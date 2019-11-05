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2020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити

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прикмети на високосний рік - фото 1
прикмети на високосний рік

Прийдешній Новий рік 2020 буде високосним, а це означає, що у лютому буде 29 днів, а не 28. Читайте далі та дізнайтеся, що можна і не можна робити у високосний рік.

Високосним роком є кожен четвертий рік і він довший на один день за попередні. Це пов'язано з тим, що Земля робить оберт навколо Сонця не рівно за 365 днів. Різниця полягає у зайвих майже 5 з половиною годинах. Тож було заведено щочотири роки додавати день, щоб час зрівнявся.

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Здавна вірили, що саме цей зайвий день додає містичності року. Також вважається, що високосний рік напрочуд негативний й сповнений неприємних подій. Звідси багато заборон та поганих прикмет.

Прикмети на високосний 2020 рік

  • Продавати тварин і худобу з дому – до бідності й збитків.
  • Святкування прорізування першого зуба у малюка – до того, що зуби виростуть неміцними.
  • Старим людям не можна готувати речі в останню путь. Інакше кінець може настати скоро.
  • Не можна розлучатися, бо наступний шлюб чи стосунки будуть нещасливими, розведені можуть захворіти.
  • Будівництво чи ремонт будинків та інших будівель обіцяє те, що споруда буде кволою, а будівництво лазні обіцяє проблеми зі здоров'ям.
  • Ворожиш – щастя проворожиш.
  • Весілля грати – не на добро.
  • Дітей народжувати – дитина нещасна буде.
  • Не можна продавати та купувати нерухомість, роботу міняти, починати бізнес – прогорить.
  • Врожай пропаде через природні катаклізми: спеки, дощів, вітрів, граду.
2020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити - фото 366174

Що не можна робити у високосний рік

  • Не можна брати шлюб, а також не варто розлучатися.
  • Не можна переїжджати та будувати що-небудь.
  • Потрібно утриматися від змін.
  • Не змінюйте роботу.
  • Не варто планувати вагітність.
  • Не можна планувати заходи на 29 лютого.
  • Не можна колядувати.
  • Не можна збирати гриби.
  • Вагітним не варто стригти волосся.
  • Не забувайте про небезпеку, що підстерігає в дорозі.
  • Не можна гадати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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