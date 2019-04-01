2 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 квітня, у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги та народне свято Фотинії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У календарі свят сьогодні вшановують Фотинію Самарянку Колодницю. У слов’янському варіанті її знають як Світлану. Це та жінка, в якої Ісус Христос просив води з колодязя Якова. Свята мучениця Фотина є заступницею при лихоманці. Тому їй читають спеціальну молитву від лихоманки, а також дуже дбайливо ставляться до колодязної води. Також предки в цей день віддавали хвалу льону і саме тому прикрашали лляними рушниками своє житло і дерева.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Світлана, Олександра, Марія, Параска, Клавдія, Віктор, а також Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

ООН: Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму

1905 – офіційно відкрито Симплонський тунель у 20 км під Альпами, який зв'язав Швейцарію та Італію

1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які пройшли успішно

1958 – у Вічита-Фолс, штат Техас, зареєстрували торнадо, яке розвинуло швидкість 450 км/год

1966 – радянський супутник вперше у світі облетів Місяць

1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги

1968 – в районі Зейтун, на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії

2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО

Міжнародний день дитячої книги

Хто народився 2 квітня

742 – Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор, засновник Священної Римської Імперії

1725 – Джованні-Джакомо Казанова, авантюрист, герой-коханець, письменник

1805 – Ганс Крістіан Андерсен , данський письменник, поет і казкар

, данський письменник, поет і казкар 1840 – Еміль Золя , французький письменник

, французький письменник 1875 – Волтер Крайслер , американський підприємець, засновник корпорації "Chrysler"

, американський підприємець, засновник корпорації "Chrysler" 1883 – Грищенко Олексій Васильович, український художник, письменник, мистецтвознавець

1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві

1902 – Михайло Гречина, український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту, готель "Русь"

1914 – Алек Гіннесс, англійський актор

1922 – Адамович Сергій Тадейович, український художник-графік

1927 — Ференц Пушкаш, угорський футболіст

1939 — Марвін Гей, американський співак

Ганс Крістіан Андерсен

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції

Якщо на річках швидко йде лід, то буде врожайний рік.

Якщо мороз пішов, а птиці брачуються, то буде тепле літо.

Якщо дощить, то чекайте врожаю грибів.

Якщо випити води із криниці, то хвороба відступить.

Якщо прилетіли шпак, то буде справжня весна.

Якщо вдень гріє, а вночі прохолодно, то буде тепло і ясно.

Якщо багато талої води, то у травні буде багато трави.

Якщо видно ворон серед хмар, які йдуть проти вітру, то будуть опади.

Якщо півень співає з ранку під дощем, то буде ясна погода.

Якщо журавлі прилетіли на наст, то не буде врожаю.

Якщо у квітні мокро, то буде рілля.

Якщо на Фотину вмитися колодязною водою, можна вилікуватися від лихоманки.

На Фотину птахи починають токувати.

на Фотину вода в колодязі цілюща.

Весна

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день побережіть своє здоров'я. Намагайтеся уникати протягів та сильного вітру. Не спокушайтеся сонячною погодою, адже ще не літо.

Сьогодні не варто сваритися та виясняти стосунки. Навіть якщо ваші думки з опонентом розбіжні, тримайте себе у руках. Конфлікт може призвести до набагато гірших наслідків, ніж ви очікуєте.

Також у цей день не рекомендують вирушати у довгу дорогу. Відкладіть мандри на потім, якщо маєте таку можливість.

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