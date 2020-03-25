26 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 березня, віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника, а в Україні відзначають День Національної гвардії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Відповідно до церковного календаря, віряни вшановують пам'ять Никифора-сповідника. Вважається, що саме на Никифора від зимової сплячки ведмеді прокидаються і залишають свої барлоги.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 26 березня, іменини святкують власники таких імен: Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Африкан, Фелікс, Лариса. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Національної гвардії України

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію)

1826 – Шуберт дав свій єдиний публічний концерт

1845 – у США запатентований медичний пластир

1871 – була утворена Паризька комуна

1881 – Румунія проголошена королівством

1904 – завершене будівництво та здана в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу

1917 – із заслання повернувся історик і політик Михайло Грушевський

1920 – Латвія визнала незалежність Української Народної Республіки та її уряд

1945 – завершилась битва за Іодзіму — єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищили їхні власні

1989 – в Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які стали початком реальних змін в політичній системі країни

1992 – Верховна Рада України приняла закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України". Цей день вважається Днем внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України

1995 – у перших семи країнах ЄС вступили в дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах

2006 – чергові парламентські вибори в Україні

ХТО НАРОДИВСЯ 26 БЕРЕЗНЯ

1516 – Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, автор першої зоологічної енциклопедії «Історія тварин»

1835 – Олександр Литовченко, український історичний живописець.

1874 – Роберт Фрост, американський поет.

1911 – Теннессі Вільямс, американський драматург, лауреат Пулітцерівської премії 1948 року за п’єсу "Трамвай "Бажання"" та 1955 року за п’єсу "Кішка на розпеченому даху".

1913 – Пал Ердеш, угорський-єврейський математик, ймовірно написав найбільшу кількість наукових статей з математики (близько 1500)

1925 – П’єр Булез, французький композитор і диригент.

1931 – Леонард Німой, американський кіноактор, фотохудожник, поет; син українських єврейських емігрантів з Ізяславу. Відомий насамперед за роллю Спока у фантастичному серіалі "Зоряний шлях"/"Стар трек".

1948 – Стівен Тайлер, американський музикант, автор пісень, відоміший як лідер гурту Aerosmith.

1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист, автор романів "Контрабас", "Парфумер", "Історія пана Зоммера".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ведмідь вийшов з барлоги – холоди відступили, і не прийдуть до наступної зими.

Літо буде прохолодне і з дощами, якщо берези рясно "плачуть" соком.

Сонячний і сухий день віщував багатий урожай хлібів.

Тумани на Никифора – до частих дощів влітку.

Побачили, як гуси хлюпочуться біля води і граються? Значить, різко потеплішає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Згідно з народними прикметами, 26 числа не можна шкодити рослинам і деревам. Інакше накликаєш нещастя собі і близьким людям.

Недобрий знак – поранитися або порізатися на Никифора.

Сни, побачені в ніч з 25 на 26 березня, слід триматися в секреті, щоб запобігти лиху.

Денні сновидіння на Никифора завжди порожні, тому їм не потрібно надавати особливого значення.

Тим, хто з'явився на світ, прикмети обіцяють міцне здоров'я, а також багато сил фізичних і духовних.

Читайте також: Гороскоп на 26 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку