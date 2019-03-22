23 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 березня, у світі відзначають День вислову ОК, а також іменини Галини. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 23 березня – субота другої седмиці (2 тижня) Великого посту. У цей день заведено поминати померлих.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Уперше був використаний вираз O.K. у 1839 році.

Було відкрите перше фотоательє у 1841 році у Лондоні.

У 1891 році вперше була використана сітка для футбольних воріт у Англії.

У Брюсселі у 1994 році був підписаний договір про співпрацю між Україною та ЄС.

У 1998 році на сімдесятій церемонії вручення Оскарів фільм Джеймса Кемерона "Титанік" отримав 11 нагород.

День Пакистану.

День сну

Хто народився 23 березня

1900 – Еріх Фромм, американський психоаналітик, філософ.

1965 – Тарас Денисенко, український актор, сценарист, режисер.

1970 – Богдан Либа, український музикант, звукорежисер і композитор, стояв біля витоків гурту "Скрябін".

Еріх Фромм

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Раніше вважалося, що цей день дає початок березневим грозам.

Дуже багато прикмет були пов'язані з туманом:

Туман вранці по воді стелиться – на гарну погоду, вгору піднімається – до негоди.

Суцільний туман, який не зник після сходу сонця, обіцяє зміну погоди.

Туман, що з’явився днем – провісник дощу і негоди.

Якщо з вечора туман вниз опускається і по землі стелиться, то завтра дощу не буде. Якщо вгору від землі або води піднімається – до спеки.

Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.

Гроза в цей день – до врожайного року.

Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде.

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна погано відгукуватися про померлих.

Не можна брати участь в розважальних заходах, дивитися комедії або веселі програми.

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