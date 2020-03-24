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25 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 березня, віряни відзначають День загальної молитви за Україну, а у світі святкують Міжнародний день вафель. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Відповідно до церковного календаря, католики відзначають велике свято Благовіщення. У цей день архангел Гавриїл з'явився перед Марією та розповів про непорочне зачаття Ісусом. Також цьогоріч через карантин Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій обрала 25 березня Днем загальної молитви і посту за Україну.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 25 березня, іменини святкують власники таких імен: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вафель
- Міжнародний день прокрастинації
- День боротьби за права людини в Словаччині
- День матері в Словенії
- День Меріленда в США
- 1668 — Вперше в Америці відбулись кінські перегони
- 1807 — У Британії офіційно заборонили работоргівлю. Також у цей день стартували перші регулярні пасажирські перевезення залізницею.
- 1821 — Греція оголосила про свою незалежність.
- 1848 — Весна народів
- 1857 — Людям вперше вдалось зняти сонячне затемнення.
- 1857 — Паризький бібліотекар Леон Скотт запатентував фонавтограф, який став першим приладом для запису звукових коливань.
- 1876 — Одна із найстаріших команд з футболу, а саме збірка Уельсу провела свій перший матч.
- 1916 — У США жінкам дозволили приходити у якості глядачів на бої боксерів.
- 1977 — Відомий британський музикант Елвіс Костелло випустив дебютний трек "Less Than Zero".
- 1983 — На шоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" Майкл Джексон показав культовий елемент танцю під назвою "Місячна Хода".
- 1988 — австралієць Невілл Паттен створив найменший велосипед у світі з колесами, діаметр яких був менше як 2 см.
- 1992 — Верховна Рада України погодила Закон "Про Службу безпеки України", яким визначались найважливіші завдання для української спецслужби.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 БЕРЕЗНЯ
- 1133 — Король Англії Генріх II
- 1347 — Свята Катерина Сієнська, релігійна діячка і письменниця епохи Пізнього Середньовіччя. Покровителька Європи, яку дуже шанують в католицькій церкві.
- 1614 — Хуан Кареньо де Міранда, видатний іспанський художник доби бароко.
- 1741 — Жан-Антуан Гудон, знаменитий французький скульптор.
- 1751 — П'єтро Гонзага, італійський сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник.
- 1849 — Аґенор Ґолуховський-молодший— польський граф, австрійський дипломат і державний діяч
- 1863 — Джованні Амічі, відомий італійський ботанік і оптик.
- 1867 — Борглум Гатзон, американський скульптор і архітектор. Він займався створенням Національного меморіалу Гора Рашмор.
- 1867 — Артуро Тосканіні, видатний італійський диригент.
- 1914 — Норман Борлоуг, американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин. Він також відомий як батько Зеленої революції, а також лауреат Нобелівської премії мир
- 1933 — Геньо Житомирський, хлопчик із Любліна, якого стратили в Майданеку. Його вважають одним із символів Голокосту в Польщі
- 1950 — Борис Бурда, популярний ведучий та український гравець в інтелектуальних телешоу "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг".
- 1965 — Сара Джесіка Паркер, популярна американська акторка, яка прославилась завдяки серіалу "Секс і місто"
- 1973 — Андерс Фріден, фронтмен і автор пісень шведських гуртів In Flames та Passenger
- 1984 — Кетрін МакФі, популярна американська співачка, композитор, модель і акторка.
- 1976 — Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим;
- Якщо сьогодні туманна погода, то буде хороший врожай;
- Якщо крига на річках затримується, то не варто очікувати на тепле літо;
- Якщо падає дощ, то невдовзі прийде потепління;
- Якщо на деревах затримався іній, то перший місяць літа буде вологим;
- Якщо вранці туман підіймається вверх, то буде дощ.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись;
- Не можна злитись та тримати в голові негативні думки;
- Не можна зловживати солодощами та шкідливою їжею;
- Не можна вживати спиртне та піддаватись поганим звичками;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити з дому без потреби.
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