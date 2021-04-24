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2020 рік став найтеплішим за всю історію спостережень в Європі

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Клімат 2021 року - фото 1
Клімат 2021 року / ECMWF

Служба Copernicus зі зміни клімату (ЄС) представила звіт про стан клімату в Європі у 2020 році. Результати виявилися доволі несподіваними!

Оприлюднені дані підтверджують, що минулий рік став найтеплішим за всю історію спостережень, пише naked-science.

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У порівнянні з середніми значеннями за 1981-2010 роки температура в зимові місяці виявилася на 3,4 ° C вищою.

Найбільше відхилення річної температури були зареєстровані в Арктиці і на півночі Сибіру, ​​де температура повітря виявилася на 6 ° C вищою за середні показники за 1981-2010 роки. У глобальному масштабі 2020 рік став одним з трьох найтепліших років за всю історію спостережень.

Кліматологи зазначили, що торік концентрація парникових газів в атмосфері продовжувала збільшуватися, попри обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

2020 рік став найтеплішим за всю історію спостережень в Європі - фото 456760

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