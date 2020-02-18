19 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 19 лютого, відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророк

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Христина, Максим, Іван, Марта, Марфа, Вакула, Василь, Юліан та Севастян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита)

1861 — Олександр II видав "Маніфест про скасування кріпацтва" в Росії;

1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.

1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".

1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.

1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.

1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт

1995 — "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.

1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон, яка обрала замість сукні біле бікіні

2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.

2003 — гурт Massive Attack випустив четверту платівку під назвою 100th window

ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО

1473 — Миколай Коперник, польсько-німецький астроном.

1743 — Луїджі Боккеріні, італійський композитор і віолончеліст.

1843 — Аделіна Патті, італійська співачка, улюблена вокалістка Джузеппе Верді.

1876 — Константін Бранкузі, румунський скульптор, один із засновників абстрактної скульптури

1937 — Чурюмов Клим Іванович, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.

1948 — Тоні Айоммі, гітарист гурту Black Sabbath

1952 — Муракамі Рю, японський письменник, сценарист і режисер.

1957 — Фалько, австрійський співак і композитор.

1963 — Сіл (Seal), британський соул-виконавець.

1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор (21 грам, Страх і огида в Лас-Вегасі).

1985 — Хейлі Дафф, американська акторка, співачка і автор пісень.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо сьогодні сильний мороз, то весна буде ранньою;

Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим;

Якщо у цей день холодна погода, то березень буде дуже теплим;

Якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку;

Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лихословити та сваритись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею, а також спиртним;

Не можна ходити босоніж по дому;

Не можна тримати негативні думки в голові.

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