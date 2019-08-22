23 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають День Державного Прапора України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 серпня українці вшановують пам'ять Мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, Фелікіссіма і Агапіта. Мученики постраждали у 258 році при імператорі Валеріані (253-259). Святий Папа Сикст, родом з Афін, отримав гарну освіту, проповідував в Іспанії і був поставлений єпископом в Рим після мученицької кончини святого Папи Стефана (253-257, пам'ять 2 серпня). Це був час, коли Папа, який займав Римський престол, обирався на вірну смерть.

Мученик архідиякона Лаврентія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму

День Державного Прапора України

В Румунії відзначають День звільнення від фашизму

1793 – революційний уряд Франції оголосив загальну військову повинність

1799 – у Санкт-Петербурзі заборонено носити бакенбарди

1942 – початок оборони Сталінграда (багато істориків виділяють цю битву як переломну у всій Другій світовій війні)

1948 – в Амстердамі (Нідерланди) створено Всесвітню Раду церков, міжнародна організація, що об'єднує близько 400 мільйонів християн з усього світу

23 серпня у 1799 році в Петербурзі заборонили носити бакенбарди

ХТО НАРОДИВСЯ 23 серпня

1908 – французький прозаїк і драматург Артюр Адамов

1913 – в Копенгагені (Данія) відкрито пам'ятник Русалонці

1931 – американський мікробіолог Гамілтон Сміт (лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині 1978 року)

1932 – радянський і український художник-мультиплікатор Давид Черкаський

1933 – американський хімік Роберт Керл

1953 – литовський політик Артурас Паулаускас

1968 – британський музикант і автор пісень Рінго Старр покинув культову групу The Beatles

1978 – знаменитий баскетболіст клубу "Лос Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант

Кобі Брайант

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощова погода, відсутність вітру – все це віщує не дуже холодну осінь і зиму

Спекотна погода 23 серпня – осінь буде теплою

Дощ і тепло – прикмета до того, що риболовля буде вдалою

Риболовля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна купатися у річках і озерах

Жінкам в цей день заборонено виходити в поле, а також шити і в'язати

Не рекомендують прибирати у будинку

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