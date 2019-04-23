24 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 квітня, святкують Міжнародний день секретаря та Міжнародний день солідарності молоді. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день секретаря та Міжнародний день солідарності молоді. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 24 квітня, у вівторок, у народному календарі зазначено, що у цей день вшановують мученика Антипа Водогона. У цей день християни згадують єпископа Антипа Пергамского, який був учнем Іоанна Богослова. Згідно з легендами, язичники вимагали від нього перестати проповідувати, але він відмовився, через що його замучили до смерті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Іван, Яків, Петро, Іван, Микола, Юхим і Прохор та Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день секретаря

Міжнародний день солідарності молоді

1833 — у США запатентована газована вода.

1846 — розпочалась американо-мексиканська війна.

1867 — утворено Туркестанське генерал-губернаторство. Губернатором призначений генерал К. П. Кауфман.

1872 — після виверження вулкана Везувій лавовими потоками спалені два села, загинуло близько 25 осіб.

1884 — Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана.

1895 — Джошуа Слокам розпочав перше у світі поодиноке навколосвітнє плавання.

1946 — перші польоти на реактивних літаках МіГ-9 (пілот-випробовувач А. Н. Грінчік) та Як-15 (М. І. Іванов).

1949 — в Англії скасовувані обмеження на продаж цукерок, що були введені під час війни.

1970 — КНР запустила свій перший штучний супутник Землі "Dong Fang Hong 1"

1981 — представлено перший персональний комп'ютер IBM.

1984 — у Сан-Франциско компанія Apple анонсувала свій портативний комп'ютер Apple II вагою 6 кілограмів і розміром з валізу. Проте пишне гасло "Apple II — назавжди", під яким проводилась рекламна кампанія, виявилося далеким від дійсності — через 5 років Apple II був знятий з виробництва.

24 квітня запатентували газовану воду

ХТО НАРОДИВСЯ 24 квітня

1490 — Франциск Скорина, білоруський першодрукар, просвітник.

1880 — Гідеон Сундбек, винахідник застібки-блискавки.

1901 — Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження.

1942 — Барбра Стрейзанд, американська співачка й акторка.

1945 — Дуг Кліффорд, ударник американської групи Creedence Clearwater Revival.

1952 — Жан-Поль Готьє, французький модельєр.

1957 — Борис Вільямс, ударник гурту The Cure.

1963 — Біллі Гоулд, бас-гітарист гурту Faith No More.

1982 — Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону American Idol.

День народження Келлі Кларксон / @nbcthevoice

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 24 квітня на річках ще можна побачити кригу, то краще не очікувати на вдалий врожай

Якщо рівень води у річках значно піднявся, то рік буде врожайним

Якщо у цей день падає дощ, то грибів буде багато

Якщо 24 квітня вночі заморозки, то потрібно готуватись до спекотного літа​

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день краще не займатись важкою фізичною працею

Не можна займатись посіванням та садити розсаду, адже нічого не зійде

Не варто лихословити та вживати лайку

Не можна сваритись та розводити конфлікти, а також думати погано про близьких

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