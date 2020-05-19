Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

20 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 68
20 травня – середа - фото 1
20 травня – середа

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників, а також Всесвітній день метрології і травматолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобних Іоанна Зедазнийського і учнів його, а також Любечської і Жировицькой ікон Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

20 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День банківських працівників в Україні
  • Європейський день моря
  • Всесвітній день травматолога
  • Всесвітній день метрології
  • Національний день собак-рятувальників у США
  • 1498 — знаменитий португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
  • 1783 — підписано Версальський мир, який закінчив війну між Францією, Англією та Нідерландами
  • 1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, яка є однією із найстаріших у Києві.
  • 1873 — Леві Штраус запустив на ринок блакитні джинси.
  • 1875 — в Парижі 17 держав погодили Метричну конвенцію про впровадження єдиної метричної системи.
  • 1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого заарештували через перевищення швидкості, адже він їхав Нью-Йорком зі швидкістю у 20 км/год.
  • 1905 — у Києві відкрився Михайлівський механічний узвіз.
  • 1961 — створено Шевченківську премію.
  • 2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який отримав Золоту пальмову гілку.
  • 2019 - інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

via GIPHY

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ

  • 1537 — Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології
  • 1764 — Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, який створив квадригу з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.
  • 1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник
  • 1806 — Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, ідеолог лібералізму
  • 1851 — Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який створив грамофон
  • 1921 — Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн (На вулиці, перед зачиненими дверима)
  • 1943 — Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Felicità та інші.
  • 1944 — Джо Кокер, англійський рок-співак
  • 1946 — Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр), американська акторка та співачка.
  • 1973 — Наталка Сняданко, українська письменниця.
  • 1986 — Роберт Еммс, британський актор (Атлантида)
  • 1992 — Джек Глісон, ірландський актор (Гра престолів)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:
  • Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;
  • Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;
  • Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.
20 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 404911

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна шити та ремонтувати;
  • Не можна ходити босими по росі;
  • Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

Читайте також: Гороскоп на 20 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 188
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 252
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2307618
Загрузка...
Новини