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2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times
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Деякі роки настільки насичені подіями, що їх вважають поворотними в історії. До цього списку доєднався й 2020 рік.
2020 надовго залишиться в пам'яті як час, коли більше 1,5 мільйона людей загинули під час пандемії, расові заворушення охопили весь світ, а демократія зіткнулася з тяжкими випробуваннями. Про це повідомляє The New York Times.
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Ось на фото опівніч на Таймс-сквер. Початок року, який принесе пандемію, рецесію і перегони за вакциною для відновлення нормального життя. На іншому знімку після декількох тижнів відносного затишшя продемократичні протестувальники вийшли на вулиці, відновивши масові демонстрації, що почалися в червні 2019 року.
На ще одному фото недогодований дикий кінь був на межі виживання: Австралія боролася з одним з найгірших сезонів лісових пожеж в своїй історії. На світлині далі президент Трамп показує газету The Washington Post, щоб звернути увагу на заголовок його виправдання у справі про імпічмент в Сенаті.
Усі фото nytimes
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