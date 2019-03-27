28 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 березня, у світі відзначають народне свято Лісового догляду та іменини Олександра. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 28 березня вшановують святого Никандра. Він жив у третьому столітті та постраждав у Єгипті за часів імператора Діоклетіана, котрий був відомий своїми жорстокими гоніннями християн. Никандр відвідував ув'язнених християн, безкоштовно надавав їм допомогу, приносив їжу, доглядав за хворими.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Агапий, Олександр, Олексій, Денис, Діонісій, Михайло, Тимофій.​

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Народне свято Лісового догляду.

1797 – у США запатентували перший пральний пристрій – пральну дошку.

1891 – відбувся перший чемпіонат світу з важкої атлетики.

1917 – вперше засіданням Української Центральної Ради (УЦР) керував український громадський і політичний діяч Михайло Грушевський, котрий повернувся до Києва після тривалого заслання.

Тепла весна уже скоро

Хто народився 28 березня

1483 – Рафаель Санті, відомий італійський художник і архітектор.

1925 – Дмитро Гнатюк, український співак (баритон), головний режисер Київського театру опери і балету (з 1988 року), народний артист СРСР.

1933 – Юрій Шухевич, син командувача УПА, український політичний і громадський діяч, член Української Гельсінської групи, Герой України (2006 рік).

1986 – Lady Gaga, американська співачка, автор пісень, актриса, продюсер і багаторазова володарка премій Греммі, а також володарка "Оскара".

День народження Lady Gaga

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

28 березня відзначають народне свято Лісового догляду. За спостереженнями, саме в цей день прилітають перші чайки, у вовків "розпал весіль", а до лісу має бути особлива повага.

Прикмети 28 березня:

Чайки прилетіли – скоро почнеться льодохід і потепління.

Якщо 28 березня голосно цвірінькають горобці – до ясної погоди.

Якщо на Олександрів день яскравий захід сонця, то наступні кілька днів будуть дощовими.

28 березня побачив шпака – весна біля ґанку.

Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

28 березня не можна відмовляти, якщо у вас попросять допомогти.

Не можна засмічувати довкілля. Наші предки в цей день виходили на толоку, щоби підготуватися до повноцінного приходу весни.

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