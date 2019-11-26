27 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 листопада, віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола Пилипа, який після вознесіння Ісуса Христа здійснював чудо і проповідував різним народам. Тому у народі цей день називають Куделиця або ж Пилипів день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 27 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Олександр, Олексій, Ганна, Аристарх, Василь, Гаврило, Григорій, Дмитро, Костянтин, Михайло, Микола, Сергій, Федір, Пилип (Філіп). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1095 — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголошує Перший хрестовий похід

1620 — Пілігрими висадились в Америці.

1893 — у Львові відбулася прем'єра п'єси Іван Франка "Украдене щастя"

1895 — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.

1897 — ввели в експлуатацію Єнакіївський металургійний завод — одне з найстаріших металургійних підприємств України.

1939 — утворено Дрогобицьку та Львівську області

1952 — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.

1992 — у Відні пожежа охопила палац Гофбург

"Украдене щастя" І. Франка (1976 р.), ФОТО: Театру імені Марії Заньковецької

ХТО НАРОДИВСЯ 27 ЛИСТОПАДА

1701 — Андерс Цельсій, шведський астроном, геолог і метеоролог

1863 — Кобилянська Ольга Юліанівна, українська письменниця, активна діячка жіночого руху Буковини

1879 — Григорій Чупринка, український культурний, військовий і політичний діяч, поет-романтик (Огнецвіт, Метеор, Сон-трава, Лицар-Сам).

1899 — Скоропадська Єлисавета Павлівна, скульптор, старша дочка гетьмана Павла Скоропадського.

1940 — Богдан Козак, актор та режисер львівського драматичного театру імені М. Заньковецької, народний артист України, лауреат Шевченківської премії, декан факультету культури і мистецтв Львівського університету ім. Франка

1940 — Брюс Лі, китайський та американський кіноактор, майстер бойових мистецтв, інструктор і актор бойового кіно, один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го сторіччя

1942 — Джимі Хендрікс, американський гітарист, співак і композитор

1960 — Тимошенко Юлія Володимирівна, український політик.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вранці 27 листопада можна побачити іній, то наступний рік буде врожайним;

Якщо на Пилипа дощить, то весна буде теплою та сонячною;

Якщо чути ворон, то варто очікувати на потепління;

Якщо 27 листопада погода хмарна і падає сніг, то травень буде холодним;

Якщо вранці сильний туман, то день буде ясним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Вважається, що Пилипів день - останній, коли можна дозволити собі жирну їжу. А от піддаватись шкідливим звичкам не варто.

Не можна гучно розмовляти, а також критикувати та сваритися.

Не можна вживати лайливі слова та умисно йти на підлість.

Не можна весь день сидіти вдома.

Не варто займатись важкою фізичною працею.

Не можна тримати в голові негативні думки та думати про погане.

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