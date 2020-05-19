20 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників, а також Всесвітній день метрології і травматолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобних Іоанна Зедазнийського і учнів його, а також Любечської і Жировицькой ікон Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День банківських працівників в Україні

Європейський день моря

Всесвітній день травматолога

Всесвітній день метрології

Національний день собак-рятувальників у США

1498 — знаменитий португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.

1783 — підписано Версальський мир, який закінчив війну між Францією, Англією та Нідерландами

1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, яка є однією із найстаріших у Києві.

1873 — Леві Штраус запустив на ринок блакитні джинси.

1875 — в Парижі 17 держав погодили Метричну конвенцію про впровадження єдиної метричної системи.

1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого заарештували через перевищення швидкості, адже він їхав Нью-Йорком зі швидкістю у 20 км/год.

1905 — у Києві відкрився Михайлівський механічний узвіз.

1961 — створено Шевченківську премію.

2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який отримав Золоту пальмову гілку.

2019 - інавгурація Президента України Володимира Зеленського.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ

1537 — Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології

1764 — Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, який створив квадригу з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.

1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник

1806 — Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, ідеолог лібералізму

1851 — Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який створив грамофон

1921 — Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн (На вулиці, перед зачиненими дверима)

1943 — Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Felicità та інші.

1944 — Джо Кокер, англійський рок-співак

1946 — Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр), американська акторка та співачка.

1973 — Наталка Сняданко, українська письменниця.

1986 — Роберт Еммс, британський актор (Атлантида)

1992 — Джек Глісон, ірландський актор (Гра престолів)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:

Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;

Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;

Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна шити та ремонтувати;

Не можна ходити босими по росі;

Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.

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