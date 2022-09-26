27 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 вересня, відзначають Всесвітній день туризму. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 27 вересня, віряни відзначають Воздвиження Хреста Господнього.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 27 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, а також Вінсент​.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день туризму

1605 – війська Речі Посполитої розбили шведів під Кірхгольмом

1781 – на теренах Лівобережної України (колишньої Гетьманщини) влада Російської імперії утворила Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське намісництва

1802 – російський імператор Олександр I своїм указом частково відновив у Києві дію Магдебурзького права, скасованого його бабцею Катериною II

1821 – проголошена незалежність Мексиканської імперії

1825 – у Великій Британії почався рух першою залізницею – потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину

1885 – у Харкові відкритий Південноросійський технологічний інститут – один із перших у Російській імперії вищий технічний навчальний заклад

1893 – у Джерсі-Сіті почали видавати перший за океаном український друкований орган – газету "Свобода" (найдавніший у світі зі сучасних українських друкованих органів; українська газета з найдовшою історією)

1895 – шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписав заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія)

1912 – у Києві відкритий стадіон "Спортивне поле" на 3 тисячі осіб

1920 – Симон Петлюра підписав наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні

1920 – Нестор Махно уклав союз із Червоною Армією

1937 – у містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкрилася перша школа з навчання Санта-Клаусів

1939 – німці захопили Варшаву

1940 – укладений Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як "Країни Осі"

1941 – в окупованому нацистами Києві оприлюднено наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру "для евакуації"

1941 – Сирійська Республіка проголошена незалежною державою

1946 – ЦК КП(б)У виступив із критикою українського сатиричного часопису "Перець"

1961 – Сьєрра-Леоне стала сотою державою-членом ООН

1977 – пущена в дію перша атомна електростанція Української РСР – Чорнобильська АЕС

1993 – відкрито Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК

1998 – альбом "This Is My Truth, Tell Me Yours" гурту Manic Street Preachers очолив чарт і став першим релізом музикантів, що підкорив хіт-парад Великої Британії

1998 – заснована компанія Google

1998 – на виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером

2001 – уряд Норвегії заснував міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію

2002 – Східний Тимор став членом ООН

2003 – Україна обмежила імпорт російських сірників

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ВЕРЕСНЯ

1271 – Вацлав II, король Богемії та Польщі

1389 – Козімо Медичі, флорентійський банкір і державний діяч

1533 – Стефан Баторій, король Польщі

1601 – Людовик XIII Справедливий, король Франції та Наварри

1658 – Ірвін Велш, шотландський письменник і драматург

1696 – Альфонс Марія де Ліґуорі, католицький єпископ, духовний письменник, теолог і засновник релігійного ордену Редемптористів

1824 – Бенджамін Апторп Гулд, американський астроном

1862 – Луїс Бота, перший прем'єр-міністр Південно-Африканського Союзу

1871 – Грація Деледда, італійська письменниця, лавреат Нобелівської премії з літератури 1926 року

1872 – Григорій Світлицький, український живописець, педагог

1885 – Юхим Михайлів, український художник, поет і мистецтвознавець

1895 – Володимир Кобилянський, український поет, перекладач

1896 – Олександр Дорошкевич, український літературознавець і літературний критик, педагог

1923 – Василь Боровий, український поет, жертва сталінського терору

1924 – Володимир Полєк, український бібліограф, педагог, літературознавець, краєзнавець

1938 – Дмитро Арсенич, український поет, борець проти комуністичної системи у радянський час

1947 – Дік Адвокат, голландський футболіст і футбольний тренер

1953 – Микола Рябчук, український журналіст, публіцист, поет, прозаїк, перекладач, колумніст

1962 – Ніла Зборовська, український літературознавець, письменниця і психоаналітик

1962 – Алла Татаренко, українська славіст, перекладач, історик літератури, літературний критик

1976 – Франческо Тотті, італійський футболіст, віцечемпіон Європи

1979 – Оксана Радушинська, українська журналістка, поетеса, письменниця теле- та радіоведуча

1983 – Лілія Демидюк, українська письменниця і літературознавець

1983 – Олена Юрковська, п'ятиразова паралімпійська чемпіонка, Герой України

1984 – Авріл Лавін, канадська співачка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Закінчилося бабине літо – потепління годі чекати до самої весни.

Різке похолодання – слід очікувати ранню весну.

Ранкові заморозки обіцяють швидку зиму, а якщо погода ясна і тепла – холоди настануть нескоро.

Якщо цього дня дме північний вітер – до спекотного наступного літа, західний же вітер віщує погану погоду влітку.

Перелітних птахів уже не видно, значить, будуть тріскучі морози.

Якщо журавлі летять на південь, не поспішаючи, досить високо і курликають – то осінь буде теплою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня важко працювати

Не гоже нині багато пити та їсти

Не варто у цей день укладати важливих угод

Не слід сьогодні ворожити та грати у карти

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