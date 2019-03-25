26 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 березня, у світі відзначають Фіолетовий день, присвячений підтримці пацієнтів з епілепсією. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 26 березня вшановують святого Никифора.

Цей день обрано з нагоди перенесення його мощів. Він був видатним візантійським істориком та богословом IX ст. Никифор був радником імператора. Також він заснував на березі Босфору монастир, а у 806 р. став патріархом Константинопольським.

Він написав 2 історичні праці. Одна з них – "Літописець коротко" – багато в чому визначила систему хронології наших літописів. Він зробив також великий внесок у розвиток теорії релігійного образотворчого мистецтва. Никифор помер у 829 р. в засланні, а у 846 р. його мощі були перенесені до Константинополя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Олександр, Христина, Терентій, Никифор, Фелікс, Лариса.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Фіолетовий день – день, у який привертають увагу до епілепсії та підтримують пацієнтів з цим захворюванням

– день, у який привертають увагу до епілепсії та підтримують пацієнтів з цим захворюванням День незалежності Бангладешу

День Національної гвардії України

Ісламський Новий рік

1904 – завершено будівництво нової будівлі Львівського залізничного вокзалу

1992 – Верховна Рада України прийняла закон "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України"

2008 – вперше в Новій Шотландії, Канада відбулась акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву — Фіолетовий день

День Національної гвардії України

Хто народився 26 березня

1835 – Литовченко Олександр Дмитрович, український історичний живописець.

1874 – Роберт Фрост, американський поет.

1911 – Теннессі Вільямс, американський драматург, лауреат Пулітцерівської премії.

1925 – П'єр Булез, французький композитор і диригент.

1931 – Леонард Німой , американський кіноактор, фотохудожник, поет. Відомий за роллю Спока у фантастичному серіалі "Стар трек".

, американський кіноактор, фотохудожник, поет. Відомий за роллю Спока у фантастичному серіалі "Стар трек". 1949 – Патрік Зюскінд, німецький письменник і кіносценарист. Відомий як автор роману "Парфумер".

Леонард Німой у ролі Спока

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

У цей день у березах починається рух соку.

У Великім пості не ходи в гості.

В піст скором їдять пани та собаки.

На Никифора стежки чорніють, сніг тривожиться.

У цей день спостерігали за птахами: якщо першим прилетів зяблик – до холоднечі, жайворонок – до тепла.

Туман – до дощового літа.

Ведмідь прокинувся – настала справжня весна.

Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не знищуйте рослини. На Никифора потрібно з повагою ставитися до дерев та квітів. Якщо в цей день зрубати дерево, то накличете біду.

Не розповідайте нікому про сновидіння з 25 на 26 березня. Сни, побачені вдень 26 березня, не виповняться.

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