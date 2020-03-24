25 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 березня, віряни відзначають День загальної молитви за Україну, а у світі святкують Міжнародний день вафель. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Відповідно до церковного календаря, католики відзначають велике свято Благовіщення. У цей день архангел Гавриїл з'явився перед Марією та розповів про непорочне зачаття Ісусом. Також цьогоріч через карантин Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій обрала 25 березня Днем загальної молитви і посту за Україну.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 березня, іменини святкують власники таких імен: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вафель

Міжнародний день прокрастинації

День боротьби за права людини в Словаччині

День матері в Словенії

День Меріленда в США

1668 — Вперше в Америці відбулись кінські перегони

1807 — У Британії офіційно заборонили работоргівлю. Також у цей день стартували перші регулярні пасажирські перевезення залізницею.

1821 — Греція оголосила про свою незалежність.

1848 — Весна народів

1857 — Людям вперше вдалось зняти сонячне затемнення.

1857 — Паризький бібліотекар Леон Скотт запатентував фонавтограф, який став першим приладом для запису звукових коливань.

1876 — Одна із найстаріших команд з футболу, а саме збірка Уельсу провела свій перший матч.

1916 — У США жінкам дозволили приходити у якості глядачів на бої боксерів.

1977 — Відомий британський музикант Елвіс Костелло випустив дебютний трек "Less Than Zero".

1983 — На шоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" Майкл Джексон показав культовий елемент танцю під назвою "Місячна Хода".

1988 — австралієць Невілл Паттен створив найменший велосипед у світі з колесами, діаметр яких був менше як 2 см.

1992 — Верховна Рада України погодила Закон "Про Службу безпеки України", яким визначались найважливіші завдання для української спецслужби.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 БЕРЕЗНЯ

1133 — Король Англії Генріх II

1347 — Свята Катерина Сієнська, релігійна діячка і письменниця епохи Пізнього Середньовіччя. Покровителька Європи, яку дуже шанують в католицькій церкві.

1614 — Хуан Кареньо де Міранда, видатний іспанський художник доби бароко.

1741 — Жан-Антуан Гудон, знаменитий французький скульптор.

1751 — П'єтро Гонзага, італійський сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник.

1849 — Аґенор Ґолуховський-молодший— польський граф, австрійський дипломат і державний діяч

1863 — Джованні Амічі, відомий італійський ботанік і оптик.

1867 — Борглум Гатзон, американський скульптор і архітектор. Він займався створенням Національного меморіалу Гора Рашмор.

1867 — Артуро Тосканіні, видатний італійський диригент.

1914 — Норман Борлоуг, американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин. Він також відомий як батько Зеленої революції, а також лауреат Нобелівської премії мир

1933 — Геньо Житомирський, хлопчик із Любліна, якого стратили в Майданеку. Його вважають одним із символів Голокосту в Польщі

1950 — Борис Бурда, популярний ведучий та український гравець в інтелектуальних телешоу "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг".

1965 — Сара Джесіка Паркер, популярна американська акторка, яка прославилась завдяки серіалу "Секс і місто"

1973 — Андерс Фріден, фронтмен і автор пісень шведських гуртів In Flames та Passenger

1984 — Кетрін МакФі, популярна американська співачка, композитор, модель і акторка.

1976 — Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим;

Якщо сьогодні туманна погода, то буде хороший врожай;

Якщо крига на річках затримується, то не варто очікувати на тепле літо;

Якщо падає дощ, то невдовзі прийде потепління;

Якщо на деревах затримався іній, то перший місяць літа буде вологим;

Якщо вранці туман підіймається вверх, то буде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись;

Не можна злитись та тримати в голові негативні думки;

Не можна зловживати солодощами та шкідливою їжею;

Не можна вживати спиртне та піддаватись поганим звичками;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити з дому без потреби.

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