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2 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 2 квітня, у світі відзначають Міжнародний день дитячої книги та народне свято Фотинії. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 2 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У календарі свят сьогодні вшановують Фотинію Самарянку Колодницю. У слов’янському варіанті її знають як Світлану. Це та жінка, в якої Ісус Христос просив води з колодязя Якова. Свята мучениця Фотина є заступницею при лихоманці. Тому їй читають спеціальну молитву від лихоманки, а також дуже дбайливо ставляться до колодязної води. Також предки в цей день віддавали хвалу льону і саме тому прикрашали лляними рушниками своє житло і дерева.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 2 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Світлана, Олександра, Марія, Параска, Клавдія, Віктор, а також Юліана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- ООН: Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму
- 1905 – офіційно відкрито Симплонський тунель у 20 км під Альпами, який зв'язав Швейцарію та Італію
- 1912 – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які пройшли успішно
- 1958 – у Вічита-Фолс, штат Техас, зареєстрували торнадо, яке розвинуло швидкість 450 км/год
- 1966 – радянський супутник вперше у світі облетів Місяць
- 1967 – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги
- 1968 – в районі Зейтун, на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії
- 2004 – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО
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Міжнародний день дитячої книги
Хто народився 2 квітня
- 742 – Карл Великий, король франків, пізніше римський імператор, засновник Священної Римської Імперії
- 1725 – Джованні-Джакомо Казанова, авантюрист, герой-коханець, письменник
- 1805 – Ганс Крістіан Андерсен, данський письменник, поет і казкар
- 1840 – Еміль Золя, французький письменник
- 1875 – Волтер Крайслер, американський підприємець, засновник корпорації "Chrysler"
- 1883 – Грищенко Олексій Васильович, український художник, письменник, мистецтвознавець
- 1891 – Макс Ернст, франко-німецький художник, скульптор, один з основоположників сюрреалізму в сучасному мистецтві
- 1902 – Михайло Гречина, український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту, готель "Русь"
- 1914 – Алек Гіннесс, англійський актор
- 1922 – Адамович Сергій Тадейович, український художник-графік
- 1927 — Ференц Пушкаш, угорський футболіст
- 1939 — Марвін Гей, американський співак
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Ганс Крістіан Андерсен
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ й традиції
- Якщо на річках швидко йде лід, то буде врожайний рік.
- Якщо мороз пішов, а птиці брачуються, то буде тепле літо.
- Якщо дощить, то чекайте врожаю грибів.
- Якщо випити води із криниці, то хвороба відступить.
- Якщо прилетіли шпак, то буде справжня весна.
- Якщо вдень гріє, а вночі прохолодно, то буде тепло і ясно.
- Якщо багато талої води, то у травні буде багато трави.
- Якщо видно ворон серед хмар, які йдуть проти вітру, то будуть опади.
- Якщо півень співає з ранку під дощем, то буде ясна погода.
- Якщо журавлі прилетіли на наст, то не буде врожаю.
- Якщо у квітні мокро, то буде рілля.
- Якщо на Фотину вмитися колодязною водою, можна вилікуватися від лихоманки.
- На Фотину птахи починають токувати.
- на Фотину вода в колодязі цілюща.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день побережіть своє здоров'я. Намагайтеся уникати протягів та сильного вітру. Не спокушайтеся сонячною погодою, адже ще не літо.
- Сьогодні не варто сваритися та виясняти стосунки. Навіть якщо ваші думки з опонентом розбіжні, тримайте себе у руках. Конфлікт може призвести до набагато гірших наслідків, ніж ви очікуєте.
- Також у цей день не рекомендують вирушати у довгу дорогу. Відкладіть мандри на потім, якщо маєте таку можливість.
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