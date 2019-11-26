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27 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 27 листопада, віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 27 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола Пилипа, який після вознесіння Ісуса Христа здійснював чудо і проповідував різним народам. Тому у народі цей день називають Куделиця або ж Пилипів день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 27 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Гаврило, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Сергій, Федір, Пилип (Філіп). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід
- 1620 — Пілігрими висадились в Америці.
- 1893 — у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка "Украдене щастя"
- 1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.
- 1897 — ввели в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України.
- 1939 — утворено Дрогобицьку та Львівську області
- 1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.
- 1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург
ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИСТОПАДА
- 1701 — Андерс Цельсій, шведський астроном, геолог і метеоролог
- 1863 — Кобилянська Ольга Юліанівна, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини
- 1879 — Григорій Чупринка, український культурний, військовий і політичний діяч, поет-романтик (Огнецвіт, Метеор, Сон-трава, Лицар-Сам).
- 1899 — Скоропадська Єлисавета Павлівна, скульптор, старша дочка гетьмана Павла Скоропадського.
- 1940 — Богдан Козак, актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка
- 1940 — Брюс Лі, китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го сторіччя
- 1942 — Джимі Хендрікс, американський гітарист, співак і композитор
- 1960 — Тимошенко Юлія Володимирівна, український політик.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вранці 27 листопада можна побачити іній, то наступний рік буде врожайним;
- Якщо на Пилипа дощить, то весна буде теплою та сонячною;
- Якщо чути ворон, то варто очікувати на потепління;
- Якщо 27 листопада погода хмарна і падає сніг, то травень буде холодним;
- Якщо вранці сильний туман, то день буде ясним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Вважається, що Пилипів день - останній, коли можна дозволити собі жирну їжу. А от піддаватись шкідливим звичкам не варто.
- Не можна гучно розмовляти, а також критикувати та сваритися.
- Не можна вживати лайливі слова та умисно йти на підлість.
- Не можна весь день сидіти вдома.
- Не варто займатись важкою фізичною працею.
- Не можна тримати в голові негативні думки та думати про погане.
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