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24 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 квітня, святкують Міжнародний день секретаря та Міжнародний день солідарності молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день секретаря та Міжнародний день солідарності молоді. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 24 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують мученика Антипа Водогона. У цей день християни згадують єпископа Антипа Пергамского, який був учнем Іоанна Богослова. Згідно з легендами, язичники вимагали від нього перестати проповідувати, але він відмовився, через що його замучили до смерті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Іван, Яків, Петро, Іван, Микола, Юхим і Прохор та Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день секретаря
- Міжнародний день солідарності молоді
- 1833 — у США запатентована газована вода.
- 1846 — розпочалась американо-мексиканська війна.
- 1867 — утворено Туркестанське генерал-губернаторство. Губернатором призначений генерал К. П. Кауфман.
- 1872 — після виверження вулкана Везувій лавовими потоками спалені два села, загинуло близько 25 осіб.
- 1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.
- 1895 — Джошуа Слокам розпочав перше у світі поодиноке навколосвітнє плавання.
- 1946 — перші польоти на реактивних літаках МіГ-9 (пілот-випробовувач А. Н. Грінчік) та Як-15 (М. І. Іванов).
- 1949 — в Англії скасовувані обмеження на продаж цукерок, що були введені під час війни.
- 1970 — КНР запустила свій перший штучний супутник Землі "Dong Fang Hong 1"
- 1981 — представлено перший персональний комп'ютер IBM.
- 1984 — у Сан-Франциско компанія Apple анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу. Проте пишне гасло "Apple II — назавжди", під яким проводилась рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності — через 5 років Apple II був знятий з виробництва.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 квітня
- 1490 — Франциск Скорина, білоруський першодрукар, просвітник.
- 1880 — Гідеон Сундбек, винахідник застібки-блискавки.
- 1901 — Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження.
- 1942 — Барбра Стрейзанд, американська співачка й акторка.
- 1945 — Дуг Кліффорд, ударник американської групи Creedence Clearwater Revival.
- 1952 — Жан-Поль Готьє, французький модельєр.
- 1957 — Борис Вільямс, ударник гурту The Cure.
- 1963 — Біллі Гоулд, бас-гітарист гурту Faith No More.
- 1982 — Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону American Idol.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 24 квітня на річках ще можна побачити кригу, то краще не очікувати на вдалий врожай
- Якщо рівень води у річках значно піднявся, то рік буде врожайним
- Якщо у цей день падає дощ, то грибів буде багато
- Якщо 24 квітня вночі заморозки, то потрібно готуватись до спекотного літа
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день краще не займатись важкою фізичною працею
- Не можна займатись посіванням та садити розсаду, адже нічого не зійде
- Не варто лихословити та вживати лайку
- Не можна сваритись та розводити конфлікти, а також думати погано про близьких
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