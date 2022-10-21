22 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день людей з вадами мовлення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 жовтня, православна церква вшановує пам'ять апостола Якова, преподобного Андроніка і дружини його, праведного Авраама праотця і племінника його Лота, мучеників Еввентія (Іувентіна) і Максима.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 22 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Авраам, Юхим, Костянтин, Максим, Петро, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день людей з вадами мовлення

1612 – поляки вигнані з Москви

1730 – відкритий Ладозький канал

1842 – в Санкт-Петербурзі ювелір Густав Фаберже відкрив ювелірну майстерню

1936 – нацистська Німеччина підписала торговий договір з Канадою

1960 – свій перший бій на професійній арені виграє Мухаммед Алі

1975 – на поверхню Венери приземлилася радянська космічна станція "Венера-9"

1980 – Галілей отримав вибачення посмертно – Папа Римський скасував вердикт 1633 року

1990 – Киргизія приймає закон про суверенітет

1991 – СНД поповнилося новим членом – Придністров'я

2009 – корпорація "Майкрософт" презентує офіційний вихід операційної системи Windows 7

Свій перший бій на професійній арені виграє Мухаммед Алі

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ЖОВТНЯ

1844 – "Божественна Сара", французька актриса єврейського походження Сара Бернар

1887 – один з керівників компартії США, автор знаменитої книги "Десять днів, які потрясли світ" Джон Рід

1905 – основоположник радіоастрономії, американський фізик і радіоінженер Карл Янський

1921 – відомий французький шансоньє і композитор Жорж Брассенс

1929 – найкращий воротар XX століття, радянський футболіст Лев Яшин

1943 – знаменита талановита французька актриса Катрін Деньов

1949 – "Професор", французький футбольний тренер, беззмінний менеджер ФК Арсенал Арсен Венгер

1974 – відомий словацький хокеїст, володар Кубка Стенлі Мирослав Шатан

Арсен Венгер

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яків крупою землю посипає – стежки остуджує

На Якова запасаються дровами, тому що осіннє поліно горить краще

На Якова подавай кашу з маслом

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується 22 жовтня зашивати щось

Заборонено в цю суботу відмовлятися від частувань

Не можна 22 жовтня не тільки сваритися, а й згадувати минулі образи

Не слід 22 жовтня кричати на дітей

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