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21 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 лютого – неділя

Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначають День рідної мови, а віряни вшановують пам'ять Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Став автором опусу "Книга пророка Захарія", котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день рідної мови
  • 1431 – почався суд над Жанною д'Арк
  • 1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем – перший з династії Романових
  • 1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь
  • 1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним
  • 1816 – в Петербурзі заснована перша таємна організація декабристів
  • 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку
  • 1878 – в Нью-Хейвен випущена перша у світі телефонна книга. Книга включала 50 імен
  • 1919 – в Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)
  • 1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд
  • 1993 – в Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см
  • 1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарти
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО

  • 1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор
  • 1835 – Михайло Микешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка
  • 1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур
  • 1875 – Жанна Луїза Кальман, одна з найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла в 1997 році у віці 122 роки
  • 1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка
  • 1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records
  • 1963 – Вільям Болдуін, американський актор, брат Алека і Стефена Болдуінів
  • 1979 – Дженніфер Лав Хьюітт, американська актриса (Врятуй мене, Вечірка для п'ятьох)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.
  • Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.
  • Чим холодніше останній тиждень лютого, тим березень тепліше буде.
  • Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.
  • Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.
  • Собака в снігу валяється – чекай тепла.
  • Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.
  • Дуги або кола навколо місяця – до ранньої весни.
21 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 447534

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.
  • Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочити людині, а пристріт згодом до вас повернеться.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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