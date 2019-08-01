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2 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 серпня, у народі відзначають день Славного пророка Божого Іллі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 2 серпня українці вшановують пам'ять пророка Іллі, одного з найбільш шанованих святих, як в Православній, так і в Католицькій церквах. Пророк Ілія – один з найвідоміших людей в історії людства. Він народився в Фесвії Галаадській в коліні Левіїнім за 900 років до Втілення Бога Слова. Святитель Єпіфаній Кіпрський повідомляє про народження пророка Іллі такий переказ: "Коли народився Ілля, батько його Совах бачив у видінні, що вродливі чоловіки вітали його, сповивали вогнем і живили полум'ям вогненним".
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 2 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Ілля, Савва, Олександр, Олексій, Єгор, Іван, Микола, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День десантника в Україні
- Міжнародний день Голокосту ромів
- 461 – імператор Західної Римської імперії Майоріан був повалений і убитий своїм офіцером Ріцимером, ця подія вважається початком кінця імперії
- 1713 – початок колонізації Канади.
- 1776 – 13 північноамериканських колоній підписали Декларацію незалежності
- 1790 – було проведено перший перепис населення США
- 1812 – на південноукраїнське місто Одеса обрушилася епідемія чуми, в результаті помер кожен 9-й житель міста
- 1824 – в Нью-Йорку з'явилася П'ята авеню
- 1906 – засновано гранд португальського футболу клуб Порту
ХТО НАРОДИВСЯ 2 серпня
- 1832 – засновник і перший голова Теософського суспільства Генрі Олкотт
- 1834 – французький скульптор, автор Статуї свободи Фредерік Бартольді
- 1871 – американський художник-імпресіоніст Джон Слоан
- 1928 – німецький дизайнер-концептуаліст, засновник біо-дизайну, Луїджі Колані
- 1932 – англійський актор, безліч разів номінувався на "Оскар" але жодного разу його не отримав Пітер О'Тул
- 1939 – культовий режисер у жанрі жахів Вес Крейвен (відомі фільми: "Кошмар на вулиці В'язів", "Пагорби мають очі")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить – то Ілля в своїй колісниці по небу їде
- Ілля жнива починає, а літо закінчує
- Не можна працювати на Ільїн день в полі – небесним вогнем спалить
- До Іллі хмари ходять за вітром, а з Іллі починають ходити проти вітру
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна купатися у день Іллі
- Під час грози забороняється бути у воді
- Не рекомендують також бігати вулицею, голосно говорити, співати, кричати, стріляти
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