2020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити

Прийдешній Новий рік 2020 буде високосним, а це означає, що у лютому буде 29 днів, а не 28. Читайте далі та дізнайтеся, що можна і не можна робити у високосний рік.

Високосним роком є кожен четвертий рік і він довший на один день за попередні. Це пов'язано з тим, що Земля робить оберт навколо Сонця не рівно за 365 днів. Різниця полягає у зайвих майже 5 з половиною годинах. Тож було заведено щочотири роки додавати день, щоб час зрівнявся.

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Здавна вірили, що саме цей зайвий день додає містичності року. Також вважається, що високосний рік напрочуд негативний й сповнений неприємних подій. Звідси багато заборон та поганих прикмет.

Прикмети на високосний 2020 рік

Продавати тварин і худобу з дому – до бідності й збитків.

Святкування прорізування першого зуба у малюка – до того, що зуби виростуть неміцними.

Старим людям не можна готувати речі в останню путь. Інакше кінець може настати скоро.

Не можна розлучатися, бо наступний шлюб чи стосунки будуть нещасливими, розведені можуть захворіти.

Будівництво чи ремонт будинків та інших будівель обіцяє те, що споруда буде кволою, а будівництво лазні обіцяє проблеми зі здоров'ям.

Ворожиш – щастя проворожиш.

Весілля грати – не на добро.

Дітей народжувати – дитина нещасна буде.

Не можна продавати та купувати нерухомість, роботу міняти, починати бізнес – прогорить.

Врожай пропаде через природні катаклізми: спеки, дощів, вітрів, граду.

Що не можна робити у високосний рік

Не можна брати шлюб, а також не варто розлучатися.

Не можна переїжджати та будувати що-небудь.

Потрібно утриматися від змін.

Не змінюйте роботу.

Не варто планувати вагітність.

Не можна планувати заходи на 29 лютого.

Не можна колядувати.

Не можна збирати гриби.

Вагітним не варто стригти волосся.

Не забувайте про небезпеку, що підстерігає в дорозі.

Не можна гадати.

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