24 години автономності: Sony представила стильних конкурентів AirPods

Компанія Sony поповнила лінійку безпровідних навушників 1000X новою моделлю WF-1000XM3. Вона підтримує покращене шумозаглушення завдяки HD-процесору QN1e і технології Dual Noise Sensor. Працює до 24 годин від одного заряду і "дружить" з голосовими помічниками.

У WF-1000XM3 використовується новий HD-процесор QN1e, що забезпечує вловлювання та придушення шуму. Технологія Dual Noise Sensor і наявність як внутрішнього, так і зовнішнього мікрофонів дозволяє вловити максимум сторонніх шумів з навколишнього простору. А процесор QN1e обробляє ці звуки і генерує інвертовану хвилю, яка повністю нейтралізує зовнішні перешкоди.

І ще: ТОП-20 найпотужніших гаджетів на ринку за версією AnTuTu

Модель оснащена DAC з підсилювачем і підтримує обробку 24-бітного аудіосигналу. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) покращує якість звуку стислих форматів, включаючи MP3, наближаючи його до аудіо високої роздільної здатності. У WF-1000XM3 використовується новий чип Bluetooth для одночасної передачі звуку відразу на лівий і правий навушники. Покращений пристрій антени підвищує якість з'єднання та зменшує час затримки аудіосигналу.

Низький рівень енергоспоживання шумоприглушуючого процесора QN1e підвищує час автономної роботи і прослуховування музики. Завдяки кейсу з функцією підзарядки на ходу WF-1000XM3 працюють до 24 годин з увімкненим шумопоглинання: навушники тримаються 6 годин і тричі заповнюють енергію від чохла, що сумарно дає ще 18 годин. Крім того, технологія швидкої зарядки за 10 хвилин забезпечує до 90 хвилин прослуховування музики.

Режим Quick Attention дозволяє спілкуватися з іншими людьми, не знімаючи навушників. Доторкнувшись до сенсорної панелі на лівому навушнику, можна знизити гучність і почути співрозмовника. Сенсорна панель також дозволяє вмикати та зупиняти відтворення, змінювати треки та викликати голосового помічника. Функція Wearing Detection зупиняє відтворення при знятті одного навушника і відновлює, якщо надіти його назад.

Завдяки підтримці "Google Асистента" можна керувати навушниками за допомогою голосових команд. Навушники сумісні з додатком Sony | Headphones Connect, де є налаштування звуку, шумозаглушення, жести для сенсорного управління і інші функції. У комплект поставки входить набір з 7 амбушур різних розмірів.

Читайте також: 5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном