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20 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 березня, у світі відзначають День Землі та День весняного рівнодення. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 20 березня вшановують пам'ять святих Павла Препростого і Павла Сповідника. У народі свято має назву Павло-Капельник.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Павло, Микола, Омелян, Єфрем, Євген, Василь, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Ксенія, Марія, Надія.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День французької мови.
- Міжнародний день щастя.
- День весняного рівнодення.
- День Землі.
- Міжнародний день астрології.
- Всесвітній день соціальної роботи.
- Міжнародний день без м'яса.
Хто народився 20 березня
- 1632 – Іван Мазепа, державний і громадський діяч, видатний український політик, а також меценат.
- 1976 – Честер Беннінгтон, один з вокалістів американської групи Linkin Park.
- 1984 – Фернандо Торрес, іспанський футболіст, нападник збірної та клубів "Атлетіко" і "Ліверпуль" (з 2007 року), чемпіон Європи 2008 року.
- 1986 – Lady Gaga (Стефані Джерманотта), епатажна американська поп-співачка, італійського походження, володарка "Оскара".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції
- Якщо до 20 березня прилетіли жайворонки – погода буде теплою.
- Похмура погода свідчить, що наступний ранок почнеться з заморозків.
- Літо буде спекотним і урожайним, якщо в цей день почнуть танути всі бурульки.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна сваритися та проявляти злість, адже можна накликати неабиякі проблеми.
- Також 20 березня не можна сумувати.
- Не можна бажати зла своїм ворогам і кривдникам.
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