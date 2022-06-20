Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
21 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1287
Сьогодні, 21 червня, відзначають Міжнародний день йоги, а в Україні – День працівника служби контролю за регульованими цінами. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 червня, віряни вшановують перенесення мощів великомученика Теодора Тирона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 червня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день йоги.
- Всесвітній день гідрографії.
- Всесвітній день гуманізму.
- Всесвітній день жирафа.
- Всесвітній день рукостискання.
- Свято музики.
- Міжнародний день скейтбордингу.
- День денного світла.
- День працівника служби контролю за регульованими цінами в Україні.
- 524 – Годомар, король Бургундії, переміг галлів у битві під Везероном
- 1582 – інцидент у монастирі Хонно, Кіото, Японія.
- 1768 – гайдамаки, учасники Коліївщини, взяли штурмом місто Умань, яке обороняли барські конфедерати.
- 1963 – кардинал Джованні Монтіні обраний 261-м понтифіком Римської католицької церкви, Папою Павлом VI
- 1971 – розкопуючи курган Товста Могила, український археолог Борис Мозолевський відкрив славнозвісну скіфську пектораль.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЧЕРВНЯ
- 1002 – Лев IX, Папа Римський.
- 1781 – Сімеон-Дені Пуассон, французький фізик і математик.
- 1805 – Микола Закревський, український історик, фольклорист, етнограф, лінгвіст, письменник.
- 1806 – Еміль де Жирарден, французький журналіст, позашлюбний син генерала графа Олександра Жирардена. Був одружений з відомою письменницею Дельфіною де Жирарден.
- 1882 – Давид Бурлюк, український художник-футурист, поет, теоретик мистецтва.
- 1882 – Роквелл Кент, американський художник.
- 1890 – Петро Франко, український письменник, командир авіазагону УГА.
- 1897 – Юрій Кондратюк (Сергій Шаргей), інженер, конструктор, винахідник, теоретик ракетобудування українського походження.
- 1900 – Катерина Грушевська, культуролог, етносоціолог, фольклорист, перекладач, донька Михайла Грушевського.
- 1905 – Жан-Поль Сартр, французький письменник, філософ.
- 1915 – Карло Мікльош, український футболіст, гравець СТ "Україна", президент ФК "Карпати" (1990 – 1992).
- 1922 – Георгій Андрійович Аванесов, український диригент.
- 1935 – Франсуаза Саган, французька письменниця.
- 1946 – Євген Федорченко, український актор Львівського українського драмтеатру ім. М.Заньковецької, народний артист України
- 1955 – Мішель Платіні, французький футболіст, тричі володар "Золотого м'яча". Президент УЄФА від 2007.
- 1970 – Тарас Чубай, український автор-виконавець, рок-музикант та композитор
- 1982 – Вільям, герцог Кембриджський, старший син Чарльза, принца Уельського та його першої дружини, нині покійної принцеси Діани, внук королеви Великої Британії Єлизавети IІ.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо під час грози чути гучний гуркіт грому, то чекай затяжної негоди.
- Сильна роса – до ясного дня.
- Вранці розкотистий грім – не до добра. Складно буде вчасно сіно прибрати.
- Дзвінкий грім – на зливу, глухий – на тихий дощ.
- Якщо до полудня роса не висохла, то в цей день дощу не буде.
- За три години до грози птиці співати перестають.
- Граки хрипко каркають – скоро буде гроза.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід ухвалювати важливих рішень у цей день;
- Не варто брати гроші у борг;
- Не можна лінуватись та відмовлятись від роботи.
Читайте також: Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
09:21Шеф-кухар назвав найбожевільніші помилки при приготуванні різних страв
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
-
08:22Як боротися з надмірним хвилюванням: три прості техніки
- 23 червня
-
20:5124 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:21Що очікує на безробітних в Україні під час війни: пояснення від Дениса Шмигаля
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
19:22У скільки обійдеться відновлення України після війни: приголомшлива сума
-
18:49В Офісі Президента розповіли, хто пише промови Володимирові Зеленському
-
18:22Ця зима буде надскладною: глава Мінрегіону розповів про опалювальний сезон у 2022 році
-
17:53У Львові відбудеться 6 Маратон пам'яті Василя Сліпака
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року
-
16:51Дударик виконав ще одну потужну пісню, яку в України вкрали росіяни
-
16:19500 кілометрів на велосипеді для пожежників з України: у Польщі стартує веломарафон
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:51Що думають німці про німецько-російські відносини: цікаве опитування
-
15:24Солоні мафіни з сиром та шпинатом: рецепт від Клопотенка
-
14:52Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство ЄС
-
14:23Виконавець Krechet випустив щемливий трек "Краще, ніж ми" про дітей
-
13:50У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали
-
13:20Ось скільки європейців вже відчули на собі вплив війни в Україні
-
12:54Чехія призупинила на рік видачу віз росіянам та білорусам
-
12:21Притула продав свою картину на аукціоні: скільки коштів перекажуть на ЗСУ
-
11:53США надасть Україні спеціального робопса для розміновування територій
-
11:20Найпопулярніші поїзди Укрзалізниці з початку літа: перелік маршрутів
-
08:50Як концентруватись на роботі під час війни: дієві рекомендації
- 23 червня
-
19:53Євробачення-2023 таки не відбудеться в Україні: офіційна заява організаторів конкурсу
-
17:22Ми з України: наші зірки виконали потужний хіт літа 2022 року
-
13:50У Держспецзв'язку пояснили, як розпізнати, що ваш телефон чи комп'ютер зламали
-
10:51Анастасія Приходько презентувала знакову пісню "Степом"
- 22 червня
-
19:54У мережі ресторанів у Японії з'явилося українське меню
-
16:50Рокі, Стіч, Сікро і Мальта: чим займаються собаки на службі в Україні
-
11:25Тільки Russia Goodbye: Вєрка Сердючка заспівала оновлений хіт в Амстердамі
- 21 червня
-
19:49В Україні запрацював Telegram-бот, який інформує водіїв про наявність пального на АЗС
-
17:17Chico & Qatoshi – "Ластівки": мережу підкорює нова пісня від автора хіта "Допоможе ЗСУ"
-
13:55Не треба стукати по спині, якщо вдавились: міфи про допомогу, у які досі вірять
-
10:55Заборона російської музики в Україні: ТОП 3 фейки, які поширюються в мережі
-
08:233 способи зберегти м'ясо без холодильника
- 20 червня
-
20:52Яких змін зазнали Google-запити від початку повномасштабної війни
-
17:22Коли може стабілізуватись ситуація з паливом в Україні: прогноз Мінінфраструктури
-
15:24Чому потрібно частіше гуляти: 4 вагомі причини, про які ви не здогадувались
-
13:22Погода в Україні 21 червня: синоптик попередила про дощі та похолодання
-
10:53У Латвії виготовляють блакитно-жовте морозиво: українці отримають його безплатно
- 19 червня
-
19:33Зірковий кулінар розповів, як по-особливому запекти картоплю: покроковий рецепт у відео
-
17:19Порожні пляжі та закриті заклади: на фото показали окуповану Кирилівку в розпал сезону
-
14:54Синьо-жовті костюми та рух на захід: у кліпі Pet Shop Boys 1993 року виявили пророцтво
-
11:27Положинський записав пісню про волонтерів прямо на фронті – відео
- 18 червня
-
20:54Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою
-
17:22Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською
-
14:22Які продукти найбільше подорожчали за минулий місяць: дані статистики