2 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 липня, віряни вшановують пам'ять Юди Якова, брата Господнього по плоті, а також Міжнародний день спортивного журналіста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Святий апостол Юда, з-поміж 12-ти учнів Христових, походив з роду царя Давида і Соломона, був сином праведного Йосифа Обручника від його першої дружини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Варлаам, Іван, Марія, а також Паїсій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спортивного журналіста

1559 – чотири османські документи згадують про атаку, здійснену Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)» на фортецю Азов.

1776 – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4-го липня, а вперше публічно зачитана – 8-го липня.

1900 – відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.

1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1951 – газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну".

1996 – у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.

2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ

1486 – Якопо Сансовіно, італійський художник і архітектор, центральна фігура ренесансної архітектури Венеції.

1489 – Томас Кранмер, перший протестантський архієпископ Кентерберійський, радник англійського короля Генріха VIII.

1714 – Кристоф Віллібальд Ґлюк, німецький композитор ("Орфей і Еврідіка", "Паріс і Єлена").

1825 — Володимир Александров, український письменник.

1862 – Вільям Генрі Брегг, британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії (1915, разом з сином Вільямом Лоренсом Бреггом).

1866 – Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.

1877 – Герман Гессе, німецький письменник ("Гра в бісер", "Степовий вовк"), лауреат Нобелівської премії (1946).

1882 – Т. Г. Кемза, український філолог-арабіст.

1892 – М. С. Бондаренко, українська народна поетеса.

1892 – Михайло Спіров, український вчений-анатом.

1895 – Олесь Чишко, український та російський композитор, співак і педагог.

1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.

1906 – Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.

1922 – П'єр Карден, французький модельєр.

1925 – Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.

1939 – Пол Вільямс, американський співак, член Зали слави рок-н-ролу з 1989 року.

1946 – Рон Сілвер, американський актор ("Розумник", "Кіссінжер і Ніксон", "Роман з каменем", "Любовна історія").

1951 – Шерілл Ледд (Стоппелмур), американська акторка ("Зміни", "Історія життя Грейс Келлі", "Ангели Чарлі").

1983 – Мішель Бранч, американська співачка, автор пісень та акторка.

1985 – Ешлі Тісдейл, американська акторка, поп-співачка.

1986 – Ліндсі Лохан, американська акторка, поп-співачка і модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.

Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.

Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.

Якщо ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.

Якщо при сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають, то це до ясного дня.

Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди.

Якщо дощик почався в другій половині дня, то він швидко закінчиться.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Переїдати. Мовиться здебільшого про продукти тваринного походження. Наші предки вірили: більше, ніж треба в животі – менше, ніж треба у гаманці.

Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.

Брати і давати в борг. А якщо у тебе є якісь борги, то краще віддати їх до дня Зосима, інакше тебе переслідуватимуть проблеми з грошима цілий рік.

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