21 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день йоги, а в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 червня, віряни вшановують перенесення мощів великомученика Теодора Тирона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день йоги.

Всесвітній день гідрографії.

Всесвітній день гуманізму.

Всесвітній день жирафа.

Всесвітній день рукостискання.

Свято музики.

Міжнародний день скейтбордингу.

День денного світла.

День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні.

524 – Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном

1582 – інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.

1768 – гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.

1963 – кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI

1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЧЕРВНЯ

1002 – Лев IX, Папа Римський.

1781 – Сімеон-Дені Пуассон, французький фізик і математик.

1805 – Микола Закревський, український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник.

1806 – Еміль де Жирарден, французький журналіст, позашлюбний син генерала графа Олександра Жирардена. Був одружений з відомою письменницею Дельфіною де Жирарден.

1882 – Давид Бурлюк, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва.

1882 – Роквелл Кент, американський художник.

1890 – Петро Франко, український письменник, командир авіазагону УГА.

1897 – Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей), інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження.

1900 – Катерина Грушевська, культуролог, етносоціолог, фольклорист, перекладач, донька Михайла Грушевського.

1905 – Жан-Поль Сартр, французький письменник, філософ.

1915 – Карло Мікльош, український футболіст, гравець СТ "Україна", президент ФК "Карпати" (1990 – 1992).

1922 – Георгій Андрійович Аванесов, український диригент.

1935 – Франсуаза Саган, французька письменниця.

1946 – Євген Федорченко, український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України

1955 – Мішель Платіні, французький футболіст, тричі володар "Золотого м'яча". Президент УЄФА від 2007.

1970 – Тарас Чубай, український автор-виконавець, рок-музикант та композитор

1982 – Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, внук королеви Великої Британії Єлизавети IІ.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.

Сильна роса – до ясного дня.

Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати.

Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.

Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.

За три години до грози птиці співати перестають.

Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не слід ухвалювати важливих рішень у цей день;

Не варто брати гроші у борг;

Не можна лінуватись та відмовлятись від роботи.

Читайте також: Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня