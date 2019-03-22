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23 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Яке сьогодні свято

Сьогодні, 23 березня, у світі відзначають День вислову ОК, а також іменини Галини. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 23 березня – субота другої седмиці (2 тижня) Великого посту. У цей день заведено поминати померлих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.

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Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Уперше був використаний вираз O.K. у 1839 році.
  • Було відкрите перше фотоательє у 1841 році у Лондоні.
  • У 1891 році вперше була використана сітка для футбольних воріт у Англії.
  • У Брюсселі у 1994 році був підписаний договір про співпрацю між Україною та ЄС.
  • У 1998 році на сімдесятій церемонії вручення Оскарів фільм Джеймса Кемерона "Титанік" отримав 11 нагород.
  • День Пакистану.
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День сну

Хто народився 23 березня

  • 1900 – Еріх Фромм, американський психоаналітик, філософ.
  • 1965 – Тарас Денисенко, український актор, сценарист, режисер.
  • 1970 – Богдан Либа, український музикант, звукорежисер і композитор, стояв біля витоків гурту "Скрябін".
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Еріх Фромм

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Раніше вважалося, що цей день дає початок березневим грозам.

Дуже багато прикмет були пов'язані з туманом:

  • Туман вранці по воді стелиться – на гарну погоду, вгору піднімається – до негоди.
  • Суцільний туман, який не зник після сходу сонця, обіцяє зміну погоди.
  • Туман, що з’явився днем – провісник дощу і негоди.
  • Якщо з вечора туман вниз опускається і по землі стелиться, то завтра дощу не буде. Якщо вгору від землі або води піднімається – до спеки.
  • Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.
  • Гроза в цей день – до врожайного року.
  • Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде.

23 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314355

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна погано відгукуватися про померлих.
  • Не можна брати участь в розважальних заходах, дивитися комедії або веселі програми.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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