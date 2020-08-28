19-річний боксер розповів, що електронні сигарети зробили з нього 80-річного старця

Ця історія шокувала нас, і, думаємо, зробить те ж саме і з вами. 19-річний боксер-початківець зізнався, що тепер у нього легені як у 80-річного курця зі стажем. До такого стану призвело куріння електронних сигарет усього протягом шести місяців.

Мешканець Ноттінгема Еван Фішер провів кілька тижнів у відділенні реанімації після відмови легенів, яка сталася незадовго перед випускними іспитами у школі.

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У 16 років парубкові знадобилася штучна легеня для того, щоб вижити. Два з половиною місяці він пролежав у лікарні, коли лікарі намагалися врятувати його життя. Хлопець зіткнувся з гіперактивністю імунної системи – реакцією на хімічні речовини, що містяться в рідинах для електронних сигарет.

Через деякий час його все-таки виписали додому, але тепер легені 19-річного хлопця за віком відповідають органам 80-річного затятого курця. Лікарі вважають, що в усьому винен вейпінг. Молодий боксер важковаговик вирішив перейти на електронні сигарети, оскільки дуже хотів кинути курити. Хлопець думав, що це підвищить його спортивні показники, оскільки з любителів він мріяв перейти в професіонали.

Але тепер ця мрія стала недосяжною для молодої людини, яка задихається після підйому сходами. Хлопець розповів, що його 65-річний дідусь, який курив 40 років, за рівнем спортивних показників перевершує свого онука. Крім того, Еван поправився майже на 35 кг після госпіталізації, а також у нього з'явилися психічні проблеми.

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