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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

23 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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23 серпня - п'ятниця - фото 1
23 серпня - п'ятниця

Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають День Державного Прапора України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 23 серпня українці вшановують пам'ять Мучеників архідиякона Лаврентія, Сикста, Фелікіссіма і Агапіта. Мученики постраждали у 258 році при імператорі Валеріані (253-259). Святий Папа Сикст, родом з Афін, отримав гарну освіту, проповідував в Іспанії і був поставлений єпископом в Рим після мученицької кончини святого Папи Стефана (253-257, пам'ять 2 серпня). Це був час, коли Папа, який займав Римський престол, обирався на вірну смерть.

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Мученик архідиякона Лаврентія

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Лаврентій, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації
  • Європейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму
  • День Державного Прапора України
  • В Румунії відзначають День звільнення від фашизму
  • 1793 – революційний уряд Франції оголосив загальну військову повинність
  • 1799 – у Санкт-Петербурзі заборонено носити бакенбарди
  • 1942 – початок оборони Сталінграда (багато істориків виділяють цю битву як переломну у всій Другій світовій війні)
  • 1948 – в Амстердамі (Нідерланди) створено Всесвітню Раду церков, міжнародна організація, що об'єднує близько 400 мільйонів християн з усього світу
23 серпня у 1799 році в Петербурзі заборонили носити бакенбарди - фото 349515
23 серпня у 1799 році в Петербурзі заборонили носити бакенбарди

ХТО НАРОДИВСЯ 23 серпня

  • 1908 – французький прозаїк і драматург Артюр Адамов
  • 1913 – в Копенгагені (Данія) відкрито пам'ятник Русалонці
  • 1931 – американський мікробіолог Гамілтон Сміт (лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицині 1978 року)
  • 1932 – радянський і український художник-мультиплікатор Давид Черкаський
  • 1933 – американський хімік Роберт Керл
  • 1953 – литовський політик Артурас Паулаускас
  • 1968 – британський музикант і автор пісень Рінго Старр покинув культову групу The Beatles
  • 1978 – знаменитий баскетболіст клубу "Лос Анджелес Лейкерс" Кобі Брайант
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Кобі Брайант

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощова погода, відсутність вітру – все це віщує не дуже холодну осінь і зиму
  • Спекотна погода 23 серпня – осінь буде теплою
  • Дощ і тепло – прикмета до того, що риболовля буде вдалою
Риболовля - фото 349518
Риболовля

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна купатися у річках і озерах
  • Жінкам в цей день заборонено виходити в поле, а також шити і в'язати
  • Не рекомендують прибирати у будинку

Читайте також: Вихідні у серпні 2019 в Україні: коли будуть офіційні державні свята

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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