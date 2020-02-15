Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
16 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 26
Сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Незалежності Литви
- 1267 – Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.
- 1659 – в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.
- 1918 – проголошено Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.
- 1919 – почалася Вовчухівська операція УГА.
- 1923 – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
- 1937 – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон.
- 1945 – експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.
- 1957 – Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.
- 1968 – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку – 911.
- 1991 – у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).
- 2005 – набув чинності Кіотський протокол.
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛЮТОГО
- 1543 – Кано Ейтоку, японський художник, представник художньої школи Кано.
- 1740 – Джамбаттіста Бодоні, італійський видавець, друкар, художник-шрифтовик, автор сотень шрифтів, зокрема кириличних.
- 1792 – Григорій Яхимович, митрополит Галицький.
- 1813 – Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург ("Запорожець за Дунаєм").
- 1829 – Ізидор Шараневич, галицький історик, археолог і громадський діяч.
- 1867 – Єфросинія Зарницька, українська драматична акторка та співачка.
- 1879 – Василь Королів-Старий, письменник і художник.
- 1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.
- 1905 – Петро Власюк, український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин.
- 1909 – Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald's".
- 1935 – Сонні Боно, американський співак, чоловік співачки Шер.
- 1954 – Єн Бенкс, шотландський письменник, за надзвичайність прози якого долучили до "авангарду зухвалих прозаїків сучасної Великої Британії".
- 1959 – Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу.
- 1961 – Енді Тейлор, гітарист популярної британського гурту "Duran Duran".
- 1962 – Джон Беланс, англійський музикант, учасник експериментального музичного проєкту "Coil".
- 1963 – Дейв Ломбардо, барабанщик і один із засновників гурту "Slayer".
- 1979 – Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP.
- 1986 – Вальтер Асеведо, аргентинський футболіст, гравець харківського "Металіста".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.
- Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.
- Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
- Багато снігу – до дощового літа.
- Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- В цей день не можна брати гроші в борг.
- Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.
Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
22:38TVORCHI стали головним відкриттям 2 півфіналу відбору на Євробачення 2020
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
21:47Названі нові небезпечні програми для Android: повний список
-
21:21Гучне повернення KHAYAT на Нацвідбір Євробачення: відео ефектного виступу
-
21:21Наречена Зінченка Влада Седан зізналася, що знайшла нове кохання
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:0016 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
20:32Запальні сестри FO SHO підкорили сцену відбору на Євробачення 2020: відео
-
20:19Віра Брежнєва зачарувала стрункою фігурою
-
19:46Названий перевірений спосіб швидко зняти стрес
-
19:15Найвідоміша світська левиця показала гарячі кадри у білизні
-
18:54Вчені розповіли, як довго коронавірус може жити на предметах
-
18:45Нацвідбір на Євробачення 2020: дивитись онлайн другий півфінал 15 лютого
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Богдан уперше після відставки написав пост у мережі
-
18:00Гороскоп на 16 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Млосна Астаф'єва показала, як треба святкувати День закоханих
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
16:44Це заняття допоможе знизити тиск всього за 15 хвилин
-
16:19Офісні працівники оцінять: українці створили круту портативну піч
-
15:45УЄФА відсторонив топ-клуб Англії від Ліги чемпіонів
-
15:18Fiat розсекретив свій новий невеликий пікап
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
14:19Ентузіасти розібрали Samsung Galaxy Z Flip: що ховається всередині
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською
-
12:10Смішні валентинки на День закоханих, які показують справжню любов
-
10:00Секс і місто, Друзі, Відчайдушні домогосподарки: цитати про кохання з улюблених серіалів
-
08:10Анекдоти про День святого Валентина: найкращі приколи та жарти
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
Радіо Максимум › Новини › Україна ›