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25 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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25 березня – середа

Сьогодні, 25 березня, віряни відзначають День загальної молитви за Україну, а у світі святкують Міжнародний день вафель. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 березня потрапила в історію завдяки кільком знаковим подіям та цікавим святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Відповідно до церковного календаря, католики відзначають велике свято Благовіщення. У цей день архангел Гавриїл з'явився перед Марією та розповів про непорочне зачаття Ісусом. Також цьогоріч через карантин Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій обрала 25 березня Днем загальної молитви і посту за Україну.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 25 березня, іменини святкують власники таких імен: Марія, Арон, Симон, Феофан, Прокіп, Григорій та Семен. Не забудьте привітати цих чудових людей з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вафель
  • Міжнародний день прокрастинації
  • День боротьби за права людини в Словаччині
  • День матері в Словенії
  • День Меріленда в США
  • 1668 — Вперше в Америці відбулись кінські перегони
  • 1807 — У Британії офіційно заборонили работоргівлю. Також у цей день стартували перші регулярні пасажирські перевезення залізницею.
  • 1821 — Греція оголосила про свою незалежність.
  • 1848 — Весна народів
  • 1857 — Людям вперше вдалось зняти сонячне затемнення.
  • 1857 — Паризький бібліотекар Леон Скотт запатентував фонавтограф, який став першим приладом для запису звукових коливань.
  • 1876 — Одна із найстаріших команд з футболу, а саме збірка Уельсу провела свій перший матч.
  • 1916 — У США жінкам дозволили приходити у якості глядачів на бої боксерів.
  • 1977 — Відомий британський музикант Елвіс Костелло випустив дебютний трек "Less Than Zero".
  • 1983 — На шоу "Motown 25: Yesterday, Today, Forever" Майкл Джексон показав культовий елемент танцю під назвою "Місячна Хода".
  • 1988 — австралієць Невілл Паттен створив найменший велосипед у світі з колесами, діаметр яких був менше як 2 см.
  • 1992 — Верховна Рада України погодила Закон "Про Службу безпеки України", яким визначались найважливіші завдання для української спецслужби.
25 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394024

ХТО НАРОДИВСЯ 25 БЕРЕЗНЯ

  • 1133 — Король Англії Генріх II
  • 1347 — Свята Катерина Сієнська, релігійна діячка і письменниця епохи Пізнього Середньовіччя. Покровителька Європи, яку дуже шанують в католицькій церкві.
  • 1614 — Хуан Кареньо де Міранда, видатний іспанський художник доби бароко.
  • 1741 — Жан-Антуан Гудон, знаменитий французький скульптор.
  • 1751 — П'єтро Гонзага, італійський сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник.
  • 1849 — Аґенор Ґолуховський-молодший— польський граф, австрійський дипломат і державний діяч
  • 1863 — Джованні Амічі, відомий італійський ботанік і оптик.
  • 1867 — Борглум Гатзон, американський скульптор і архітектор. Він займався створенням Національного меморіалу Гора Рашмор.
  • 1867 — Артуро Тосканіні, видатний італійський диригент.
  • 1914 — Норман Борлоуг, американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин. Він також відомий як батько Зеленої революції, а також лауреат Нобелівської премії мир
  • 1933 — Геньо Житомирський, хлопчик із Любліна, якого стратили в Майданеку. Його вважають одним із символів Голокосту в Польщі
  • 1950 — Борис Бурда, популярний ведучий та український гравець в інтелектуальних телешоу "Що? Де? Коли?" та "Брейн-ринг".
  • 1965 — Сара Джесіка Паркер, популярна американська акторка, яка прославилась завдяки серіалу "Секс і місто"
  • 1973 — Андерс Фріден, фронтмен і автор пісень шведських гуртів In Flames та Passenger
  • 1984 — Кетрін МакФі, популярна американська співачка, композитор, модель і акторка.
  • 1976 — Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сніг тане, то літо буде спекотним та довгим;
  • Якщо сьогодні туманна погода, то буде хороший врожай;
  • Якщо крига на річках затримується, то не варто очікувати на тепле літо;
  • Якщо падає дощ, то невдовзі прийде потепління;
  • Якщо на деревах затримався іній, то перший місяць літа буде вологим;
  • Якщо вранці туман підіймається вверх, то буде дощ.
25 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 394022

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та сваритись;
  • Не можна злитись та тримати в голові негативні думки;
  • Не можна зловживати солодощами та шкідливою їжею;
  • Не можна вживати спиртне та піддаватись поганим звичками;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна виходити з дому без потреби.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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