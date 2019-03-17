18 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 березня, відзначають всесвітній день вторинної переробки та день працівника податкової та митної справи України. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.

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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі вказано, що 18 березня вшановують священномученика Конона.

Цього святого ще називають Кононом Огородником, Кононом Градарем. Він небесний покровитель городів і посівів. Від цього дня, всі думки селян тільки про город, посадку й майбутній врожай.

Мученик Конон Градар жив в Памфілійському місті Мандоне та займався вирощуванням городів, тому й отримав таке прізвисько.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

Сьогодні іменини відзначають Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко, Федір.

Ангел

Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вторинної переробки.

День працівника податкової та митної справи України.

1662 – у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт, а саме карета на вісім місць.

1839 – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1899 – американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.

1932 – у Сіднейській затоці відкрито найширший міст у світі (ширина 48,8 м).

1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк".

1965 – Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1992 – "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1.

1992 – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.

18 березня святкують день працівника податкової та митної справи України.

Хто народився 18 березня

1518 – Адам Ельсгаймер, німецький живописець.

1790 – Астольф де Кюстін, французький дипломат, мандрівник, письменник.

1844 – Микола Андрійович Римський-Корсаков, російський композитор.

1900 – Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.

1914 – Вишеславський Леонід Миколайович, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.

1969 – Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі та найкращий шахіст України.

1982 – Тімо Глок, німецький автогонщик, пілот Формули-1, чемпіон серії GP2 2007 року.

Народився Тімо Глок, німецький автогонщик.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції

Якщо погода на Конона ясна, то літо буде теплим, а граду не буде.

Якщо грачі починали гніздитися, то через 20 днів можна починати посівну.

Якщо до дня Конона в лісі пішли проліски, сміливо можна починати оранку.

На Градаря день з ніччю зрівняється, зима закінчується. Починається весна і весняні клопоти.

Хоча б на день Конона Градаря була і зима, починай орати город, і ти тільки почни в цей день, неодмінно город буде добрий і овочу буде багато.

З цього дня копали городи та вивозили гній. Робити це треба таємно, приховано, щоб ніхто не побачив і не наврочив. За прикметами, хто не забуде копнути землю, поважаючи таким чином Конона, того він віддячить піклуванням та багатим врожаєм.

Треба викопати три ямки для боротьби зі шкідниками. Одна для мошки, друга для суші, остання для хробаків. За повір'ям, це повинно врятувати від посухи, а так само від нашестя комах.

Підсніжник.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У день ікони Божої Матері "Виховання" підіть до церкви та помоліться.

Не забувайте, що триває Великий піст, тому не можна готувати та їсти їжу тваринного походження.

18 березня 2019 року, у понеділок, можна їсти тільки сиру їжу без олії.

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