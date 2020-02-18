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19 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 лютого, відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита). До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророк
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 19 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Христина, Максим, Іван, Марта, Марфа, Вакула, Василь, Юліан та Севастян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита)
- 1861 — Олександр II видав "Маніфест про скасування кріпацтва" в Росії;
- 1878 — Томас Едісон запатентував фонограф.
- 1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".
- 1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
- 1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.
- 1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт
- 1995 — "Roxette" виступили в Пекіні. Гурт став другими після Джорджа Майкла західними артистами, що виступили у Китаї.
- 1995 — відбулося весілля Томмі Лі й Памели Андерсон, яка обрала замість сукні біле бікіні
- 2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.
- 2003 — гурт Massive Attack випустив четверту платівку під назвою 100th window
ХТО НАРОДИВСЯ 19 ЛЮТОГО
- 1473 — Миколай Коперник, польсько-німецький астроном.
- 1743 — Луїджі Боккеріні, італійський композитор і віолончеліст.
- 1843 — Аделіна Патті, італійська співачка, улюблена вокалістка Джузеппе Верді.
- 1876 — Константін Бранкузі, румунський скульптор, один із засновників абстрактної скульптури
- 1937 — Чурюмов Клим Іванович, український астроном, першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова.
- 1948 — Тоні Айоммі, гітарист гурту Black Sabbath
- 1952 — Муракамі Рю, японський письменник, сценарист і режисер.
- 1957 — Фалько, австрійський співак і композитор.
- 1963 — Сіл (Seal), британський соул-виконавець.
- 1967 — Бенісіо дель Торо, американський актор (21 грам, Страх і огида в Лас-Вегасі).
- 1985 — Хейлі Дафф, американська акторка, співачка і автор пісень.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні сильний мороз, то весна буде ранньою;
- Якщо сьогодні відлига, то літо буде спекотним та дощовим;
- Якщо у цей день холодна погода, то березень буде дуже теплим;
- Якщо сьогодні самотні люди будуть молитись, то невдовзі знайдуть свою половинку;
- Якщо вранці стелиться туман, то день буде сонячним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лихословити та сваритись;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна зловживати жирною та шкідливою їжею, а також спиртним;
- Не можна ходити босоніж по дому;
- Не можна тримати негативні думки в голові.
Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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