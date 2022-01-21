22 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 в Україні відзначають День Соборності, а віряни вшановують пам'ять мученика Полієвкта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 22 січня, віряни вшановують пам'ять мученика Полієвкта.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 22 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Пилип, Антоніна, Пахом, Захар, Пантелій, Євстрат.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Соборності України.

1919 — Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР. ЗУНР перетворено в Західні Області УНР.

1942 — з Києва вирушив перший потяг з робітниками, загітованими на роботу в Німеччині. Згодом такі вивезення стануть примусовими.

1963 — Федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер і президент Франції Шарль де Голль підписали в Парижі франко-німецький договір про дружбу (Єлисейський договір).

1969 — 21-річний офіцер Віктор Ільїн спробував здійснити замах на генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, однак помилково обстріляв машину, в якій їхали космонавти.

1970 — відбувся перший регулярний політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту — літак вилетів з Нью-Йорка і через шість з половиною годин приземлився в Лондоні.

1987 — Філ Донаг'ю став першим американським ведучим, що провів телевізійні ток-шоу в СРСР.

1990 — майже все населення Баку вийшло на поховання жертв "Чорного січня".

1992 — канадка українського походження Роберта Боднар, завдяки участі в програмі Space Shuttle, стає першою канадкою та першим неврологом у космосі.

1992 — Філіппіни визнали незалежність України.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.

1992 — 22-23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.

2006 — Ево Моралес (за етнічним походженням — аймара) склав присягу як Президент Болівії і став першим представником корінного населення, який очолив державу.

2010 — Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

2014 — перші загиблі на Майдані у Києві (див. Небесна Сотня, Протистояння в Україні 18—21 лютого 2014 року).

ХТО НАРОДИВСЯ 22 СІЧНЯ

1907 — Микола Лівицький, український громадсько-політичний діяч, Президент УНР в екзилі.

1908 — Лев Давидович Ландау, радянський фізик, лавреат Нобелівської премії.

1931 — Сем Кук, американський вокаліст, один із засновників напрямку соул.

1933 — Анатолій Мокренко, український оперний співак (баритон).

1964 — Дмитро Корчинський, український літератор, драматург, політичний та громадський діяч.

1975 — Золтан Алмаші, сучасний український композитор і віолончеліст.

1980 — Бен Муді, американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер; колишній учасник гурту Evanescence, наразі член гурту We Are the Fallen.

1983 — Катерина Сердюк, українська спортсменка, віцечемпіонка Олімпійських ігор (2000 рік) зі стрільби з лука.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ворони та галки сідають на верхні гілки дерев, то варто чекати міцних заморозків.

Якщо густі хмари починають розходитися, то незабаром погода налагодиться.

Якщо хмари пливуть у протилежному напрямку вітру, скоро нагряне снігопад.

Домашня худоба, випущена на випас у двір, йде назад у стійла, слід чекати на заморозки та снігопад.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то влітку буде спекотно.

Якщо у небі багато птахів літає, незабаром випаде рясний сніг.

Прикмети

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Категорично не можна у цей день байдикувати.

Заборонено цього дня сваритися, насміхатися з когось чи знущатися.

Сьогодні краще не братися за вишивання чи шиття.

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