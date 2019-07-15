20 годин автономності: Xiaomi представила круті безпровідні навушники

Компанія Xiaomi представила нові безпровідні навушники Mi Superbass Wireless Headphones. Вони відрізняються посиленими басами, крутою автономністю, використанням Bluetooth версії 5.0 і можливістю під'єднання за допомогою дротів за потреби.

Навушники оснащені 40-міліметровими динамічними драйверами. За запевненням виробника, вони видають потужні баси, про що свідчить назва самої моделі. До смартфона або іншого джерела звуку вони під'єднуються як по Bluetooth 5.0, так і через 3,5-мм аудіороз'єм.

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Заявлений час автономної роботи від акумулятора на 400 мАг – 20 годин відтворення музики при гучності на рівні 80%. Через роз'єм micro-USB гаджет заряджається до 100% за 2 години. Заявлена ​​можливість голосового управління, але немає інформації про підтримувані мови.

Навушники сумісні з пристроями на iOS і Android.

Технічні характеристики Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones:

Тип: безпровідні (підтримується дротове під'єднання), накладні

Драйвери: 40 мм

Опір: 32 Ом

Версія Bluetooth: 5.0

Підтримувані протоколи Bluetooth: HFP / HSP / A2DP / AVRCP

Час автономної роботи: до 20 годин при гучності на рівні 80%

Зарядка: через micro-USB, повна зарядка за 2 години

Вага: 150 г

Кольори: чорний з червоним і чорний з золотим

Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones уже надійшли в продаж в Індії за ціною близько $ 26. Про терміни виходу на інших ринках поки немає інформації.

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