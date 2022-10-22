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23 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 жовтня, у світі відзначають День обізнаності про синдром Кабукі, Міжнародний день снігового барса, а також День проголошення Угорської Республіки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 23 жовтня, православна церква вшановує пам'ять апостола Якова, преподобного Андроніка і дружини його, праведного Авраама праотця і племінника його Лота, мучеників Еввентія (Іувентіна) і Максима.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 23 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Амвросій, Вассіан, Євгенія, Євлампія, Євлампій, Іннокентій та Феофіл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День обізнаності про синдром Кабукі
- Міжнародний день снігового барса
- День організатора ток-шоу
- День визволення Лівії
- День початку революції і визвольної боротьби та День проголошення Угорської Республіки
- День революційної боротьби в Республіці Македонія
- День Моля
- День авіатора в Бразилії
- День медика в Мексиці
- Національний тиждень Червоної стрічки у США
- День тещі та свекрухи у США
- 787 — Другий Нікейський собор християнської церкви установив порядок шанування ікон
- 1086 — мусульманські війська розбили християн при Саграхасі в Іспанії
- 1864 — відповідно до імператорського наказу було ліквідовано Азовське козацьке військо
- 1917 — Павло Скоропадський став гетьманом українського козацтва.
- 1946 — стартувало перше засідання Генасамблеї ООН
- 1956 — в столиці Угорщини, в Будапешті почалося антирадянське повстання: майже 200-тисячну народну демонстрацію солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки, яка пройшла від пам'ятника польському полководцю Бему до пам'ятника Петефі було розстріляна прорадянською службою безпеки. Після цього в Угорській Народній Республіці почалося загальнонаціональне антирадянське повстання
- 1990 — Верховна Рада УРСР після Революції на Граніті проголосувала за відставку Прем'єр-міністра Масола
- 1994 — Держдума рф прийняла закон про зупинку поділу Чорноморського флоту між росією та Україною
- 2001 — Компанія Apple представляє перший iPod
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЖОВТНЯ
- 1543 — Хуан де Куева, іспанський поет та драматург
- 1698 — Анж Жак Ґабріель, французький архітектор, один з основоположників та найбільших майстрів французького класицизму XVIII століття
- 1769 — Ворд Джеймс, англійський живописець
- 1805 — Адальберт Штіфтер, австрійський письменник, поет, художник та педагог
- 1817 — П'єр Ларусс, французький філолог, письменник та видавець, саме він започаткував видання 17-томного Великого універсального словника 19 сторіччя
- 1844 — Вільгельм Лейбл, німецький художник-реаліст
- 1868 — Фредерік Ланчестер, англійський ерудит та інженер, який зробив значний внесок в автомобілебудування
- 1886 — Харитон Славоросов, український авіаінженер та спортсмен
- 1898 — Гайсинський Моїз, французький хімік українсько-єврейського походження, один з основоположників радіаційної хімії
- 1905 — Фелікс Блох, швейцарсько-американський фізик
- 1920 — Джанні Родарі, італійський письменник (Пригоди Цибуліно)
- 1927 — Лешек Колаковський, польський філософ
- 1928 — Артур Войтецький, український кінорежисер (Стежки-доріжки, Хвилі Чорного моря)
- 1940 — Пеле (Едсон Арантес ду Насіменту), бразильський футболіст, трикратний чемпіон світу, а також міністр молоді та спорту Бразилії
- 1954 — Енг Лі, тайванський кінорежисер та продюсер (Горбата гора, Життя Пі, Халк)
- 1959 — Сем Реймі, американський актор та режисер (Патруль часу, Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля)
- 1978 — Яна Дементьєва, українська веслувальниця, олімпійська чемпіонка
- 1989 — Андрій Ярмоленко, відомий український футболіст, гравець збірної України з футболу
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо у цей день волога погода, то до 4 листопада не буде снігу;
- Якщо верба втрачає листя, то зима буде ранньою;
- Якщо у цей день тепла погода, то морозів не варто очікувати ще місяць;
- Якщо сильний вітер, то скоро прийде похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна давати та брати у борг;
- Не можна зациклюватись на негативі;
- Не можна спалювати листя;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна дивитись на відображення Місяця у воді.
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