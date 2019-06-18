На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
2 нюанси, про які нам не розповідають при встановленні вікон
-
- 60
Металопластикові вікна вже давно стали буденністю. За багато років вони майже довели свою безальтернативність.От тільки біда в тім, що ми всі думаємо, що їх не потрібно обслуговувати. Нам здається, що головне – встановити "нормальні", а не дешеві, вікна, і все буде гаразд. Але не все так просто!
Розповідаємо вам про два основні нюанси, які забувають нам розповісти майстри при встановленні вікон.
І ще: Ось які рослини найкраще очищують повітря вдома
Нюанс №1: Усі рухомі деталі всередині вікон треба змащувати. Достатньо буде, якщо ви потурбуєтесь про це один раз на рік. Рекомендується це робити восени, перед стартом опалювального сезону. Змащувати всі рухомі механізми можна моторною оливою або WD-40.
Нюанс №2: Більшість вікон треба переводити на "зимовий режим". Для цього треба відкрити конструкцію, знайти на бічній частині рами виступи у формі циліндрів. Потім потрібно взяти звичайний шестигранник (4 мм). Подивіться, куди дивиться точка-покажчик на втулках. Швидше за все, її положення – як у цифри 3 на циферблаті годинника. Це означає, що вікно – в "літньому" режимі. Щоб перевести його в "зимовий" режим, потрібно щоб точка виявилася в положенні 9 години. Тобто прокрутити її шестигранником в половину повного обороту, на 180 градусів. Те ж саме потрібно зробити з усіма виступаючими циліндрами в віконній рамі.
Навіщо це треба? У "зимовому" режимі ущільнювач щільніше прилягає до конструкції. Це допомагає вашій оселі зберігати дорогоцінне тепло під час опалювального сезону. Влітку, навпаки, буде краще, якщо квартира почне "дихати". Та й у "зимовому" режимі ущільнювальна гумка банально швидше зношується.
Тепер ви будете знати, що робити з вашими вікнами, аби вони прослужили довше!
Читайте також: Як зібратись з силами та змусити себе працювати влітку
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
21:2319 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:02Французи представили оновлений Renault Zoe: оновлений салон і підвищена автономність
-
20:47Висадку людини на Місяць відтворили в додатку з доповненою реальністю
-
20:222 нюанси, про які нам не розповідають при встановленні вікон
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:54Xiaomi показала розбирання і роботу Mi 9T зсередини
-
19:35Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні
-
19:23Нейромережу навчили складати рецепти страв по фото
-
18:52Здоров'я людини можна визначити за допомогою її сторінки у Facebook
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
18:27Гороскоп на 19 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:07Дивіться тизер мультсеріалу за мотивами фільму Форсаж
-
17:43Xiaomi додасть в MIUI старі функції з голого Android
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:21Ось чому не варто регулярно харчуватися в кафе: несподівана заява
-
16:59Апарат NASA сфотографував астероїд Бенну з рекордної відстані
-
16:23Коли груди – це зброя: про активісток Femen знімають художній фільм
-
15:54Як розлучення батьків впливає на здоров'я дитини
-
15:42Сніжана Бабкіна народила третю дитину Сергію: відома стать малюка
-
15:31Цей простий психологічний тест розкриє вашу індивідуальність
-
15:13Від цих продуктів слід відмовитися перед сном
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
14:56Брітні Спірс зробила несподіване зізнання в Instagram (відео)
-
14:42Українців закликають на день відмовитися від поліетилену
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню
-
07:15Погода 18 червня: точний прогноз в Україні
- 17 червня
-
21:535 секс-порад, які чоловіки хотіли б дати своїм коханим
-
19:394 поради на випадок, якщо ви заблукали в лісі
-
16:56Названо найшвидший смартфон у світі: AnTuTu не бреше
-
14:15ТЕСТ: Доповни назву фільму
-
12:00Анекдоти про курортний роман: смішні жарти про кохання та секс на відпочинку
-
09:27Голос Діти 5 сезон 4 випуск: найкращі виступи, які вам сподобаються
-
07:14Яку погоду очікувати 17 червня: прогноз по містах
- 16 червня
-
21:23Сексуальна кохана Кріштіану Роналду та гола Настя Каменських розбурхали мережу (18+)
-
16:50Дівчина тижня: спокуслива Олександра Кучеренко, яка підкорила серце Комарова
-
14:24Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
-
12:50День батька: українські зіркові татусі показали теплі знімки з дітьми
-
11:20Прогноз погоди на 16 червня в Україні
-
08:33Ось чому не варто зловживати кавою
- 15 червня
-
20:55Україна вперше в історії виграла чемпіонат світу з футболу U 20
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
11:25Україна – Південна Корея: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу U-20
-
08:14Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах