16 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначають День військового журналіста та День єднання, а віряни вшановують пам'ять святої Анни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам'ять святого Симеона та Святої пророчиці Анни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 16 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Клавдій, Ганна, Анна, Дмитро, Симон, Симеон, Гаврило, Семен, Тимофій, Адріан та Влас.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День єднання в Україні

День військового журналіста в Україні

День Незалежності Литви

Міжнародний день канадської спадщини

Національний день мигдалю у США

1267 — Кастилія та Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон

1270 — литовці зуміли отримати важку перемогу над Лівонським орденом у битві при Карусе

1659 — в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і зараз можна знайти в архіві Нацбанку

1918 — Кубанська Законодавча Рада проголосила Самостійну Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані

1918 — прийнято Акт про незалежність Литви

1919 — почалася Вовчухівська операція УГА

1923 — археологічна експедиція англійців, яку очолював Говард Картер, відкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона

1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", який запатентував нейлон

1943 — радянські війська на місяць відбили у німців Харків

1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців

1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, у фіналі здобувши перемогу над командою Ефіопії з рахунком 4:0

1968 — у місті Гейлівіль (США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911

1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася Перша Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)

2005 — набув чинності Кіотський протокол

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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛЮТОГО

1222 — Нітірен, японський буддистський монах і мислитель, засновник буддистської секти

1497 — Філіпп Меланхтон, німецький гуманіст, теолог та педагог, євангелічний реформатор

1543 — Кано Ейтоку, японський художник, представник художньої школи Кано

1740 — Джамбаттіста Бодоні, італійський видавець, друкар, художник-шрифтовик, автор сотень шрифтів, зокрема кириличних

1813 — Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург (Запорожець за Дунаєм)

1822 — Френсіс Гальтон, англійський антрополог, географ, статистик, соціолог та психолог

1829 — Ізидор Шараневич, галицький історик, археолог та громадський діяч

1834 — Ернст Геккель, німецький природодослідник та філософ

1867 — Єфросинія Зарницька, українська драматична акторка та співачка

1877 — Микола Макаренко, археолог, музеєзнавець та мистецтвознавець

1879 — Василь Королів-Старий, письменник і художник

1885 — Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка

1905 — Петро Власюк, український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин

1909 — Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, який разом із братом створив ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який розробив всесвітню мережу ресторанів McDonald's.

1954 — Єн Бенкс, шотландський письменник, за надзвичайність прози якого долучили до "авангарду зухвалих прозаїків сучасної Великої Британії"

1959 — Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу

1961 — Енді Тейлор, гітарист популярної британського гурту Duran Duran

1962 — Джон Беланс, англійський музикант, учасник експериментального музичного проєкту Coil

1963 — Дейв Ломбардо, барабанщик та один із засновників гурту Slayer

1979 — Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо птахи літають низько, то до негоди;

Якщо у цей день тепло та сонячно, то літо буде спекотним;

Якщо падає лапатий сніг, то весна буде пізньою, а літо дощовим;

Якщо у лісі дуже шумно, то скоро прийде потепління.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна виходити з дому після сутінків;

Не можна в'язати та вишивати;

Не можна піддаватись панічним думкам;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі.

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