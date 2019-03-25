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26 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 березня, у світі відзначають Фіолетовий день, присвячений підтримці пацієнтів з епілепсією. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 26 березня вшановують святого Никифора.
Цей день обрано з нагоди перенесення його мощів. Він був видатним візантійським істориком та богословом IX ст. Никифор був радником імператора. Також він заснував на березі Босфору монастир, а у 806 р. став патріархом Константинопольським.
Він написав 2 історичні праці. Одна з них – "Літописець коротко" – багато в чому визначила систему хронології наших літописів. Він зробив також великий внесок у розвиток теорії релігійного образотворчого мистецтва. Никифор помер у 829 р. в засланні, а у 846 р. його мощі були перенесені до Константинополя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Фіолетовий день – день, у який привертають увагу до епілепсії та підтримують пацієнтів з цим захворюванням
- День незалежності Бангладешу
- День Національної гвардії України
- Ісламський Новий рік
- 1904 – завершено будівництво нової будівлі Львівського залізничного вокзалу
- 1992 – Верховна Рада України прийняла закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"
- 2008 – вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день
Хто народився 26 березня
- 1835 – Литовченко Олександр Дмитрович, український історичний живописець.
- 1874 – Роберт Фрост, американський поет.
- 1911 – Теннессі Вільямс, американський драматург, лауреат Пулітцерівської премії.
- 1925 – П'єр Булез, французький композитор і диригент.
- 1931 – Леонард Німой, американський кіноактор, фотохудожник, поет. Відомий за роллю Спока у фантастичному серіалі "Стар трек".
- 1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист. Відомий як автор роману "Парфумер".
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Леонард Німой у ролі Спока
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції
- У цей день у березах починається рух соку.
- У Великім пості не ходи в гості.
- В піст скором їдять пани та собаки.
- На Никифора стежки чорніють, сніг тривожиться.
- У цей день спостерігали за птахами: якщо першим прилетів зяблик – до холоднечі, жайворонок – до тепла.
- Туман – до дощового літа.
- Ведмідь прокинувся – настала справжня весна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
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Не знищуйте рослини. На Никифора потрібно з повагою ставитися до дерев та квітів. Якщо в цей день зрубати дерево, то накличете біду.
Не розповідайте нікому про сновидіння з 25 на 26 березня. Сни, побачені вдень 26 березня, не виповняться.
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