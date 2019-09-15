На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
16 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 33
Сьогодні, 16 вересня, віряни вшановують пам'ять священномученика Антима Нікомедійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 16 вересня віряни вшановують пам'ять священномученика Антима, єпископа Нікомедійського, і з ним інших мучеників, що постраждали під час гоніння на християн при імператорах Діоклетіані і Максиміані. Переслідування християн особливо загострилися після того, як в Нікомедійському імператорському палаці сталася пожежа. Язичники звинуватили християн в умисному підпалі і проявили стосовно них нечувану жорстокість. Так, в одній тільки Нікомедії в день Різдва Христового було спалено в храмі до двадцяти тисяч молільників.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 16 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Петро, Олексій, Андрій, Василь, Ілля, Михайло, Роман, Сергій, Едіта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1492 – Христофор Колумб відкрив Саргасове море
- 1658 – український гетьман Іван Виговський уклав союз з Річчю Посполитою
- 1821 – Російська імперія підтвердила свої виняткові права на Аляску (пізніше Сполучені Штати Америки викупили ці землі за 7,2 мільйона доларів золотом)
- 1975 – Папуа – Нова Гвінея (держава в Океанії) оголосила незалежність від Австралії
- 1983 – відомий актор, містер "Hasta la vista, baby" Арнольд Шварценеггер отримав американське громадянство
- 1987 – озоновий шар Землі взято під захист
- 1992 – "Чорне середовище" для англійського Центрального Банку (в цей день почалося стрімке здешевлення фунта стерлінга відносно німецької марки і американського долара)
- 2000 – українського опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе востаннє бачили живим
ХТО НАРОДИВСЯ 16 вересня
- 1387 – король Англії Генріх V
- 1462 – італійський філософ П'єтро Помпонацці (написав знаменитий трактат "Про безсмертя душі")
- 1745 – полководець, учень Суворова, Михайло Іларіонович Кутузов
- 1889 – Мерседес Йеллінек, яка назавжди увійшла в історію як дівчинка на честь якої був названий відомий автомобіль
- 1893 – англійський кінорежисер Олександр Корда
- 1924 – американська кіноактриса Лорен Беколл (вважається однією з найбільших кінозірок в історії Голлівуду)
- 1941 – американський політик Річард Перл
- 1952 – відомий американський кіноактор Міккі Рурк
- 1956 – знаменитий американський фокусник і гіпнотизер Девід Копперфільд (отримав світову популярність завдяки вражаючим ілюзіям)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім гримить – до довгої і теплої осені
- Теплий день – до пізньої весни
- Червоний захід сонця – до холодів або заморозків
- Якщо день туманним видався, то польові роботи пройдуть спокійно і легко
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна свататися, робити пропозицію одружитися, гуляти весілля
- Переїдати, особливо їжу тваринного походження
- Не рекомендують також лихословити
Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2019: дні, коли стригти волосся
- 15 вересня
-
22:35Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 вересня 2019 для знаків Зодіаку
-
22:12Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 4 випуск шоу
-
21:51Настя Каменських похизувалася спортивними формами у бюстгальтері
-
21:2116 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Facebook знає, коли жінки займалися сексом
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:22Науковці навчили гризунів грати у хованки
-
19:49Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
-
19:25Зеленського просять ввести в обіг нову монету
-
18:54Американка випустила набір для жертв сексуального насильства: що в нього входить
-
18:22Джамала зворушила мережу сімейним кадром з синочком
-
17:49Чергове оновлення Windows 10 порушує роботу меню "Пуск"
-
17:23Мрія з GTA: китайські розробники презентували найпотужніший гіперкар
-
16:50В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:32Бублики з фаршем у духовці: цікавий рецепт
-
16:14Олег Сенцов опублікував в мережі єдине фото, зроблене у в'язниці
-
15:50Колишня наречена Володимира Кличка закрутила новий роман
-
15:33Дружина Зеленського викликала ажіотаж в мережі знімком з Мілою Куніс
-
15:05Гороскоп на 16 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:53У мережі показали оксамитовий сезон в Кирилівці: свіжі кадри
-
14:31Дивовижні портрети жінок на стінах покинутих будинків
-
14:15Інфраструктурна муза України: гаряча модель знов роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (18+)
-
13:44Шевченко поставив футболістам збірної головну мету на Євро 2020
-
13:20Вагомі причини відмовитися від жувальної гумки
- 15 вересня
-
19:49Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
-
16:50В Укрзалізниці показали найдорожчий плацкартний вагон: фото
-
14:15Інфраструктурна муза України: гаряча модель знов роздяглася на Новому мосту в Дніпрі (18+)
-
12:19Як змінився принц Гаррі: унікальні фото у його день народження
-
09:27X-фактор 10 сезон стартував: кого обрали судді на першому кастингу
-
08:16Погода в Україні 15 вересня: де буде найтепліше
- 14 вересня
-
21:23Видно, що не була свята: пишний бюст солістки гурту KAZKA розбурхав мережу (18+)
-
18:25Як відбілити зуби в домашніх умовах: прості поради
-
14:19ТОП-7 речей, які радимо тобі купити у вересні: базовий осінній чоловічий гардероб
-
12:21Нові пісні вересня: плейлист популярних треків тижня
-
08:15Як "совам" без проблем прокидатися вранці: поради
- 13 вересня
-
21:45Як виявити, що вона на вас запала: вчені назвали ознаки
-
18:10Коли фото – уже готовий мем: кумедні знімки тварин, які розсмішать вас до сліз
-
16:30Ситцеве весілля: привітання з 1 річницею одруження і найкращі подарунки парі
-
15:027 нових книг на Форумі видавців 2019, які варті вашої уваги
-
12:10ТЕСТ: наскільки ти програміст у душі?
-
11:15П'ятниця 13: прикмети і забобони, що не можна робити в цей день
-
07:18Погода в Україні 13 вересня: що чекати у чорну п'ятницю
- 12 вересня
-
23:57Маргарита Паша – Міс Україна 2019: біографія та пікантні фото красуні
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму