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2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times

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Лайсаміс, Кенія - фото 1
Лайсаміс, Кенія / nytimes

Деякі роки настільки насичені подіями, що їх вважають поворотними в історії. До цього списку доєднався й 2020 рік.

2020 надовго залишиться в пам'яті як час, коли більше 1,5 мільйона людей загинули під час пандемії, расові заворушення охопили весь світ, а демократія зіткнулася з тяжкими випробуваннями. Про це повідомляє The New York Times.

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Ось на фото опівніч на Таймс-сквер. Початок року, який принесе пандемію, рецесію і перегони за вакциною для відновлення нормального життя. На іншому знімку після декількох тижнів відносного затишшя продемократичні протестувальники вийшли на вулиці, відновивши масові демонстрації, що почалися в червні 2019 року.

На ще одному фото недогодований дикий кінь був на межі виживання: Австралія боролася з одним з найгірших сезонів лісових пожеж в своїй історії. На світлині далі президент Трамп показує газету The Washington Post, щоб звернути увагу на заголовок його виправдання у справі про імпічмент в Сенаті.

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2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439320

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439321

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439322

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439323

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439324

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439325

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439326

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439327

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439328

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439329

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439330

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439331

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439332

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439333

2020 рік у найкращих знімках за версією The New York Times - фото 439334

Усі фото nytimes

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Джерело: nytimes
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