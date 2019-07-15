Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

20 годин автономності: Xiaomi представила круті безпровідні навушники

  • 21
Mi Superbass Wireless Headphones вражають автономністю - фото 1
Mi Superbass Wireless Headphones вражають автономністю

Компанія Xiaomi представила нові безпровідні навушники Mi Superbass Wireless Headphones. Вони відрізняються посиленими басами, крутою автономністю, використанням Bluetooth версії 5.0 і можливістю під'єднання за допомогою дротів за потреби.

Навушники оснащені 40-міліметровими динамічними драйверами. За запевненням виробника, вони видають потужні баси, про що свідчить назва самої моделі. До смартфона або іншого джерела звуку вони під'єднуються як по Bluetooth 5.0, так і через 3,5-мм аудіороз'єм.

І ще: ТОП-10 аксесуарів для смартфона, які мають бути у кожного

Заявлений час автономної роботи від акумулятора на 400 мАг – 20 годин відтворення музики при гучності на рівні 80%. Через роз'єм micro-USB гаджет заряджається до 100% за 2 години. Заявлена ​​можливість голосового управління, але немає інформації про підтримувані мови.

20 годин автономності: Xiaomi представила круті безпровідні навушники - фото 341147

Навушники сумісні з пристроями на iOS і Android.

Технічні характеристики Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones:

  • Тип: безпровідні (підтримується дротове під'єднання), накладні
  • Драйвери: 40 мм
  • Опір: 32 Ом
  • Версія Bluetooth: 5.0
  • Підтримувані протоколи Bluetooth: HFP / HSP / A2DP / AVRCP
  • Час автономної роботи: до 20 годин при гучності на рівні 80%
  • Зарядка: через micro-USB, повна зарядка за 2 години
  • Вага: 150 г
  • Кольори: чорний з червоним і чорний з золотим
20 годин автономності: Xiaomi представила круті безпровідні навушники - фото 341148

Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones уже надійшли в продаж в Індії за ціною близько $ 26. Про терміни виходу на інших ринках поки немає інформації.

Актуально: Податок на посилки з 1 липня: чому купувати смартфони з-за кордону вже не вигідно

Джерело: Gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою
  • 14 липня, 10:21
  • 744
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 липня 2019 для знаків Зодіаку
  • 14 липня, 14:19
  • 276
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1609820
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Xiaomi