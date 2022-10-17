18 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 жовтня, відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 18 жовтня, день пам'яті мучениці Харитини Амісійської, преподобного Даміана пресвітера, цілителя, Єремії і Матфея прозорливих Печерських, в Ближніх печерах, святителів Петра, Олексія, Іони Київських, Филипа та Єрмогена.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 18 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Олексій, Гавриїл, Григорій, Денис, Євдоким, Єрмоген, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихон, Філарет, Філіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1867 – Російська імперія продає Аляску США

1723 – Петро I заклав фортецю Кронштадт, майбутню головну базу Балтійського флоту

1883 – в Петербурзі закладено храм Спаса на крові на місці вбивства Олександра II

1918 – у складі Австро-Угорщини Чехословаччина заявляє про незалежність

1922 – заснована відома на весь світ британська радіомовна корпорація "BBC"

1991 – дипломатичні відносини між СРСР і Ізраїлем були відновлені

1993 – Латвія ввела в обіг свою валюту – лат

1994 – в Україні дозволена діяльність Компартії

1995 – Рада Європи поповнився новим членом – Україна вступила в цю організацію

ХТО НАРОДИВСЯ 18 ЖОВТНЯ

1799 – німецький хімік, відкрив озон Крістіан Фрідріх Шенбейн

1859 – французький філософ, лауреат Нобелівської премії Анрі Бергсон

1925 – перша жінка міністр культури Греції, актриса Меліна Меркурі

1926 – один з родоначальників рок-н-ролу, американський співак і композитор Чак Беррі

1926 – німецький актор, відомий виконанням в кіно психопатичних ролей Клаус Кінскі

1939 – єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві президента США Джона Кеннеді, Лі Харві Освальд

1956 – видатна американська тенісистка чеського походження, переможниця 18 турнірів серії Великого Шолома, Мартіна Навратілова

1960 – американський актор, здобув популярність за численні зйомки в бойовиках, Жан Клод Ван Дам

Чак Беррі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

якщо на Харитину літають ворони та галки, до швидкого снігу

якщо хмари йдуть проти вітру, наздоженуть сніг

безвітряна погода на Харитину, до похолодання

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не рекомендується робити пропозицію руки та серця

ні в якому разі не можна заздрити

не варто не тільки переїжджати, але навіть планувати зміну місця проживання

заборонено проводити магічні ритуали

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