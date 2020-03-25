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26 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 березня – четвер

Сьогодні, 26 березня, віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника, а в Україні відзначають День Національної гвардії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Відповідно до церковного календаря, віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника. Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 березня, іменини святкують власники таких імен: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс, Лариса. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

26 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394021

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Національної гвардії України
  • Фіолетовий день (День хворих на епілепсію)
  • 1826 – Шуберт дав свій єдиний публічний концерт
  • 1845 – у США запатентований медичний пластир
  • 1871 – була утворена Паризька комуна
  • 1881 – Румунія проголошена королівством
  • 1904 – завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу
  • 1917 – із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський
  • 1920 – Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд
  • 1945 – завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні
  • 1989 – в Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які стали початком реальних змін в політичній системі країни
  • 1992 – Верховна Рада України приняла закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України". Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
  • 1995 – у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах
  • 2006 – чергові парламентські вибори в Україні
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ХТО НАРОДИВСЯ 26 БЕРЕЗНЯ

  • 1516 – Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, автор першої зоологічної енциклопедії «Історія тварин»
  • 1835 – Олександр Литовченко, український історичний живописець.
  • 1874 – Роберт Фрост, американський поет.
  • 1911 – Теннессі Вільямс, американський драматург, лауреат Пулітцерівської премії 1948 року за п’єсу "Трамвай "Бажання"" та 1955 року за п’єсу "Кішка на розпеченому даху".
  • 1913 – Пал Ердеш, угорський-єврейський математик, ймовірно написав найбільшу кількість наукових статей з математики (близько 1500)
  • 1925 – П’єр Булез, французький композитор і диригент.
  • 1931 – Леонард Німой, американський кіноактор, фотохудожник, поет; син українських єврейських емігрантів з Ізяславу. Відомий насамперед за роллю Спока у фантастичному серіалі "Зоряний шлях"/"Стар трек".
  • 1948 – Стівен Тайлер, американський музикант, автор пісень, відоміший як лідер гурту Aerosmith.
  • 1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист, автор романів "Контрабас", "Парфумер", "Історія пана Зоммера".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ведмідь вийшов з барлоги – холоди відступили, і не прийдуть до наступної зими.
  • Літо буде прохолодне і з дощами, якщо берези рясно "плачуть" соком.
  • Сонячний і сухий день віщував багатий урожай хлібів.
  • Тумани на Никифора – до частих дощів влітку.
  • Побачили, як гуси хлюпочуться біля води і граються? Значить, різко потеплішає.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Згідно з народними прикметами, 26 числа не можна шкодити рослинам і деревам. Інакше накликаєш нещастя собі і близьким людям.
  • Недобрий знак – поранитися або порізатися на Никифора.
  • Сни, побачені в ніч з 25 на 26 березня, слід триматися в секреті, щоб запобігти лиху.
  • Денні сновидіння на Никифора завжди порожні, тому їм не потрібно надавати особливого значення.
  • Тим, хто з'явився на світ, прикмети обіцяють міцне здоров'я, а також багато сил фізичних і духовних.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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