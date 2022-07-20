Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
21 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 451
Сьогодні, 21 липня, віряни вшановують пам'ять святого Прокопія Кесарійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
21 липня православна церква вшановує пам'ять святого Прокопія Кесарійського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 21 липня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Віктор, Данило, Дмитро, Прокопій, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1773 — Папа Римський Климент XIV видав буллу про заборону Ордена єзуїтів.
1774 — підписано Кючук-Кайнарджійський мирний договір, за яким було встановлено незалежність Кримського ханства.
1822 — створення Першої Мексиканської імперії.
1831 — коронація Леопольда I, першого короля Бельгії.
1940 — новообрані комуністичні парламенти окупованих у червні Червоною армією Латвії, Литви й Естонії проголосили свої країни, відповідно, Латвійською, Литовською й Естонською РСР і звернулися до Верховної Ради СРСР з проханням прийняти їх до складу СРСР.
1944 — Йосип Сталін підписав декрет про депортацію з Кавказу турків-месхетинців.
1954 — підписано Женевську угоду, що завершила Першу індокитайську війну і визначила долю французьких колоній у цьому регіоні.
1969 — американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін в рамках польоту "Apollo 11" виходять на поверхню Місяця.
1992 — сторожовий корабель Чорноморського флоту СКР-112 підняв український прапор і вирушив до Одеси, щоб увійти до складу ВМС України.
2013 — вступив на престол король Бельгії Філіп I.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛИПНЯ
- 1899 — Ернест Хемінгуей, американський письменник.
- 1906 — Олена Теліга, українська поетеса, публіцистка, літературний критик, діячка ОУН.
- 1907 — Олег Ольжич (Олег Кандиба), український поет, археолог і політичний діяч, один з чільних діячів ОУН.
- 1920 — Ісаак Стерн, американський скрипаль.
- 1951 — Робін Вільямс, американський актор, лауреат Оскара (1998).
- 1966 — Наталя Николаїшин, солістка Національної опери України.
- 1971 — Шарлотта Генсбур, франко-британська — акторка та співачка. Дочка Джейн Біркін і Сержа Генсбура, батьки якого емігрували з Харкова.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Занадто активні бджоли – до спеки.
- Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.
- Бджоли зліші стали – скоро почнеться спека.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день купатися у водоймах.
- Заборонено починати нові справи 21 липня.
- Сьогодні краще не вирушати в далеку дорогу.
Читайте також: Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
09:27Як легко перевірити, чи фото в інтернеті справжнє
-
08:51Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам
-
08:24Щоб не отруїтися: базові правила безпечного харчування
- 20 липня
-
20:4421 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:1610 продуктів, якими можна "заїдати" стрес
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:37Як вибір піци вказує на ваші вподобання у стосунках: незвичайне дослідження
-
19:07Як правильно тушкувати м'ясо влітку: покроковий рецепт у відео
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
17:51Як боротися з сонливістю за кермом, що викликана спекою: актуальні поради для водіїв
-
17:25Найдальший удар по окупантах з HIMARS: ЗСУ знищили надсучасну російську станцію Підліт-К1
-
16:48Перші леді України та США прийшли на зустріч у взутті в кольорах українського прапора
-
16:20Європа потерпає від аномальної спеки
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Скрипаль-віртуоз Назар Пилатюк дасть благодійний концерт у Львові
-
14:50У Києві з'явився модернізований електропоїзд: як він виглядає
-
14:23"Не щаслива": Катерина Малицька заспівала для жінок, які чекають своїх чоловіків з війни
-
13:51Ален Делон читатиме вірші Тараса Шевченка у рамках спеціального проєкту
-
13:22Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом смачних чебуреків
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
12:23"Приготуй собі пакет": мережу підкорила пісня "Ванька-встанька" співачки Маші Кондратенко
-
11:51В Україні будуть проводити перепис населення що десять років – постанова ВР
-
11:21В пасажирських поїздах Укрзалізниці тестують продаж морозива
-
10:53У США вручили премію Dissident Human Rights Award – відзначили весь український народ
- 20 липня
-
18:30Чоткий Паца – ДОДОМУ: слухайте потужний кавер на пісню Kalush та Skofka
-
15:49Українки-захисниці стали прообразами нових фігурок LEGO
-
12:54Три супермаркети "Сільпо" потрапили до переліку найкращих магазинів Європи
-
09:52Залізні метелики: дивіться трейлер українського фільму про літак MH17
- 19 липня
-
19:31Сміливі українки знялися для містичного календаря на підтримку ЗСУ
-
17:25Руслана Писанка про життя, дітей та Україну: цитати відомої ведучої
-
14:20Дивіться, як працюють польські САУ Krab на фронті: відео від Генштабу
-
12:28Як захиститися від спаму: прості поради для українців
- 18 липня
-
18:28Вартість продуктового кошика у різних країнах світу: різниця в сумі вас здивує
-
15:50Американській системі HIMARS присвятили пісню: слухайте онлайн новий хіт війни
-
12:54"Нова пошта" планує відкритися закордоном у Польщі, Словаччині та Румунії
-
09:50Експерти пояснили, як захистити SIM-карту від шахраїв
- 17 липня
-
18:23Гороскоп на цей тиждень 18 – 24 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51Як легковику повернути направо без порушення ПДР: ситуація, у якій водії часто помиляються
-
11:36Рокери The Rolling Stones заспівали з українцями на сцені у Відні – відео
- 16 липня
-
18:50Тако для лінивих: як приготувати смачну вечерю просто в пачці чипсів
-
15:31Секретна функція в недорогих автомобілях, про яку знають одиниці
-
12:12Головний аксесуар цього літа: з чим та як носити панаму чоловікам – 7 модних образів
- 15 липня
-
18:34Imagine Dragons на концерті присвятив промову українським дітям, які постраждали від війни
-
15:52Популярна українська музика: 12 нових пісень липня, які варто почути
-
13:57"До тих, хто слухає це гівно": MamaRika пояснила, чому варто забути про російську музику
-
10:29Як шахраї обманюють українців у Facebook: викрито нову схему
- 14 липня
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку