На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
24 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 97
Сьогодні, 24 лютого, відбувся початок війни росії проти України. Також у світі відзначають День барменів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 лютого, вшановують пам'ять святого Власа. Свій початок веде від слов’янського бога Велеса або Волоса — бога достатку, охоронця худоби на землі та пастуха небесних стад. Його згадує автор "Слова о полку Ігоревім", у якому він називає Бояна Велесовим онуком. На цій підставі робиться висновок, що Велес був також покровителем поетів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 24 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Влас, Захар, Гаврило, Всеволод, Федора, Федір, а також Дмитро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день інформаційної архітектури
- Міжнародний День барменів
- 1457 – перша писемна згадка про село Репинне, Міжгірського району Закарпатської області, Україна
- 1466 – в Брюгге (Бельгія) відбулась перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна ван Ейка.
- 1525 – Битва при Павії між найманими арміями Франції та імперії Габсбургів, що вважається першою битвою Нового часу.
- 1582 – Григорій XIII підписує папську буллу Inter gravissimas, за якою реформовано юліанський календар і введено новий, який пізніше отримав назву григоріанського.
- 1656 – первосвященники Російської православної церкви повеліли хреститися трьома пальцями, проклявши "двоперсте хрещення".
- 1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві договір з так званого дисидентського питання. Визнаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавський договір надавав дисидентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю урівнював їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантувала недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.
- 1824 – уряд Її Величності королеви Великої Британії оголосив війну Бірмі.
- 1807 – Папа Римський Пій VII підписав буллу In universalis Ecclesiae regimine, якою було відновлено Галицьку митрополію, затверджено першого митрополита Антонія Ангеловича та визнано за ним права, рівні правам київських митрополитів.
- 1881 – розпочалось спорудження Панамського каналу.
- 1887 – Париж і Брюссель стали першими столицями держав, які були об'єднані телефонним зв'язком.
- 1918 – проголошена незалежність Естонії.
- 1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир'я.
- 1920 – в Мюнхені відбувся перший публічний виступ активістів NSDAP.
- 1938 – з'явилася у продажу зубна щітка зі щетиною з нейлону.
- 1942 – почала мовлення радіостанція «Голос Америки» (німецькою мовою).
- 1946 – Хуан Перон переміг на виборах президента Аргентини.
- 1955 – в Багдаді підписано договір (Багдадський пакт) між Іраком і Туреччиною, до якого згодом приєднались Велика Британія, Іран та Пакистан.
- 1961 – урочисте відкриття аеропорту Орлі у Парижі.
- 1972 – аварія на радянському атомному підводному човні К-19.
- 1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, а також у місцеві Ради народних депутатів.
- 1991 – війна в Перській затоці: багатонаціональні війська, на чолі з НАТО розпочали наземний наступ в Іраку і Кувейті.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.
- 1999 – Латвія стала повноправним членом СОТ.
- 2008 – Фідель Кастро офіційно подав у відставку з поста голови уряду Куби.
- 2011 – київське "Динамо" у себе вдома, на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, перемогло "Бешикташ" з рахунком 4:0, цим самим пройшовши до 1/8 фіналу Ліга Європи УЄФА.
- 2018 – переможцем українського відбору пісенного конкурсу Євробачення став MELOVIN, який став представником України на 63-му пісенному конкурсі Євробачення 2018 в Португалії з піснею Under The Ladder.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЛЮТОГО
- 1463 – Джованні Піко делла Мірандолла, італійський мислитель-гуманіст.
- 1557 – Матвій Габсбург, король Угорщини (1608 – 1619), титулярний король Галичини та Володимирії, Богемії (1611 – 1619), імператор Священної Римської імперії (1612 – 1619)
- 1597 – Венсан Вуатюр, французький поет, член Французької академії.
- 1619 – Шарль Лебрен, французький живописець.
- 1786 – Вільгельм Грімм, німецький філолог, брат Якоба Грімма. Брати Грімм – представники Гейдельберзької школи, найбільш відомі за публікацію збірок казок і працями в галузі мовознавства.
- 1836 – Вінслов Гомер, засновник реалістичного живопису США (разом з художником Томасом Ікінсом).
- 1842 – Арріґо Бойто, італійський композитор і поет, автор лібрето до деяких опер Джузеппе Верді.
- 1842 – Юліан Романчук, відомий педагог, громадський і політичний діяч, віце-президент парламенту Австро-Угорщини (1910).
- 1863 – Порфирій Молчанов, український композитор і педагог.
- 1865 – Іван Липа, український громадський і політичний діяч, письменник.
- 1885 – Станіслав Ігнацій Віткевич, польський есеїст, драматург, філософ, художник.
- 1897 – В'ячеслав Левандовський, український художник, аніматор, один з засновників української анімації.
- 1898 – Курт Танк, німецький авіаційний конструктор, льотчик-випробувач.
- 1907 – Віталій (Байрак), український релігійний діяч, проповідник, місіонер, письменник, блаженний священномученик УГКЦ.
- 1917 – Тетяна Яблонська, український живописець.
- 1930 – Григорій Чапкіс, хореограф, заслужений артист України.
- 1932 – Мішель Легран, композитор, джазовий піаніст і диригент.
- 1948 – Станіслав Щербатих, український бард, відомий як Тризубий Стас.
- 1955 – Стів Джобс, американський підприємець і винахідник, співзасновник та генеральний директор Apple Inc.
