21 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 липня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

21 липня православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Кесарійського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.

1774 — підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.

1822 — створення Першої Мексиканської імперії.

1831 — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.

1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.

1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.

1954 — підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.

1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту "Apollo 11" виходять на поверхню Місяця.

1992 — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.

2013 — вступив на престол король Бельгії Філіп I.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИПНЯ

1899 — Ернест Хемінгуей, американський письменник.

1906 — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.

1907 — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН.

1920 — Ісаак Стерн, американський скрипаль.

1951 — Робін Вільямс, американський актор, лауреат Оскара (1998).

1966 — Наталя Николаїшин, солістка Національної опери України.

1971 — Шарлотта Генсбур, франко-британська — акторка та співачка. Дочка Джейн Біркін і Сержа Генсбура, батьки якого емігрували з Харкова.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Занадто активні бджоли – до спеки.

Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день купатися у водоймах.

Заборонено починати нові справи 21 липня.

Сьогодні краще не вирушати в далеку дорогу.

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