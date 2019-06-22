23 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 червня, відзначають День державної служби України. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають Тимофеєв день. За народним повір'ям, у цей день Тимофій розпускає всяких примар, які турбують людей. Церква 23 червня згадує двох священномучеників з ім'ям Тимофій.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вдів

День державної служби ООН

Міжнародний Олімпійський день

День державної служби України

Національне свято Великого Герцогства Люксембург

1868 – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку

1917 – Комітет Центральної Ради ухвалила текст І Універсалу до українського народу

1940 – французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету

1961 – набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики

1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 3 см

1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну

2016 – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку.

Сергій Бубка

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ

1534 – Ода Нобунаґа, японський полководець.

1763 – Жозефіна Богарне, імператриця Франції, перша дружина Наполеона Бонапарта.

1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.

1889 – Анна Ахматова, російська поетеса українського походження.

1894 – Едуард VIII, король Великої Британії.

1910 – Жан Ануй, французький драматург і сценарист, видатний представник французької літератури XX століття.

1912 – Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф.

1929 – Тед Лапідус, французький кутюр'є.

1931 – Кохан Григорій Романович, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА "Страчені світанки".

1937 – Марті Ахтісаарі, президент Фінляндії, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.

1938 – Люсіль Спенн, американська співачка.

1965 – Валерій Меладзе, російський співак.

1972 – Зінедін Зідан, французький футболіст.

1976 – Патрік Вієйра, французький футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

Якщо день погожий, а мурах майже не видно, то чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

Якщо на листі верби крапельки липкого соку з'явилися, то це до негоди.

Якщо павуків не видно, то це до зміни погоди.

Якщо домашні птахи себе общипують, то це до дощу.

Якщо курка махає хвостом, то це до опадів.

Якщо ворони втягнули голови й скуйовдили пір'я, то це до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні, поганий – через рік. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.

Також сьогодні не варто розпочинати масштабні проекти. Відкладіть важливий початок до сприятливих часів.

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