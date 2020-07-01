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2 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 липня, віряни вшановують пам'ять Юди Якова, брата Господнього по плоті, а також Міжнародний день спортивного журналіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Святий апостол Юда, з-поміж 12-ти учнів Христових, походив з роду царя Давида і Соломона, був сином праведного Йосифа Обручника від його першої дружини.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Варлаам, Іван, Марія, а також Паїсій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день спортивного журналіста
- 1559 – чотири османські документи згадують про атаку, здійснену Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)» на фортецю Азов.
- 1776 – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4-го липня, а вперше публічно зачитана – 8-го липня.
- 1900 – відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.
- 1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).
- 1951 – газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну".
- 1996 – у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.
- 2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.
ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ
- 1486 – Якопо Сансовіно, італійський художник і архітектор, центральна фігура ренесансної архітектури Венеції.
- 1489 – Томас Кранмер, перший протестантський архієпископ Кентерберійський, радник англійського короля Генріха VIII.
- 1714 – Кристоф Віллібальд Ґлюк, німецький композитор ("Орфей і Еврідіка", "Паріс і Єлена").
- 1825 — Володимир Александров, український письменник.
- 1862 – Вільям Генрі Брегг, британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії (1915, разом з сином Вільямом Лоренсом Бреггом).
- 1866 – Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.
- 1877 – Герман Гессе, німецький письменник ("Гра в бісер", "Степовий вовк"), лауреат Нобелівської премії (1946).
- 1882 – Т. Г. Кемза, український філолог-арабіст.
- 1892 – М. С. Бондаренко, українська народна поетеса.
- 1892 – Михайло Спіров, український вчений-анатом.
- 1895 – Олесь Чишко, український та російський композитор, співак і педагог.
- 1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.
- 1906 – Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.
- 1922 – П'єр Карден, французький модельєр.
- 1925 – Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.
- 1939 – Пол Вільямс, американський співак, член Зали слави рок-н-ролу з 1989 року.
- 1946 – Рон Сілвер, американський актор ("Розумник", "Кіссінжер і Ніксон", "Роман з каменем", "Любовна історія").
- 1951 – Шерілл Ледд (Стоппелмур), американська акторка ("Зміни", "Історія життя Грейс Келлі", "Ангели Чарлі").
- 1983 – Мішель Бранч, американська співачка, автор пісень та акторка.
- 1985 – Ешлі Тісдейл, американська акторка, поп-співачка.
- 1986 – Ліндсі Лохан, американська акторка, поп-співачка і модель.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.
- Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.
- Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.
- Якщо ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.
- Якщо при сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають, то це до ясного дня.
- Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди.
- Якщо дощик почався в другій половині дня, то він швидко закінчиться.
- Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Переїдати. Мовиться здебільшого про продукти тваринного походження. Наші предки вірили: більше, ніж треба в животі – менше, ніж треба у гаманці.
- Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.
- Брати і давати в борг. А якщо у тебе є якісь борги, то краще віддати їх до дня Зосима, інакше тебе переслідуватимуть проблеми з грошима цілий рік.
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