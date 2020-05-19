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20 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День банківських працівників, а також Всесвітній день метрології і травматолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобних Іоанна Зедазнийського і учнів його, а також Любечської і Жировицькой ікон Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл та Базиль (Василь).Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День банківських працівників в Україні
- Європейський день моря
- Всесвітній день травматолога
- Всесвітній день метрології
- Національний день собак-рятувальників у США
- 1498 — знаменитий португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
- 1783 — підписано Версальський мир, який закінчив війну між Францією, Англією та Нідерландами
- 1809 — Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, яка є однією із найстаріших у Києві.
- 1873 — Леві Штраус запустив на ринок блакитні джинси.
- 1875 — в Парижі 17 держав погодили Метричну конвенцію про впровадження єдиної метричної системи.
- 1899 — Джекоб Герман став першим водієм, якого заарештували через перевищення швидкості, адже він їхав Нью-Йорком зі швидкістю у 20 км/год.
- 1905 — у Києві відкрився Михайлівський механічний узвіз.
- 1961 — створено Шевченківську премію.
- 2005 — відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який отримав Золоту пальмову гілку.
- 2019 - інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ
- 1537 — Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології
- 1764 — Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, який створив квадригу з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.
- 1799 — Оноре де Бальзак, французький письменник
- 1806 — Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, ідеолог лібералізму
- 1851 — Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який створив грамофон
- 1921 — Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн (На вулиці, перед зачиненими дверима)
- 1943 — Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Felicità та інші.
- 1944 — Джо Кокер, англійський рок-співак
- 1946 — Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр), американська акторка та співачка.
- 1973 — Наталка Сняданко, українська письменниця.
- 1986 — Роберт Еммс, британський актор (Атлантида)
- 1992 — Джек Глісон, ірландський актор (Гра престолів)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні падає дощ, то вересень буде сонячним і теплим:
- Якщо вночі видно червоний місяць, то буде дощ;
- Якщо ввечері видно веселку - погода буде ясною, а вранці веселка до дощу;
- Якщо помітно ластівок та стрижів, то весь рік буде вдалим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна шити та ремонтувати;
- Не можна ходити босими по росі;
- Не можна зловживати спиртним і піддаватись шкідливим звичкам.
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