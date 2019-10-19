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20 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 жовтня, віряни вшановують пам'ять святого Сергія, а українці відзначають день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Сергія. Сергій Нуромский уславився як чудотворець Обнорський та Волгоградський.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аделіна, Аліна, Марк, Сергій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день авіадиспетчера
- Всесвітній день статистики
- Міжнародний день кухаря і кулінара
- Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози
- 1803 – Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.
- 1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.
- 1865 – Місцем знаходження уряду Канади затверджена Оттава.
- 1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.
- 1891 – Прийнята Ерфуртська програма, що визначила основні принципи європейської соціал-демократії.
- 1911 – Норвезький полярний дослідник Руал Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.
- 1916 – у Севастополі вибухнув лінкор "Імператриця Марія", сотні загиблих.
- 1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.
- 1924 – у Харкові відкрито першу в Українській СРР радіостанцію.
- 1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.
- 1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.
- 1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.
- 1945 – У результаті всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.
- 1945 – Вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.
- 1947 – Комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду.
- 1953 – В США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".
- 1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфридгоф.
- 1968 – На Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти – спиною до планки.
- 1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.
- 1999 – Знайдений заморожений мамонт.
- 2007 – Прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ
- 1632 – Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор.
- 1656 – Ніколя де Ларжильєр, французький живописець.
- 1847 – Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст.
- 1854 – Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик.
- 1874 – Чарльз Айвз, американський композитор.
- 1888 – Мамонтів Яків Андрійович, історик української драматичної літератури й театру, викладач.
- 1891 – Джеймс Чедвік, британський фізик.
- 1925 – Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст, письменник.
- 1933 – Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор.
- 1946 – Єлінек Ельфріда, австрійська письменниця.
- 1949 – Борзов Валерій Пилипович, український легкоатлет.
- 1951 – Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З Сергія зима починається, а на Мотрону, 22 листопада, встановлюється.
- Якщо в цей день випаде сніг, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.
- Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.
- Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.
- Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.
- Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.
- Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім'ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.
- Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.
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