На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
2020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити
-
- 40
Прийдешній Новий рік 2020 буде високосним, а це означає, що у лютому буде 29 днів, а не 28. Читайте далі та дізнайтеся, що можна і не можна робити у високосний рік.
Високосним роком є кожен четвертий рік і він довший на один день за попередні. Це пов'язано з тим, що Земля робить оберт навколо Сонця не рівно за 365 днів. Різниця полягає у зайвих майже 5 з половиною годинах. Тож було заведено щочотири роки додавати день, щоб час зрівнявся.
До теми: Куди поїхати на новорічний відпочинок в Карпати
Здавна вірили, що саме цей зайвий день додає містичності року. Також вважається, що високосний рік напрочуд негативний й сповнений неприємних подій. Звідси багато заборон та поганих прикмет.
Прикмети на високосний 2020 рік
- Продавати тварин і худобу з дому – до бідності й збитків.
- Святкування прорізування першого зуба у малюка – до того, що зуби виростуть неміцними.
- Старим людям не можна готувати речі в останню путь. Інакше кінець може настати скоро.
- Не можна розлучатися, бо наступний шлюб чи стосунки будуть нещасливими, розведені можуть захворіти.
- Будівництво чи ремонт будинків та інших будівель обіцяє те, що споруда буде кволою, а будівництво лазні обіцяє проблеми зі здоров'ям.
- Ворожиш – щастя проворожиш.
- Весілля грати – не на добро.
- Дітей народжувати – дитина нещасна буде.
- Не можна продавати та купувати нерухомість, роботу міняти, починати бізнес – прогорить.
- Врожай пропаде через природні катаклізми: спеки, дощів, вітрів, граду.
Що не можна робити у високосний рік
- Не можна брати шлюб, а також не варто розлучатися.
- Не можна переїжджати та будувати що-небудь.
- Потрібно утриматися від змін.
- Не змінюйте роботу.
- Не варто планувати вагітність.
- Не можна планувати заходи на 29 лютого.
- Не можна колядувати.
- Не можна збирати гриби.
- Вагітним не варто стригти волосся.
- Не забувайте про небезпеку, що підстерігає в дорозі.
- Не можна гадати.
До теми: Гороскоп на листопад 2019 для знаків Зодіаку
-
19:50Який доступний овоч покращує роботу мозку
-
19:15Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
18:50Банкір: трейлер нового фільму з Семюелем Л. Джексоном
-
18:16Гороскоп на 6 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:15Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги
-
17:002020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити
-
16:52Чорний кіт став зіркою футбольного матчу в Нью-Йорку: відео
-
16:23Реальне життя на околицях Лондона: захопливі фото
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
15:55Прості поради, як позбутись тривожності
-
15:32Австралійська матуся пояснила, чому потрібно "менше любити своїх дітей"
-
15:16Сексуальна Демі Роуз у "голій" сукні розбурхала мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:53Агресивний кіт: Jaguar I-Pace отримав "гарячу" версію
-
14:44Сором'язливий Меттью МакКонахі з'явився в Instagram і зібрав мільйон переглядів
-
14:25Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів
-
14:13Учені "зламали" iPhone та смарт-колонки: їм знадобилась лазерна указка
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
13:53Ця фізична активність принесе вам максимум користі
-
13:22Найпотужніші Android-смартфони за версією бенчмарку AnTuTu
-
13:00На дельфінах, мітлі або своїх двох: як Греті Тунберг пропонують дістатися до Європи зі США
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
12:23Смартфон на зап'ясті: представлено смарт-годинник Xiaomi Mi Watch
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
-
07:17Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі
- 04 листопада
-
23:41Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
20:45Застуда та нежить: головні міфи про самолікування
-
18:0010 крутих гаджетів минулого, про які ви вже забули, але хотіли б і зараз
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі
-
16:13Як завантажити додаток, який "знає" всі паролі Wi-Fi в аеропортах світу