2 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 серпня, у народі відзначають день Славного пророка Божого Іллі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 2 серпня українці вшановують пам'ять пророка Іллі, одного з найбільш шанованих святих, як в Православній, так і в Католицькій церквах. Пророк Ілія – один з найвідоміших людей в історії людства. Він народився в Фесвії Галаадській в коліні Левіїнім за 900 років до Втілення Бога Слова. Святитель Єпіфаній Кіпрський повідомляє про народження пророка Іллі такий переказ: "Коли народився Ілля, батько його Совах бачив у видінні, що вродливі чоловіки вітали його, сповивали вогнем і живили полум'ям вогненним".

Пророк Ілля

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День десантника в Україні

Міжнародний день Голокосту ромів

461 – імператор Західної Римської імперії Майоріан був повалений і убитий своїм офіцером Ріцимером, ця подія вважається початком кінця імперії

1713 – початок колонізації Канади.

1776 – 13 північноамериканських колоній підписали Декларацію незалежності

1790 – було проведено перший перепис населення США

1812 – на південноукраїнське місто Одеса обрушилася епідемія чуми, в результаті помер кожен 9-й житель міста

1824 – в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню

1906 – засновано гранд португальського футболу клуб Порту

П'ята Авеню, Нью-Йорк

ХТО НАРОДИВСЯ 2 серпня

1832 – засновник і перший голова Теософського суспільства Генрі Олкотт

1834 – французький скульптор, автор Статуї свободи Фредерік Бартольді

1871 – американський художник-імпресіоніст Джон Слоан

1928 – німецький дизайнер-концептуаліст, засновник біо-дизайну, Луїджі Колані

1932 – англійський актор, безліч разів номінувався на "Оскар" але жодного разу його не отримав Пітер О'Тул

1939 – культовий режисер у жанрі жахів Вес Крейвен (відомі фільми: "Кошмар на вулиці В'язів", "Пагорби мають очі")

Фредерік Бартольді, автор Статуї свободи

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Грім гримить – то Ілля в своїй колісниці по небу їде

Ілля жнива починає, а літо закінчує

Не можна працювати на Ільїн день в полі – небесним вогнем спалить

До Іллі хмари ходять за вітром, а з Іллі починають ходити проти вітру

Гроза

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна купатися у день Іллі

Під час грози забороняється бути у воді

Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти

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