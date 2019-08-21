25 років безперервної роботи: найстаріша веб-камера у світі буде відключена

Найстаріша у світі веб-камера, яка постійно працювала 25 років, буде відключена 30 серпня. Гаджет передавав зображення знаменитого моста Золоті Ворота та туману затоки Сан-Франциско. Так, у кінці літа 2019 року гаджет стане шматочком історії.

Те, що почалося як студентський проєкт в державному університеті Сан-Франциско в 1994 році, стало частиною інтернету: будь-хто, у кого є підключення до мережі міг стежити на сайті FogCam за знаменитим туманом в затоці Сан-Франциско, відомий місцевим жителям як Карл.

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Зображення передавалося не в реальному часі, а зі швидкістю 1 кадр у 20 секунд.

Камера передавала зображення знаменитого моста Золоті Ворота

В інтерв'ю газеті San Francisco Chronicle Шварц пояснив рішення про відключення веб-камери, зазначивши, що в останні роки підтримка FogCam ставала все складнішою.

"Інтернет сильно змінився з 1994 року, але FogCam завжди займатиме особливе місце у своїй історії", – прокоментували в Twitter творці проєкту Джефф Шварц і Ден Вонг.

After 25 years, Fogcam is shutting down forever at the end of August. Webdog & Danno thank our viewers and San Francisco State University for their support over the years.



The Internet has changed a lot since 1994, but Fogcam will always have a special place in its history. — Webdog and Danno (@FogCam) August 18, 2019

"Прийшов час закрити проєкт. У нас більше немає хорошого огляду або місця для встановлення камери, тому останнім часом FogCam передає зображення двору Державного університету Сан-Франциско замість моста Золоті ворота. Правда, університет не схвалює наш проєкт, і ми змушені відправити веб-камеру на пенсію", – додав Джефф Шварц.

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