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17 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, а також почався Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 17 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Алвіан, Антоній, Панас, Афродисій, Валеріан, Ісаакій (Ісакій, Ісак, Ісаак), Кирило, Климент (Климентій, Клемент), Лазар, Леонтій, Макровій, Мелд, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сильван (Силуан, Силуян), Еразм, Мирослава, Славомир, Бруно. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.
- Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН.
- Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.
- 1883 — Прем'єра в США шоу "Дикий Захід".
- 1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.
- 1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.
- 1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.
- 1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.
- 1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич".
- 1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.
- 1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.
- 1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.
- 1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.
- 1985 — початок антиалкогольної кампанії в СРСР.
- 2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький Галатасарай після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський Арсенал по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ
- 1490 — Альбрехт, перший прусський герцог.
- 1836 — Джозеф Норман Лок'єр, британський астрофізик.
- 1873 — Анрі Барбюс, французький письменник, драматург.
- 1897 — Одд Хассель, норвезький хімік.
- 1904 — Жан Габен, французький актор.
- 1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.
- 1948 — Білл Бруфорд, англійський композитор.
- 1950 — Янез Дрновшек, другий президент Словенії.
- 1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.
- 1961 — Енія, ірландська співачка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.
- На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.
- Багато хрущів – до посухи.
- Якщо зацвіла калина, то можна сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
- На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.
- Зозуля кує – на хорошу погоду.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто дарувати перли – це до сліз.
- Тому, хто тримає курей і півнів, потрібно пам'ятати про те, що в цей день їх не можна різати, готувати і їсти.
- 17 травня не рекомендується бавитися з вогнем і холодною зброєю.
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