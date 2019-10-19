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20 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 жовтня – неділя

Сьогодні, 20 жовтня, віряни вшановують пам'ять святого Сергія, а українці відзначають день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Сергія. Сергій Нуромский уславився як чудотворець Обнорський та Волгоградський.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аделіна, Аліна, Марк, Сергій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день авіадиспетчера
  • Всесвітній день статистики
  • Міжнародний день кухаря і кулінара
  • Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
  • 1803 – Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.
  • 1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
  • 1865 – Місцем знаходження уряду Канади затверджена Оттава.
  • 1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
  • 1891 – Прийнята Ерфуртська програма, що визначила основні принципи європейської соціал-демократії.
  • 1911 – Норвезький полярний дослідник Руал Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.
  • 1916 – у Севастополі вибухнув лінкор "Імператриця Марія", сотні загиблих.
  • 1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
  • 1924 – у Харкові відкрито першу в Українській СРР радіостанцію.
  • 1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
  • 1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.
  • 1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
  • 1945 – У результаті всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.
  • 1945 – Вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
  • 1947 – Комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду.
  • 1953 – В США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".
  • 1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфридгоф.
  • 1968 – На Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти – спиною до планки.
  • 1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.
  • 1999 – Знайдений заморожений мамонт.
  • 2007 – Прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

  • 1632 – Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор.
  • 1656 – Ніколя де Ларжильєр, французький живописець.
  • 1847 – Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст.
  • 1854 – Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик.
  • 1874 – Чарльз Айвз, американський композитор.
  • 1888 – Мамонтів Яків Андрійович, історик української драматичної літератури й театру, викладач.
  • 1891 – Джеймс Чедвік, британський фізик.
  • 1925 – Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст, письменник.
  • 1933 – Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор.
  • 1946 – Єлінек Ельфріда, австрійська письменниця.
  • 1949 – Борзов Валерій Пилипович, український легкоатлет.
  • 1951 – Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З Сергія зима починається, а на Мотрону, 22 листопада, встановлюється.
  • Якщо в цей день випаде сніг, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
  • Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
  • Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
  • Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
  • Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.
  • Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім'ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
  • Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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