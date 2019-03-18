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19 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 19 березня, у світі відзначають Міжнародний день клієнта. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 19 березня вшановують великомученика Костянтина та День святої рівноапостольної цариці Олени, набуття нею у Єрусалимі Чесного хреста і цвяхів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Аркадій, Федір, Максим, Олена, Костянтин, Юліан.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день клієнта.
- 1831 — перше пограбування банку в США. Англійський іммігрант Едвард Сміт зумів вкрасти з City Bank New York величезну суму у 245 тисяч доларів. Щоправда, невдовзі його посадили на 5 років, а значну частину вкраденого повернули банку.
- 1859 — в Парижі відбулась прем'єра опери Шарля Гуно "Фауст".
- 1911 — в Німеччині, Австро-Угорщині, Швейцарії та Данії вперше за всю історію відсвяткували Міжнародний жіночий день. А вже з 1914 року вирішили відзначати його 8 березня.
- 1917 — в Києві пройшла 100-тисячна демонстрація із гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на чолі". У це свято Свободи всі активісти забирали у поліції зброю.
- 1953 — по телебаченню вперше показали церемонію вручення премії Оскар.
- 1970 — радянські дисиденти Андрій Сахаров, Валентин Турчин, а також Рой Медведєв написали відкритий лист до Брежнєва, Косигіна і Підгірного, закликавши їх провести демократизацію режиму.
Хто народився 19 березня
- 1930 — Ліна Костенко, українська поетеса.
- 1931 — Емма Андієвська, українська письменниця, поетка та малярка.
- 1955 — Брюс Вілліс, американський кіноактор.
- 1955 — Валентина Сазонова, дизайнер одягу, авторка ляльок, громадський та культурний діяч України.
- 1972 — Сергій "Фома" Фоменко, український музикант та фронтмен гурту "Мандри.
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День народження Ліни Костенко / Радіо Свобода
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції
- 19 березня вважають тим днем, коли з теплих країв повертаються лелеки, тому офіційно починається весна та приходить тепло.
- Згідно з повір'ями, у цей день потрібно дуже березно ставитись до води: раніше освячували криницю та масово відвідували лазні, а також втоптували сніг поблизу колодязів, щоб вода була смачнішою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- 19 березня не можна вживати лайливі слова, а також думати погано про інших.
- Не варто пліткувати та вигадувати про те, у чому ви не впевнені.
- Краще відмовитись у цей день від своїх шкідливих звичок, приміром, курити та пити спиртне.
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