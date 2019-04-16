17 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 17 квітня, святкують Всесвітній день боротьби з гемофілією, а також День пожежної охорони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких Всесвітній день боротьби з гемофілією, а також День пожежної охорони. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Цьогоріч 17 квітня, у середу, у народному календарі зазначено, що вшановують Преподобного Іосифа, піснописця, а також Іверської ікони та Шуйської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби з гемофілією

1875 — британець Невіл Чемберлен вигадав популярну більярдну гру "снукер".

1924 — з'явилась голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer.

1964 — компанія Rord почала випускати Форд Мустанг.

1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою у світі, яка зуміла наодинці облетіти навколо Земної кулі.

1970 — вийшов перший сольний альбом "Paul McCartney", попрощавшись з Beatles.

1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.

1982 — британська королева Єлизавета ІІ проголосила повну незалежність Канади від Великої Британії.

1994 — Альбом Division Bell від Pink Floyd упродовж місяця очолював список найпопулярніших платівок у Великій Британії.

Знаменита заставка Metro-Goldwyn-Mayer:

ХТО НАРОДИВСЯ 17 квітня

1929 — Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру, якого прославила пісня "Самотній пастух"

1935 — Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського "Динамо", заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян.

1959 — Шон Бін, англійський кіноактор (Сайлент Хілл, Володар перснів, Троя).

1964 — Мейнард Джеймс Кінан, фронтмен американських гуртів Tool та Perfect Circle.

1967 — Ліз Фейр, американська альтернативна виконавиця.

1969 — Максим Паперник, ​український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер

1972 — Дженніфер Гарнер, американська акторка (Зірвиголова, Електра)

1974 — Вікторія Бекхем, британська дизайнерка, екс-вокалістка гурту Spice Girl.

День народження Вікторії Бекхем / instagram.com/victoriabeckham

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зважаючи, що в народі відзначили Йосипа Співця, який мав талант писати пісні, то починали скреготати цвіркуни, а також можна було почути журавлів.

Відповідно до прикмет, якщо журавлі вже прилетіли на Співця, то невдовзі почнеться тепла погода, адже "рік повертає на літо".

17 квітня також українців вшановували "Вільхові оглядини", якщо вільха розпустилась раніше, ніж береза, то буде вологе літо, а якщо на вільсі чимало бруньок, то варто чекати на гарний врожай.

Весняні дощі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто вбратись за прибирання та завдання, які пов'язані з брудною роботою.

Краще уникати конфліктів та негативних емоцій, а також людей, які змушують вас почуватись недобре.

Не можна довго бути на кухні та займатись хатніми справами.

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