Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок.

7 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже повсюди буде сонячно, але вітряно. Точний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 грудня, у понеділок, по всій країні втримається сонячна та суха погода, винятком стануть лише південні області, де можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Південно-східний вітер буде поривчастим, некомфортним, часом сильним, додаватиме відчуття холоду. Вдень температура повітря становитиме 0-4 градуси морозу. На Півдні та Заході України близько нуля, в Криму та на Закарпатті найтепліше, +2+7 градусів. У Києві понеділок буде холодним – пануватиме арктична повітряна маса, вітряним та сонячним. Вдень -2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 грудня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль -1+1

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0-2

Хмельницький-1+1

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси 0-2

Миколаїв 0+2

Одеса -1+1

Херсон 0+2

Сімферополь 0+2

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків 0-2

Дніпро 0-2

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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