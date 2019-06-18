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2 нюанси, про які нам не розповідають при встановленні вікон

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Вікна в оселі потребують обслуговування - фото 1
Вікна в оселі потребують обслуговування

Металопластикові вікна вже давно стали буденністю. За багато років вони майже довели свою безальтернативність.От тільки біда в тім, що ми всі думаємо, що їх не потрібно обслуговувати. Нам здається, що головне – встановити "нормальні", а не дешеві, вікна, і все буде гаразд. Але не все так просто!

Розповідаємо вам про два основні нюанси, які забувають нам розповісти майстри при встановленні вікон.

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Нюанс №1: Усі рухомі деталі всередині вікон треба змащувати. Достатньо буде, якщо ви потурбуєтесь про це один раз на рік. Рекомендується це робити восени, перед стартом опалювального сезону. Змащувати всі рухомі механізми можна моторною оливою або WD-40.

Не полінуйтесь змащувати віконні механізми - фото 335189

Нюанс №2: Більшість вікон треба переводити на "зимовий режим". Для цього треба відкрити конструкцію, знайти на бічній частині рами виступи у формі циліндрів. Потім потрібно взяти звичайний шестигранник (4 мм). Подивіться, куди дивиться точка-покажчик на втулках. Швидше за все, її положення – як у цифри 3 на циферблаті годинника. Це означає, що вікно – в "літньому" режимі. Щоб перевести його в "зимовий" режим, потрібно щоб точка виявилася в положенні 9 години. Тобто прокрутити її шестигранником в половину повного обороту, на 180 градусів. Те ж саме потрібно зробити з усіма виступаючими циліндрами в віконній рамі.

Переведіть вікно у зимовий/літній режим - фото 335190
Переведіть вікно у зимовий/літній режим

Навіщо це треба? У "зимовому" режимі ущільнювач щільніше прилягає до конструкції. Це допомагає вашій оселі зберігати дорогоцінне тепло під час опалювального сезону. Влітку, навпаки, буде краще, якщо квартира почне "дихати". Та й у "зимовому" режимі ущільнювальна гумка банально швидше зношується.

Тепер ви будете знати, що робити з вашими вікнами, аби вони прослужили довше!

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Джерело: lifter
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