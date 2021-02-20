21 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 лютого, у світі відзначають День рідної мови, а віряни вшановують пам'ять Захарія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 21 лютого віряни вшановують пам'ять одного із дванадцяти малих пророків – Захарія. Став автором опусу "Книга пророка Захарія", котра займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Захар, Макар, Савва, Степан, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день рідної мови

1431 – почався суд над Жанною д'Арк

1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем – перший з династії Романових

1784 – згідно з указом Катерини II порт і фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь

1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним

1816 – в Петербурзі заснована перша таємна організація декабристів

1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку

1878 – в Нью-Хейвен випущена перша у світі телефонна книга. Книга включала 50 імен

1919 – в Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)

1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд

1993 – в Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною в закритих приміщеннях – 6 м 15 см

1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарти

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО

1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор

1835 – Михайло Микешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому в Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка

1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур

1875 – Жанна Луїза Кальман, одна з найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла в 1997 році у віці 122 роки

1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка

1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records

1963 – Вільям Болдуін, американський актор, брат Алека і Стефена Болдуінів

1979 – Дженніфер Лав Хьюітт, американська актриса (Врятуй мене, Вечірка для п'ятьох)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Грім в цей день віщує вітряну погоду навесні та влітку.

Мороз 21 лютого – до швидкого настання весни та потепління.

Чим холодніше останній тиждень лютого, тим березень тепліше буде.

Якщо на деревах іній, то вдасться багато меду зібрати.

Якщо гуси пожвавилися, купаються в снігу, то скоро потеплішає.

Собака в снігу валяється – чекай тепла.

Якщо тварини себе неспокійно ведуть, то буде снігопад або заметіль.

Дуги або кола навколо місяця – до ранньої весни.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день не можна пломбувати зуби та проводити хірургічні операції. Вважається, що лікування не піде пацієнтові на користь.

Ще не можна нікому заздрити, інакше наврочити людині, а пристріт згодом до вас повернеться.

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