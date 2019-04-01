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2 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 квітня – вівторок

Сьогодні, 2 квітня, у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги та народне свято Фотинії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У календарі свят сьогодні вшановують Фотинію Самарянку Колодницю. У слов’янському варіанті її знають як Світлану. Це та жінка, в якої Ісус Христос просив води з колодязя Якова. Свята мучениця Фотина є заступницею при лихоманці. Тому їй читають спеціальну молитву від лихоманки, а також дуже дбайливо ставляться до колодязної води. Також предки в цей день віддавали хвалу льону і саме тому прикрашали лляними рушниками своє житло і дерева.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Світлана, Олександра, Марія, Параска, Клавдія, Віктор, а також Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 314349
Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • ООН: Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму
  • 1905 – офіційно відкрито Симплонський тунель у 20 км під Альпами, який зв'язав Швейцарію та Італію
  • 1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які пройшли успішно
  • 1958 – у Вічита-Фолс, штат Техас, зареєстрували торнадо, яке розвинуло швидкість 450 км/год
  • 1966 – радянський супутник вперше у світі облетів Місяць
  • 1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги
  • 1968 – в районі Зейтун, на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії
  • 2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО

  • Міжнародний день дитячої книги - фото 318204

    Міжнародний день дитячої книги

Хто народився 2 квітня

  • 742 – Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор, засновник Священної Римської Імперії
  • 1725 – Джованні-Джакомо Казанова, авантюрист, герой-коханець, письменник
  • 1805 – Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар
  • 1840 – Еміль Золя, французький письменник
  • 1875 – Волтер Крайслер, американський підприємець, засновник корпорації "Chrysler"
  • 1883 – Грищенко Олексій Васильович, український художник, письменник, мистецтвознавець
  • 1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві
  • 1902 – Михайло Гречина, український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту, готель "Русь"
  • 1914 – Алек Гіннесс, англійський актор
  • 1922 – Адамович Сергій Тадейович, український художник-графік
  • 1927 — Ференц Пушкаш, угорський футболіст
  • 1939 — Марвін Гей, американський співак

  • Ганс Крістіан Андерсен - фото 318206

    Ганс Крістіан Андерсен

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

  • Якщо на річках швидко йде лід, то буде врожайний рік.
  • Якщо мороз пішов, а птиці брачуються, то буде тепле літо.
  • Якщо дощить, то чекайте врожаю грибів.
  • Якщо випити води із криниці, то хвороба відступить.
  • Якщо прилетіли шпак, то буде справжня весна.
  • Якщо вдень гріє, а вночі прохолодно, то буде тепло і ясно.
  • Якщо багато талої води, то у травні буде багато трави.
  • Якщо видно ворон серед хмар, які йдуть проти вітру, то будуть опади.
  • Якщо півень співає з ранку під дощем, то буде ясна погода.
  • Якщо журавлі прилетіли на наст, то не буде врожаю.
  • Якщо у квітні мокро, то буде рілля.
  • Якщо на Фотину вмитися колодязною водою, можна вилікуватися від лихоманки.
  • На Фотину птахи починають токувати.
  • на Фотину вода в колодязі цілюща.
2 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 316733
Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день побережіть своє здоров'я. Намагайтеся уникати протягів та сильного вітру. Не спокушайтеся сонячною погодою, адже ще не літо.
  • Сьогодні не варто сваритися та виясняти стосунки. Навіть якщо ваші думки з опонентом розбіжні, тримайте себе у руках. Конфлікт може призвести до набагато гірших наслідків, ніж ви очікуєте.
  • Також у цей день не рекомендують вирушати у довгу дорогу. Відкладіть мандри на потім, якщо маєте таку можливість.

Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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