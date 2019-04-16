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17 квітня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 17 квітня, святкують Всесвітній день боротьби з гемофілією, а також День пожежної охорони. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 17 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, серед яких Всесвітній день боротьби з гемофілією, а також День пожежної охорони. При цьому в Україні та світі продовжує тривати Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
Цьогоріч 17 квітня, у середу, у народному календарі зазначено, що вшановують Преподобного Іосифа, піснописця, а також Іверської ікони та Шуйської ікони Божої Матері.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 17 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Зосим, Марія, Йосип, Адріан, Яків, Єгор, Юрій, Микита, а також Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби з гемофілією
- 1875 — британець Невіл Чемберлен вигадав популярну більярдну гру "снукер".
- 1924 — з'явилась голлівудська кіностудія Metro-Goldwyn-Mayer.
- 1964 — компанія Rord почала випускати Форд Мустанг.
- 1964 — американка Джеррі Мок стала першою жінкою у світі, яка зуміла наодинці облетіти навколо Земної кулі.
- 1970 — вийшов перший сольний альбом "Paul McCartney", попрощавшись з Beatles.
- 1980 — Південна Родезія стала Зімбабве.
- 1982 — британська королева Єлизавета ІІ проголосила повну незалежність Канади від Великої Британії.
- 1994 — Альбом Division Bell від Pink Floyd упродовж місяця очолював список найпопулярніших платівок у Великій Британії.
ХТО НАРОДИВСЯ 17 квітня
- 1929 — Джеймс Ласт, німецький композитор, аранжувальник, керівник естрадного оркестру, якого прославила пісня "Самотній пастух"
- 1935 — Віктор Турянчик, український футболіст, центральний захисник київського "Динамо", заслужений майстер спорту. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, був капітаном киян.
- 1959 — Шон Бін, англійський кіноактор (Сайлент Хілл, Володар перснів, Троя).
- 1964 — Мейнард Джеймс Кінан, фронтмен американських гуртів Tool та Perfect Circle.
- 1967 — Ліз Фейр, американська альтернативна виконавиця.
- 1969 — Максим Паперник, український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер
- 1972 — Дженніфер Гарнер, американська акторка (Зірвиголова, Електра)
- 1974 — Вікторія Бекхем, британська дизайнерка, екс-вокалістка гурту Spice Girl.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зважаючи, що в народі відзначили Йосипа Співця, який мав талант писати пісні, то починали скреготати цвіркуни, а також можна було почути журавлів.
- Відповідно до прикмет, якщо журавлі вже прилетіли на Співця, то невдовзі почнеться тепла погода, адже "рік повертає на літо".
- 17 квітня також українців вшановували "Вільхові оглядини", якщо вільха розпустилась раніше, ніж береза, то буде вологе літо, а якщо на вільсі чимало бруньок, то варто чекати на гарний врожай.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто вбратись за прибирання та завдання, які пов'язані з брудною роботою.
- Краще уникати конфліктів та негативних емоцій, а також людей, які змушують вас почуватись недобре.
- Не можна довго бути на кухні та займатись хатніми справами.
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