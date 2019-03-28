2 точки, на які не варто наносити парфум

Розповідаємо про те, на які точки тіла НЕ слід наносити парфум і чому: саме з медичної точки зору.

Щитовидка. Тут вся справа в особливостях шкіри. Взагалі ж, на цю область вкрай не рекомендують наносити будь-які субстанції, включаючи креми і олії.

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Справа в тому, що ця частина тіла дійсно вбирає в себе те, що на ній. Прямо в щитовидку, як губка. Склад сучасної парфумерії далекий від натурального, тому все, що в ній знаходиться, вбере в себе щитовидка.

Шкіра під сонцем. Аромат не варто розпорошувати або наносити на ті частини тіла, які знаходяться під відкритим сонцем. До тих точок, куди потрапив парфум, буде залучено більше ультрафіолету, а значить, є небезпека, як мінімум, утворення пігментних плям.

Особливо це стосується ніжної шкіри, яка є за вухами і переходить на шию. Як правило, більшість жінок розпилюють парфум саме туди, а от санфільтром користуються одиниці: як для всього тіла, так і конкретно для цієї області.

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