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21 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 червня – вівторок

Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день йоги, а в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 червня, віряни вшановують перенесення мощів великомученика Теодора Тирона.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день йоги.
  • Всесвітній день гідрографії.
  • Всесвітній день гуманізму.
  • Всесвітній день жирафа.
  • Всесвітній день рукостискання.
  • Свято музики.
  • Міжнародний день скейтбордингу.
  • День денного світла.
  • День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні.
  • 524 – Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном
  • 1582 – інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.
  • 1768 – гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
  • 1963 – кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI
  • 1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЧЕРВНЯ

  • 1002 – Лев IX, Папа Римський.
  • 1781 – Сімеон-Дені Пуассон, французький фізик і математик.
  • 1805 – Микола Закревський, український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник.
  • 1806 – Еміль де Жирарден, французький журналіст, позашлюбний син генерала графа Олександра Жирардена. Був одружений з відомою письменницею Дельфіною де Жирарден.
  • 1882 – Давид Бурлюк, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва.
  • 1882 – Роквелл Кент, американський художник.
  • 1890 – Петро Франко, український письменник, командир авіазагону УГА.
  • 1897 – Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей), інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження.
  • 1900 – Катерина Грушевська, культуролог, етносоціолог, фольклорист, перекладач, донька Михайла Грушевського.
  • 1905 – Жан-Поль Сартр, французький письменник, філософ.
  • 1915 – Карло Мікльош, український футболіст, гравець СТ "Україна", президент ФК "Карпати" (1990 – 1992).
  • 1922 – Георгій Андрійович Аванесов, український диригент.
  • 1935 – Франсуаза Саган, французька письменниця.
  • 1946 – Євген Федорченко, український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України
  • 1955 – Мішель Платіні, французький футболіст, тричі володар "Золотого м'яча". Президент УЄФА від 2007.
  • 1970 – Тарас Чубай, український автор-виконавець, рок-музикант та композитор
  • 1982 – Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, внук королеви Великої Британії Єлизавети IІ.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.
  • Сильна роса – до ясного дня.
  • Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати.
  • Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
  • Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.
  • За три години до грози птиці співати перестають.
  • Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.
21 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 507931

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не слід ухвалювати важливих рішень у цей день;
  • Не варто брати гроші у борг;
  • Не можна лінуватись та відмовлятись від роботи.

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