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Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок.

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому майже повсюди буде сонячно, але вітряно. Точний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 грудня, у понеділок, по всій країні втримається сонячна та суха погода, винятком стануть лише південні області, де можливі незначні опади. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Південно-східний вітер буде поривчастим, некомфортним, часом сильним, додаватиме відчуття холоду. Вдень температура повітря становитиме 0-4 градуси морозу. На Півдні та Заході України близько нуля, в Криму та на Закарпатті найтепліше, +2+7 градусів. У Києві понеділок буде холодним пануватиме арктична повітряна маса, вітряним та сонячним. Вдень -2-4 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 грудня у містах України:

Погода в Україні 7 грудня: точний прогноз на понеділок. - фото 438084
  • Ужгород +9+11
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0-2
  • Хмельницький-1+1
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса -1+1
  • Херсон 0+2
  • Сімферополь 0+2
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків 0-2
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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