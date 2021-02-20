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21 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначають День рідної мови, а віряни вшановують пам'ять Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Став автором опусу "Книга пророка Захарія", котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день рідної мови
- 1431 – почався суд над Жанною д'Арк
- 1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем – перший з династії Романових
- 1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь
- 1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним
- 1816 – в Петербурзі заснована перша таємна організація декабристів
- 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку
- 1878 – в Нью-Хейвен випущена перша у світі телефонна книга. Книга включала 50 імен
- 1919 – в Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)
- 1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд
- 1993 – в Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см
- 1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарти
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО
- 1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор
- 1835 – Михайло Микешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка
- 1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур
- 1875 – Жанна Луїза Кальман, одна з найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла в 1997 році у віці 122 роки
- 1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка
- 1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records
- 1963 – Вільям Болдуін, американський актор, брат Алека і Стефена Болдуінів
- 1979 – Дженніфер Лав Хьюітт, американська актриса (Врятуй мене, Вечірка для п'ятьох)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.
- Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.
- Чим холодніше останній тиждень лютого, тим березень тепліше буде.
- Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.
- Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.
- Собака в снігу валяється – чекай тепла.
- Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.
- Дуги або кола навколо місяця – до ранньої весни.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.
- Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочити людині, а пристріт згодом до вас повернеться.
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