- 1955 – Ален Прост, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон світу з автогонок у класі Формула-1. Один з найкращих пілотів Формули-1 за всю її історію.
- 1958 – Сільвія Пфейфер, бразильська актриса «мильних опер».
- 1959 – Володимир Горянський, український актор, телеведучий, Народний артист України (2008).
- 1977 – Флойд Мейвезер, непереможний американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Святий Влас збиває ріг з зими.
- Проллє Влас масельце на дороги – пора зимі налягти на ноги.
- Пролив Влас олії (води) на дороги – пора зимі збирати ноги.
- З Власового дня санний шлях закінчується, а корова боки гріє.
- Пройде святий Влас – пильнуй всякий сказ (починали готуватись до весняно-польових робіт, вносили добрива на лани "по мерзлому льоду").
- У святого Власія – борода у масельці.
- Прийшов Влас – з печі злазь.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати
- Не слід нині багато працювати та виснажувати себе
- Не гоже нині погано думати про рідних, а також конфліктувати
- Не можна сьогодні давати гроші у борг
Читайте також: Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж
- 23 лютого
-
20:3124 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:30Українець вперше переміг у конкурсі Art Photography Awards 2023
-
18:31"Варшава-Київ" – ALEKSEEV присвятив пісню українцям, які повертаються додому
-
17:26Українську воєнну драму про медиків "швидкої" з Харкова покажуть на телебаченні
-
16:24Капітошка французькою – український мультик доступний на сайті французької синематеки
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:28З Бєлова на Сіверську бригаду – чернігівські вулиці отримують нові імена
-
14:29Масштабний експеримент показав, чи ефективно працювати 4 дні на тиждень
-
13:2430-річний китаєць захистив докторську дисертацію українською мовою
-
12:26Українські дизайнери вийшли на подіум з жовто-блакитним прапором на Тижні мод у Лондоні
-
11:23Неймовірно красиві фото наших Карпат після п'ятиденного шторму показали у мережі
-
10:31Як заспокоїти дитину під час ракетних ударів – психологічні поради
-
09:26Стало відомо, які українські зірки будуть ведучими Євробачення 2023 у Ліверпулі
-
09:00Привітання з Днем ангела Валентини: найкращі поздоровлення на іменини
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Як не отруїтися чадним газом – нагадування від ДСНС
- 22 лютого
-
20:33Нашестя кажанів – у Дніпрі рятувальники вилучили з балкона квартири 140 летючих мишей
-
19:30Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж
-
18:2723 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:28В Україні зроблять перший перехоплювальний велопаркінг
-
16:30"Друга Ріка" вирушає у всеукраїнський акустичний тур та збирає 2 млн грн на підтримку ЗСУ
-
15:25"Памфір" – дивіться міжнародний трейлер української сімейної драми
-
14:28Ось тут знімали сцени серіалу "Дім дракона" – відомого приквелу "Гри престолів"
-
13:29Вафельні трубочки зі згущеним молоком – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво
-
12:31Kalush Orchestra змінили образи й анонсували перший англомовний трек на концертні у Парижі
- 23 лютого
-
18:31"Варшава-Київ" – ALEKSEEV присвятив пісню українцям, які повертаються додому
-
14:29Масштабний експеримент показав, чи ефективно працювати 4 дні на тиждень
-
10:31Як заспокоїти дитину під час ракетних ударів – психологічні поради
- 22 лютого
-
19:30Команда YASNO створила гру, де кожен може стати диспетчером електромереж
-
15:25"Памфір" – дивіться міжнародний трейлер української сімейної драми
-
10:30Тіна Кароль показала оригінальну сукню зі словами Шевченка на Берлінале
- 21 лютого
-
19:29Українська анімаційна стрічка "Непотрібні речі" здобула визнання на Prague Film Awards
-
14:23Чому діти бояться темряви й що з цим робити – психологічні поради
-
10:28BAFTA 2023 – оголошені переможці британського Оскара
- 20 лютого
-
19:30Рік єднання – "Укрпошта" випустила марку до річниці війни з посланням до путіна
-
15:32Байденюк у Києві – мережа вибухнула мемами через приїзд президента США в Україну
-
11:28Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у березні 2023
- 19 лютого
-
18:32Як налагодити сон під час війни – психологічні поради
-
14:24Фотограф показав, яким раніше був Маріуполь – яскраві світлини ще мирного міста
-
09:29Як війна принесла новий жаргон та неологізми в мовлення українців
- 18 лютого
-
18:28Злість, агресія та як з цим справлятися – психологічні поради
-
13:32Говори красиво – 10 українських слів, які вкрала у нас росія
-
09:25Коля Сєрга презентував атмосферний кліп і пісню "Молитва"
- 17 лютого
-
19:31Інтерв'ю з MOLODI: музиканти розповіли про рідний Маріуполь, українську мову та творчість
-
14:33Пивоваров та Соловій презентували кліп на романтичний саундтрек до анімації "Мавка"
-
10:31Анастасія Панова показала, яку сукню обрала на Miss Charm 2023
- 16 лютого
-
18:30Заява про шлюб та розмитнення авто – якими ще послугами можна буде скористатися у Дії
-
14:21Назвали найдорожче місто для святкування Дня закоханих: спойлер – це не Париж
-
10:27Відео військового оркестру, який зіграв на РПГ, автоматі та Джавеліні, стає вірусним
- 15 лютого
-
19:30"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї