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2 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 березня – вівторок

Сьогодні, 2 березня, у світі відзначають День старих речей, а віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора Тирона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 2 березня віряни вшановують пам'ять великомученика Феодора Тирона. Він жив під час великого гоніння на християн при імператорі Максиміліана. У народному календарі ця дата отримала назву Федір Тирон.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 березня, іменини відзначають власники таких імен: Федір (Феодор), Роман, Мар'яна, Пилип, Мина, Порфирій, Феодосій, Маріанна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1918 — війська УНР звільнили Київ від більшовиків.
  • 1923 — у США вийшов друком перший номер журналу "Time" — 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин.
  • 1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців українського села Корюківка, здійснене загонами СС та угорської військової жандармерії під час Другої світової війни, спровоковане попередніми діями радянських партизанів Олексія Федорова
  • 1949 — закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години та був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress).
  • 1956 — Марокко став незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V.
  • 1965 — США почали регулярні бомбардування Північного В'єтнаму.
  • 1969 — розпочався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський.
  • 1972 — з мису Канаверал (штат Флорида) у напрямку до Юпітера стартував космічний апарат "Піонер-10".
  • 1983 — з'явилися перші компакт-диски й CD-програвачі.
  • 1993 — засновано Академію медичних наук України.
2 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 449322

ХТО НАРОДИВСЯ 2 БЕРЕЗНЯ

  • 1459 — Адріан VI, Папа Римський.
  • 1656 — Дувен Ян Франс ван, нідерландський художник-портретист лейденської школи.
  • 1707 — Ван Лоо Луї Мішель, французький придворний художник-портретист епохи рококо.
  • 1740 — Ніколас Покок, британський художник, відомий картинами військово-морських битв.
  • 1760 — Каміль Демулен, французький журналіст, активний учасник Великої французької революції.
  • 1859 — Шолом-Алейхем, єврейський письменник.
  • 1876 — Кордуба Мирон Михайлович, український історик, публіцист, письменник.
  • 1904 — Доктор Сюз, американський дитячий письменник і мультиплікатор.
  • 1927 — Вітольд Шальонек, польський композитор.
  • 1931 — Михайло Горбачов, російський політичний і громадський діяч, перший і останній президент СРСР (1990-1991), лауреат Нобелівської премії миру (1990).
  • 1933 — Гуляницький Олексій Феодосійович, український диригент. Художній керівник і головний диригент симфонічного оркестру Кримської філармонії (1965-2005). Онук українського художника Григорія Світлицького.
  • 1942 — Джон Ірвінг, американський письменник.
  • 1953 — Володимир Зубицький, український композитор і баяніст.
  • 1962 — Джон Бон Джові, американський рок-співак, композитор.
  • 1968 — Деніел Крейг, англійський кіноактор, виконавець ролі Джеймса Бонда.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода 2 березня, таким і літо буде:

  • туман – дощовим
  • сонячно – жарким
  • морозно – холодним
  • У цей час вперше з початку року з'являються купчасті хмари, а сіра ворона починає вити гніздо.
  • Якщо багато бурульок, буде хороший урожай овочів.
  • Птахи з півдня повертаються – до ранньої весни.
  • Якщо незаміжня дівчина, вийшовши на вулицю, першою зустріне жінку, то ще рік їй в дівках сидіти.
  • Із заходу перисті хмари пливуть – до дощу.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна дивитися на вечірнє небо, інакше побачите зірку, що падає, а це віщує важкі хвороби та смерть.
  • Не можна залишати на ніч рукоділля, тому що його може зіпсувати дружина домовика.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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