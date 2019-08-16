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Ілюстрацій того, наскільки далеко просунулися технології

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Як змінювалися технології - фото 1
Як змінювалися технології

Сучасні технології перерахувати дуже легко. Це інтернет, смартфони, радіотелескопи. А от оцінити масштаб змін – завдання непросте. Ось кілька фотографій, які ілюструють цей складний прогрес.

Перед вами мінікомп'ютер PDP-7, який випускала американська компанія Digital Equipment Corporation в 1965 році. У той час він вважався неймовірно потужним. Розмір пам'яті становив 9 kb, але її можна було розширити до запаморочливих 144 kb. Коштував він приблизно $72,000.

І ще: У які комп'ютерні ігри ми грали 5, 10, 15 і 20 років тому: порція ностальгії

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На цьому CD-ROM вміщається більше інформації, ніж на всьому папері піді мною.
- Білл Гейтс, 1991 рік.

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Космос став набагато неосяжнішим. Складно повірити, що майже кожен день ми дізнаємося щось нове про Всесвіт: про форму нашої галактики, про дивні маси під поверхнею місяця, про зірки і екзопланети...

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У комп'ютера, який посадив Аполлон-11 на Місяць, потужність була нижчою, ніж у калькулятора TI-83. Насправді, комп'ютер AGC спроєктували спеціально для завдання місії, тому його складно порівняти з потужністю звичайного комп'ютера, що підходить під різні потреби. Однак якщо порівняти суто за характеристиками, калькулятор TI-83 приблизно удвічі швидший за аполлонівський AGC.

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Ми стали бачити набагато чіткіше. Апдейт від 2016: Апарат New Horizons, пролітаючи повз Плутон, з'ясував, що він все ж поводиться майже як планета.

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П'ятимегабайтний жорсткий диск від IBM.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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