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20 днів автономної роботи: Xiaomi представила новий смарт-годинник
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Компанія Xiaomi представила в Китаї "розумний" годинник Amazfit Youth Edition. Зовні аксесуар нагадує дорожчу модель Amazfit Verge. Цікаво, що навіть набір функцій і можливостей у годинника схожий, при цьому "молодіжна" версія пропонує кращу автономність.
Amazfit Youth Edition виконаний у досить масивному корпусі вагою 46 грамів. Він оснащений 1,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 360х360 пікселів, прикритим загартованим склом Gorilla Glass 3. Виробник також запевняє, що дисплей має спеціальне покриття, що запобігає появі слідів від пальців. Силіконовий ремінець знімний, що дозволяє змінювати його на будь-який інший відповідного розміру.
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Годинник вміє відстежувати фізичну активність у реальному часі і якість сну, а також вимірювати частоту серцебиття. У разі перевищення заданого значення пульсу користувач буде сповіщений вібрацією про необхідність відпочити. Також він нагадуватиме про те, що потрібно розім'ятися після тривалого сидіння на одному місці. Заявлена підтримка 11 видів спорту, включаючи гольф, біг, їзду на велосипеді, тренування в тренажерному залі, футбол та інші.
Серед додаткових можливостей годинника заявлена підтримка безконтактної оплати покупок. Чи буде ця функція працювати за межами Китаю – поки не ясно. Також він оснащений GPS і ГЛОНАСС для відстеження маршрутів пересування користувача.
За запевненням виробника, від одного заряду Amazfit Youth Edition здатний пропрацювати до 20 днів, але при постійно увімкненому GPS автономність падає до 40 годин.
У Китаї Amazfit Youth Edition можна буде придбати за ціною $ 72.
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