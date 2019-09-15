16 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Антима Нікомедійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомедійського, і з ним інших мучеників, що постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані. Переслідування християн особливо загострилися після того, як в Нікомедійському імператорському палаці сталася пожежа. Язичники звинуватили християн в умисному підпалі і проявили стосовно них нечувану жорстокість. Так, в одній тільки Нікомедії в день Різдва Христового було спалено в храмі до двадцяти тисяч молільників.

Антим Нікомедійський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Петро, Олексій, Андрій, Василь, Ілля, Михайло, Роман, Сергій, Едіта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1492 – Христофор Колумб відкрив Саргасове море

1658 – український гетьман Іван Виговський уклав союз з Річчю Посполитою

1821 – Російська імперія підтвердила свої виняткові права на Аляску (пізніше Сполучені Штати Америки викупили ці землі за 7,2 мільйона доларів золотом)

1975 – Папуа – Нова Гвінея (держава в Океанії) оголосила незалежність від Австралії

1983 – відомий актор, містер "Hasta la vista, baby" Арнольд Шварценеггер отримав американське громадянство

1987 – озоновий шар Землі взято під захист

1992 – "Чорне середовище" для англійського Центрального Банку (в цей день почалося стрімке здешевлення фунта стерлінга відносно німецької марки і американського долара)

2000 – українського опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе востаннє бачили живим

Георгій Гонгадзе

ХТО НАРОДИВСЯ 16 вересня

1387 – король Англії Генріх V

1462 – італійський філософ П'єтро Помпонацці (написав знаменитий трактат "Про безсмертя душі")

1745 – полководець, учень Суворова, Михайло Іларіонович Кутузов

1889 – Мерседес Йеллінек, яка назавжди увійшла в історію як дівчинка на честь якої був названий відомий автомобіль

1893 – англійський кінорежисер Олександр Корда

1924 – американська кіноактриса Лорен Беколл (вважається однією з найбільших кінозірок в історії Голлівуду)

1941 – американський політик Річард Перл

1952 – відомий американський кіноактор Міккі Рурк

1956 – знаменитий американський фокусник і гіпнотизер Девід Копперфільд (отримав світову популярність завдяки вражаючим ілюзіям)

Мерседес Йеллінек

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Грім гримить – до довгої і теплої осені

Теплий день – до пізньої весни

Червоний захід сонця – до холодів або заморозків

Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко

Червоний захід сонця

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна свататися, робити пропозицію одружитися, гуляти весілля

Переїдати, особливо їжу тваринного походження

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