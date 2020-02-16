17 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобного Кирила Новоезерського чудотворця. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Кирила Новоезерського, який народився в благочестивій родині. Господь вже в утробі матері зазначив його обраність. Одного разу, коли мати Кирила, що носила сина під серцем, молилася в храмі за Божественною літургією, немовля тричі виголосило в утробі її.

З дитинства полюбив преподобний усамітнення і молитву, мріяв про чернече життя. П'ятнадцятирічний Кирило таємно пішов з дому, щоб вступити в Псково-Печерську обитель. Шляху в монастир він не знав, з дому не взяв нічого на дорогу і йшов, покладаючи всю надію на Господа і на Пречисту Його Матір.

Кирило Новоезерський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 17 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Андрій, Анна, Борис, Катерина, Кирило. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День спонтанного прояву доброти, свято, створене з ініціативи благодійних організацій США

1598 – боярин Борис Годунов за рішенням Земського собору зійшов на трон Московської держави

1947 – день народження Міжнародної асоціації юристів

1947 – сигнал радіостанції "Голос Америки" досяг і радянського слухача

1979 – почалася одна з перших воєн між країнами комуністичного блоку: китайсько-в'єтнамський конфлікт

1983 – цей день вважається датою народження мови програмування Ада

1955 – створена Одеська кіностудія художніх фільмів

2008 – балканська область Косово проголосила незалежність від Сербії, цей акт отримав визнання 69 держав

ХТО НАРОДИВСЯ 17 ЛЮТОГО

1867 – один з керівників Севастопольського повстання 1905, революціонер Петро Петрович Шмідт

1890 – британський натураліст Роналд Фішер (вніс величезний внесок в розвиток сучасної прикладної математичної статистики)

1906 – радянська письменниця Агнія Львівна Барто (відома в першу чергу своїми дитячими віршами)

1920 – учасник руху Опору у Франції в роки Другої світової війни, Василь Васильович Порик

1943 – українська актриса Раїса Степанівна Недашківська

1957 – канадська співачка, виконавиця кельтської музики в світі Лорина Макеніт

1963 – найзнаменитіший баскетболіст всіх часів і народів Майкл Джордан (примудрився в одному сезоні стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном НБА і найціннішим гравцем регулярного сезону, це досягнення поки ніким не побите)

1981 – американська актриса і фотомодель, скандалістка і світська левиця Періс Хілтон

Майкл Джордан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважається, що практично щороку в цей лютневий день міцнішає мороз

Якщо гілки ялини до низу згинаються, буде сніг

Побачити в ніч на 17 лютого уві сні птицю до новин

Мороз​

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто сваритися з близькими

Не можна позичати гроші

Ще сьогодні не бажано виходити з дому після заходу сонця

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