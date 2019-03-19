20 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають День Землі та День весняного рівнодення. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 20 березня вшановують пам'ять святих Павла Препростого і Павла Сповідника. У народі свято має назву Павло-Капельник.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Павло, Микола, Омелян, Єфрем, Євген, Василь, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Надія.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День французької мови.

Міжнародний день щастя.

День весняного рівнодення.

День Землі.

Міжнародний день астрології.

Всесвітній день соціальної роботи.

Міжнародний день без м'яса.

День сну

Хто народився 20 березня

1632 – Іван Мазепа, державний і громадський діяч, видатний український політик, а також меценат.

1976 – Честер Беннінгтон, один з вокалістів американської групи Linkin Park.

1984 – Фернандо Торрес, іспанський футболіст, нападник збірної та клубів "Атлетіко" і "Ліверпуль" (з 2007 року), чемпіон Європи 2008 року.

1986 – Lady Gaga (Стефані Джерманотта), епатажна американська поп-співачка, італійського походження, володарка "Оскара".

Lady Gaga

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Якщо до 20 березня прилетіли жайворонки – погода буде теплою.

Похмура погода свідчить, що наступний ранок почнеться з заморозків.

Літо буде спекотним і урожайним, якщо в цей день почнуть танути всі бурульки.

Підсніжники

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна сваритися та проявляти злість, адже можна накликати неабиякі проблеми.

Також 20 березня не можна сумувати.

Не можна бажати зла своїм ворогам і кривдникам.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв