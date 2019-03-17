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18 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 18 березня, відзначають всесвітній день вторинної переробки та день працівника податкової та митної справи України. До вашої уваги історія, традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 18 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст, під час якого слід дотримуватися обмежень.
І ще: Великий піст 2019 – календар харчування на кожен день
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі вказано, що 18 березня вшановують священномученика Конона.
Цього святого ще називають Кононом Огородником, Кононом Градарем. Він небесний покровитель городів і посівів. Від цього дня, всі думки селян тільки про город, посадку й майбутній врожай.
Мученик Конон Градар жив в Памфілійському місті Мандоне та займався вирощуванням городів, тому й отримав таке прізвисько.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
Сьогодні іменини відзначають Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Конон, Раїса, Юрій, Іван, Марко, Федір.
Цей день в історії: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вторинної переробки.
- День працівника податкової та митної справи України.
- 1662 – у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт, а саме карета на вісім місць.
- 1839 – китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
- 1899 – американський астроном Пікерінг відкрив Фебу, супутник Сатурна.
- 1932 – у Сіднейській затоці відкрито найширший міст у світі (ширина 48,8 м).
- 1946 – у Вашингтоні свою роботу розпочав "Світовий банк".
- 1965 – Олексій Леонов протягом 10 хвилин перебував за бортом "Восток-2", він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
- 1992 – "Майкрософт" презентує операційну систему Windows 3.1.
- 1992 – парламент Фінляндії погоджується на вступ країни до ЄС.
Хто народився 18 березня
- 1518 – Адам Ельсгаймер, німецький живописець.
- 1790 – Астольф де Кюстін, французький дипломат, мандрівник, письменник.
- 1844 – Микола Андрійович Римський-Корсаков, російський композитор.
- 1900 – Василь Чапленко, український письменник, драматург, літературо- і мовознавець, критик, редактор.
- 1914 – Вишеславський Леонід Миколайович, український поет, літературознавець, перекладач, педагог.
- 1969 – Василь Іванчук, гросмейстер, шосте місце у світі та найкращий шахіст України.
- 1982 – Тімо Глок, німецький автогонщик, пілот Формули-1, чемпіон серії GP2 2007 року.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ і традиції
- Якщо погода на Конона ясна, то літо буде теплим, а граду не буде.
- Якщо грачі починали гніздитися, то через 20 днів можна починати посівну.
- Якщо до дня Конона в лісі пішли проліски, сміливо можна починати оранку.
- На Градаря день з ніччю зрівняється, зима закінчується. Починається весна і весняні клопоти.
- Хоча б на день Конона Градаря була і зима, починай орати город, і ти тільки почни в цей день, неодмінно город буде добрий і овочу буде багато.
- З цього дня копали городи та вивозили гній. Робити це треба таємно, приховано, щоб ніхто не побачив і не наврочив. За прикметами, хто не забуде копнути землю, поважаючи таким чином Конона, того він віддячить піклуванням та багатим врожаєм.
- Треба викопати три ямки для боротьби зі шкідниками. Одна для мошки, друга для суші, остання для хробаків. За повір'ям, це повинно врятувати від посухи, а так само від нашестя комах.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У день ікони Божої Матері "Виховання" підіть до церкви та помоліться.
- Не забувайте, що триває Великий піст, тому не можна готувати та їсти їжу тваринного походження.
- 18 березня 2019 року, у понеділок, можна їсти тільки сиру їжу без олії.
Буде цікаво: Меню на Великий піст 2019: рецепти пісних страв
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