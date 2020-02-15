16 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 16 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Незалежності Литви

1267 – Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.

1659 – в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.

1918 – проголошено Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.

1919 – почалася Вовчухівська операція УГА.

1923 – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.

1937 – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон.

1945 – експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.

1957 – Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.

1968 – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку – 911.

1991 – у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).

(об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад). 2005 – набув чинності Кіотський протокол.

ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛЮТОГО

1543 – Кано Ейтоку, японський художник, представник художньої школи Кано.

1740 – Джамбаттіста Бодоні, італійський видавець, друкар, художник-шрифтовик, автор сотень шрифтів, зокрема кириличних.

1792 – Григорій Яхимович, митрополит Галицький.

1813 – Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург ("Запорожець за Дунаєм").

1829 – Ізидор Шараневич, галицький історик, археолог і громадський діяч.

1867 – Єфросинія Зарницька, українська драматична акторка та співачка.

1879 – Василь Королів-Старий, письменник і художник.

1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.

1905 – Петро Власюк, український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин.

1909 – Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald's".

1935 – Сонні Боно, американський співак, чоловік співачки Шер.

1954 – Єн Бенкс, шотландський письменник, за надзвичайність прози якого долучили до "авангарду зухвалих прозаїків сучасної Великої Британії".

1959 – Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу.

1961 – Енді Тейлор, гітарист популярної британського гурту "Duran Duran".

1962 – Джон Беланс, англійський музикант, учасник експериментального музичного проєкту "Coil".

1963 – Дейв Ломбардо, барабанщик і один із засновників гурту "Slayer".

1979 – Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP.

1986 – Вальтер Асеведо, аргентинський футболіст, гравець харківського "Металіста".

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.

Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.

Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.

Багато снігу – до дощового літа.

Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

В цей день не можна брати гроші в борг.

Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.

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