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У Китаї представили незвичайний електроскутер: яка його фішка
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Компанія Segway-Ninebot Group, виробник електричних скутерів з Пекіна, представила скутер, який може повернутися до зарядних станцій без водія.
Таке рішення може стати проривом для зростаючої індустрії спільного використання скутерів. Гао Луфен, голова і виконавчий директор Ninebot, заявив агентству Reuters, що скутери зі штучним інтелектом, керовані дистанційно з хмари, можуть радикально поліпшити економіку спільного використання скутерів.
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"Завдання для операторів скутерів полягає в тому, щоб краще обслуговувати скутери при менших витратах", – сказав він. Наразі операторам парків спільного використання скутерів доводиться збирати машини вручну для повторної зарядки.
Концепція спільного використання скутерів була запущена два роки тому зі стартапом Bird в Каліфорнії. Відтоді венчурні інвестори вклали в цей сектор сотні мільйонів доларів, і зараз парки електричних скутерів працюють в містах США та Європи. Компанія Segway-Ninebot Group вже стала найбільшим постачальником для стартапів, які розробляють ці парки: такі як Bird і Lime.
Нові скутери коштуватимуть 10 000 юанів ($ 1420) що більше, ніж традиційні скутери компанії, які продаються за $ 100-300. Нові машини вийдуть на дорожні випробування в наступному місяці і надійдуть на ринок у першому кварталі 2020 року.
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