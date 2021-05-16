17 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією, а також почався Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 17 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 17 травня, іменини відзначають власники таких імен: Алвіан, Антоній, Панас, Афродисій, Валеріан, Ісаакій (Ісакій, Ісак, Ісаак), Кирило, Климент (Климентій, Клемент), Лазар, Леонтій, Макровій, Мелд, Марія, Микита, Никифор, Пелагея (Пелагія), Сильван (Силуан, Силуян), Еразм, Мирослава, Славомир, Бруно. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН.

Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

1883 — Прем'єра в США шоу "Дикий Захід".

1887 — почався перший страйк шахтарів Донбасу.

1916 — у Великій Британії вперше у світі здійснений перехід на літній час.

1919 — оголошена націоналізація церковного і монастирського майна в Росії.

1928 — Муссоліні створив в Італії Службу доріг для будівництва перших у світі швидкісних автострад.

1934 — в Аргентині вийшов перший номер української газети "Наш клич".

1942 — Початок наступу німецьких військ під Харковом.

1948 — СРСР офіційно визнав Ізраїль.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу.

1978 — швейцарська поліція в Лозанні знайшла останки Чарлі Чапліна, викрадені з могили за 11 тижнів до цього.

1985 — початок антиалкогольної кампанії в СРСР.

2000 — у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький Галатасарай після нульової нічиї в основний і додатковий час обіграв лондонський Арсенал по пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ТРАВНЯ

1490 — Альбрехт, перший прусський герцог.

1836 — Джозеф Норман Лок'єр, британський астрофізик.

1873 — Анрі Барбюс, французький письменник, драматург.

1897 — Одд Хассель, норвезький хімік.

1904 — Жан Габен, французький актор.

1929 — Борис Шарварко, режисер, народний артист України.

1948 — Білл Бруфорд, англійський композитор.

1950 — Янез Дрновшек, другий президент Словенії.

1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.

1961 — Енія, ірландська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна погода.

На дубі лист з п'ятак – і ярому бути так.

Багато хрущів – до посухи.

Якщо зацвіла калина, то можна сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.

На квітучому клені з'явилися сережки – пора висаджувати буряк.

Зозуля кує – на хорошу погоду.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто дарувати перли – це до сліз.

Тому, хто тримає курей і півнів, потрібно пам'ятати про те, що в цей день їх не можна різати, готувати і їсти.

17 травня не рекомендується бавитися з вогнем і холодною зброєю.

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