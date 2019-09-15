Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

16 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 33
16 вересня - понеділок - фото 1
16 вересня - понеділок

Сьогодні, 16 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Антима Нікомедійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 16 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомедійського, і з ним інших мучеників, що постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані. Переслідування християн особливо загострилися після того, як в Нікомедійському імператорському палаці сталася пожежа. Язичники звинуватили християн в умисному підпалі і проявили стосовно них нечувану жорстокість. Так, в одній тільки Нікомедії в день Різдва Христового було спалено в храмі до двадцяти тисяч молільників.

Антим Нікомедійський - фото 355186
Антим Нікомедійський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Петро, Олексій, Андрій, Василь, Ілля, Михайло, Роман, Сергій, Едіта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1492 – Христофор Колумб відкрив Саргасове море
  • 1658 – український гетьман Іван Виговський уклав союз з Річчю Посполитою
  • 1821 – Російська імперія підтвердила свої виняткові права на Аляску (пізніше Сполучені Штати Америки викупили ці землі за 7,2 мільйона доларів золотом)
  • 1975 – Папуа – Нова Гвінея (держава в Океанії) оголосила незалежність від Австралії
  • 1983 – відомий актор, містер "Hasta la vista, baby" Арнольд Шварценеггер отримав американське громадянство
  • 1987 – озоновий шар Землі взято під захист
  • 1992 – "Чорне середовище" для англійського Центрального Банку (в цей день почалося стрімке здешевлення фунта стерлінга відносно німецької марки і американського долара)
  • 2000 – українського опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе востаннє бачили живим
Георгій Гонгадзе - фото 355190
Георгій Гонгадзе

ХТО НАРОДИВСЯ 16 вересня

  • 1387 – король Англії Генріх V
  • 1462 – італійський філософ П'єтро Помпонацці (написав знаменитий трактат "Про безсмертя душі")
  • 1745 – полководець, учень Суворова, Михайло Іларіонович Кутузов
  • 1889 – Мерседес Йеллінек, яка назавжди увійшла в історію як дівчинка на честь якої був названий відомий автомобіль
  • 1893 – англійський кінорежисер Олександр Корда
  • 1924 – американська кіноактриса Лорен Беколл (вважається однією з найбільших кінозірок в історії Голлівуду)
  • 1941 – американський політик Річард Перл
  • 1952 – відомий американський кіноактор Міккі Рурк
  • 1956 – знаменитий американський фокусник і гіпнотизер Девід Копперфільд (отримав світову популярність завдяки вражаючим ілюзіям)
Мерседес Йеллінек - фото 355192
Мерседес Йеллінек

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Грім гримить – до довгої і теплої осені
  • Теплий день – до пізньої весни
  • Червоний захід сонця – до холодів або заморозків
  • Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко
Червоний захід сонця - фото 355193
Червоний захід сонця

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна свататися, робити пропозицію одружитися, гуляти весілля
  • Переїдати, особливо їжу тваринного походження
  • Не рекомендують також лихословити

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
  • 10 вересня, 16:23
  • 746
Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
  • 12 вересня, 17:21
  • 834
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 747
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Релігія