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17 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобного Кирила Новоезерського чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Кирила Новоезерського, який народився в благочестивій родині. Господь вже в утробі матері зазначив його обраність. Одного разу, коли мати Кирила, що носила сина під серцем, молилася в храмі за Божественною літургією, немовля тричі виголосило в утробі її.
З дитинства полюбив преподобний усамітнення і молитву, мріяв про чернече життя. П'ятнадцятирічний Кирило таємно пішов з дому, щоб вступити в Псково-Печерську обитель. Шляху в монастир він не знав, з дому не взяв нічого на дорогу і йшов, покладаючи всю надію на Господа і на Пречисту Його Матір.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 17 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День спонтанного прояву доброти, свято, створене з ініціативи благодійних організацій США
- 1598 – боярин Борис Годунов за рішенням Земського собору зійшов на трон Московської держави
- 1947 – день народження Міжнародної асоціації юристів
- 1947 – сигнал радіостанції "Голос Америки" досяг і радянського слухача
- 1979 – почалася одна з перших воєн між країнами комуністичного блоку: китайсько-в'єтнамський конфлікт
- 1983 – цей день вважається датою народження мови програмування Ада
- 1955 – створена Одеська кіностудія художніх фільмів
- 2008 – балканська область Косово проголосила незалежність від Сербії, цей акт отримав визнання 69 держав
ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛЮТОГО
- 1867 – один з керівників Севастопольського повстання 1905, революціонер Петро Петрович Шмідт
- 1890 – британський натураліст Роналд Фішер (вніс величезний внесок в розвиток сучасної прикладної математичної статистики)
- 1906 – радянська письменниця Агнія Львівна Барто (відома в першу чергу своїми дитячими віршами)
- 1920 – учасник руху Опору у Франції в роки Другої світової війни, Василь Васильович Порик
- 1943 – українська актриса Раїса Степанівна Недашківська
- 1957 – канадська співачка, виконавиця кельтської музики в світі Лорина Макеніт
- 1963 – найзнаменитіший баскетболіст всіх часів і народів Майкл Джордан (примудрився в одному сезоні стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном НБА і найціннішим гравцем регулярного сезону, це досягнення поки ніким не побите)
- 1981 – американська актриса і фотомодель, скандалістка і світська левиця Періс Хілтон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважається, що практично щороку в цей лютневий день міцнішає мороз
- Якщо гілки ялини до низу згинаються, буде сніг
- Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птицю до новин
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сваритися з близькими
- Не можна позичати гроші
- Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця
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