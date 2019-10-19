20 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 жовтня, віряни вшановують пам'ять святого Сергія, а українці відзначають день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Сергія. Сергій Нуромский уславився як чудотворець Обнорський та Волгоградський.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 20 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Аделіна, Аліна, Марк, Сергій, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день авіадиспетчера

Всесвітній день статистики

Міжнародний день кухаря і кулінара

Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози

1803 – Сенат США ратифікував покупку штату Луїзіана.

1818 – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановили межу по 49-ій паралелі між Канадою і США.

1865 – Місцем знаходження уряду Канади затверджена Оттава.

1868 – В Києві створений перший в Україні приватний комерційний банк.

1891 – Прийнята Ерфуртська програма, що визначила основні принципи європейської соціал-демократії.

1911 – Норвезький полярний дослідник Руал Амундсен з чотирма товаришами вирушив до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса.

1916 – у Севастополі вибухнув лінкор "Імператриця Марія", сотні загиблих.

1918 – Польські делегати Львівської міської ради проголосили про приєднання Львова до Польщі.

1924 – у Харкові відкрито першу в Українській СРР радіостанцію.

1929 – ЦК ВКП(б) офіційно проголосив суцільну колективізацію.

1930 – Розстріляний більшовиками генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.

1944 – Відбувся перший бойовий виліт японських камікадзе.

1945 – У результаті всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтвердила намір залишатись незалежною державою.

1945 – Вперше жінкам Французької республіки надано виборче право.

1947 – Комісія з розслідування антиамериканської діяльності почала слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду.

1953 – В США вийшла у світ антиутопія Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом".

1959 – Степана Бандеру поховали на мюнхенському цвинтарі Вальдфридгоф.

1968 – На Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти – спиною до планки.

1993 – Парламент Естонії прийняв заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні.

1999 – Знайдений заморожений мамонт.

2007 – Прем'єра в Україні серії "Obsoletely Fabulous" мультсеріалу Футурама.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЖОВТНЯ

1632 – Крістофер Рен, англійський математик, астроном, архітектор.

1656 – Ніколя де Ларжильєр, французький живописець.

1847 – Фрітц Таулов, норвезький живописець-імпресіоніст.

1854 – Артюр Рембо, французький поет-символіст, лірик.

1874 – Чарльз Айвз, американський композитор.

1888 – Мамонтів Яків Андрійович, історик української драматичної літератури й театру, викладач.

1891 – Джеймс Чедвік, британський фізик.

1925 – Арт Бухвальд, американський журналіст, фейлетоніст, письменник.

1933 – Марія Уєвич-Галетович, відомий хорватський скульптор.

1946 – Єлінек Ельфріда, австрійська письменниця.

1949 – Борзов Валерій Пилипович, український легкоатлет.

1951 – Ел Грінвуд, американський рок-музикант, клавішник гурту Foreigner.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З Сергія зима починається, а на Мотрону, 22 листопада, встановлюється.

Якщо в цей день випаде сніг, то з листопадової Мотрони зима на ноги стане.

Перший міцний сніг падає з ночі. Сніг, що випав днем, швидко розтане.

Якщо в цей день сонячна і погожа погода, то тепло протримається ще три тижні.

Якщо місяць блідий і мутний, то чекай снігу і морозу.

Якщо випав сніг, а з дерев ще не все листя облетіло, зима буде пізньою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день наші пращури не снідали перші, а насамперед годували домашню худобу, а потім вже їли самі.

Розтоплювати піч у цей день не можні нікому, окрім наймолодшого члена сім'ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло.

Також сьогодні не варто сперечатися та конфліктувати, адже це може погано закінчитися.

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