20 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 квітня, напередодні Вербної неділі, православні християни відзначають Лазареву суботу – диво воскресіння Лазаря Ісусом Христом. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 20 квітня православні християни відзначають Лазареву суботу – диво воскресіння Лазаря Ісусом Христом. Ісус Христос вважав Лазаря своїм другом і часто бував в його будинку. Коли Лазар помер, Ісус, дізнавшись про це, дуже засмутився і поспішив до місця, де поховали його друга. Попросивши прибрати камінь, що закривав вхід до печери, Ісус прочитав молитву і покликав Лазаря вийти, і померлий воскрес. Воскресіння Лазаря – одне з великих чудес Ісуса Христа в його земному житті, яке говорить про те, що у владі Господа і життя, і смерть, що воскресіння можливе, тому потрібно обов'язково думати про свою душу.

Лазарева субота

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 19 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Килина, Данило, Георгій, Серапіон, Юрій, Єгор, Петро, Прокіп, Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день цирку – він заснований не тільки з метою показати цирк у всій його красі і порадувати шанувальників цього мистецтва новими програмами, а й покликаний віддати належне внеску циркового мистецтва в культуру. Адже цирк люблять не тільки діти, але і дорослі, причому в різних куточках планети.

– він заснований не тільки з метою показати цирк у всій його красі і порадувати шанувальників цього мистецтва новими програмами, а й покликаний віддати належне внеску циркового мистецтва в культуру. Адже цирк люблять не тільки діти, але і дорослі, причому в різних куточках планети. День китайської мови – відзначається 20 квітня в пам'ять про Цан Цзе – засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним історіографом міфічного імператора Хуан Ді і розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дозволило відмовитися від вузликового письма.

– відзначається 20 квітня в пам'ять про Цан Цзе – засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним історіографом міфічного імператора Хуан Ді і розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дозволило відмовитися від вузликового письма. День навколишнього середовища України – свято було започатковане для того, щоб відзначити Стокгольмську конференцію з довкілля, яка стала однією з найважливіших в історії екологічного руху, і "на підтримку ініціативи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і громадських природоохоронних організацій, з метою розвитку діяльності, започаткованої Всеукраїнською акцією "Дерево-Життя" та іншими громадськими ініціативами".

День цирку

ХТО НАРОДИВСЯ 19 квітня

1808 – Наполеон III, французький імператор.

1889 – Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, очільник Націонал-соціалістичної партії (1921—1945 рр.), канцлер Німеччини.

1891 – Юрко Тютюнник, український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР.

1939 – Ганна Світлична, українська поетеса.

Наполеон III

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що якщо тримаючи в руці вербову гілочку прочитати молитву "Отче наш", то в сім'ї не буде ніяких труднощів і бід.

По поведінці змій судили про настання весни, якщо в цей день вони активно залишають свої нори, почалася справжня весна і холоди відступили, а значить можна сіяти пшеницю.

Наші предки вважали, щоб вродив горох, його обов'язково потрібно посіяти в Лазареву суботу,

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У свято не варто займатися фізичною працею і рукоділлям, краще провести це день в молитвах і роздумах про свою душу.

У цей день заборонено веселитися, влаштовувати гучні свята і гуляння, розпивати алкогольні напої, співати і танцювати.

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