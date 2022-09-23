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24 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 вересня, у світі відзначають Міжнародний день караванника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 вересня, православна церква вшановує день преподобного Сілуана Афонського, преподобної Феодори Олександрійської Молодшої, а також перенесення мощей преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Карп, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій, Федора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1838 – початок будівництва найбільшого порту на півдні Росії Новоросійська
- 1948 – заснування відомого виробника автомобілів і мотоциклів "Хонда Мотор"
- 1960 – вихід у плавання першого у світі авіаносця з атомною силовою установкою
- 1968 – вступ в ООН африканської держави Свазіленд
- 1970 – доставлення на Землю місячного ґрунту міжпланетною станцією "Місяць-16"
- 1989 – Римський Папа Іван Павло II перепрошує у Галілея і повертає його в лоно церкви
- 1993 – поява такої ознаки демократії в Росії як Комісії з прав людини
- 1998 – проведена операція з трансплантації руки людині, проведена французькими лікарями в Ліоні
- 1999 – відкриття в Лондоні на Бейкер-стріт пам'ятника великому детективові Шерлоку Холмсу
- 2004 – "яєчний замах" на претендента на президентський пост в Україні Віктора Януковича
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ВЕРЕСНЯ
- 714 – франкський король, батько Карла Великого, засновник династії Каролінгів Піпін Короткий
- 1739 – видатний державний діяч Російської імперії, коханець імператриці Катерини II Григорій Олександрович Потьомкін
- 1801 – видатний український математик середини XIX століття Михайло Васильович Остроградський
- 1884 – конструктор знаменитого автомата часів Другої світової війни, Хуго Шмайссер
- 1896 – американський письменник-романіст надзвичайного тонкого складу, сучасник Драйзера і Фолкнера, Фореста і Хемінгуея Френсіс Скотт-Фіцджеральд
- 1930 – дев'ятий астронавт, що ступив на поверхню Місяця Джон Янг
- 1937 – доктор історичних наук, професор Ярослав Калакура
- 1949 – іспанський актор, режисер, творець комедій і драм Педро Альмодовар
- 1952 – політичний діяч в Україні, академік Юрій Богуцький.
- 1980 – професійний футболіст, Ріісе
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дві Федори в році: осіння з брудом, а зимова з холодом
- У день Федори літо закінчується, а осінь починається
- Не всяке літо до Федори дотягне
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 24 вересня варто відмовитися від макіяжу губ
- Не слід 24 вересня 2022 року мити голову
- Не можна в цю суботу займатися постільною білизною: прати, купляти тощо
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