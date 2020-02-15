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16 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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16 лютого – неділя

Сьогодні, 16 лютого, віряни вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 16 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять праведних Симеона та Анни Пророчиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 16 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ганна, Роман, Симон, Семен, Адріан, Влас, Тимофій, Гаврило, Дмитро, Клавдій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

16 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Незалежності Литви
  • 1267 – Кастилія і Португалія уклали Бадахоський договір про міждержавний кордон.
  • 1659 – в Англії Ніколас Ванакер виписав перший у світі чек на 400 фунтів. Цей документ і досі зберігається в архіві Національного банку.
  • 1918 – проголошено Кубанську Народну Республіку, незалежне державне формування на Кубані.
  • 1919 – почалася Вовчухівська операція УГА.
  • 1923 – археологічна експедиція англійців, очолювана Говардом Картером, розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
  • 1937 – Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", запатентував нейлон.
  • 1945 – експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців.
  • 1957 – Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, перемігши у фіналі команду Ефіопії з рахунком 4:0.
  • 1968 – у місті Гейлівіль (штат Алабама, США) з'явилася перша телефонна служба порятунку – 911.
  • 1991 – у Львівському театрі опери та балету відбулася I Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад).
  • 2005 – набув чинності Кіотський протокол.
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ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛЮТОГО

  • 1543 – Кано Ейтоку, японський художник, представник художньої школи Кано.
  • 1740 – Джамбаттіста Бодоні, італійський видавець, друкар, художник-шрифтовик, автор сотень шрифтів, зокрема кириличних.
  • 1792 – Григорій Яхимович, митрополит Галицький.
  • 1813 – Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург ("Запорожець за Дунаєм").
  • 1829 – Ізидор Шараневич, галицький історик, археолог і громадський діяч.
  • 1867 – Єфросинія Зарницька, українська драматична акторка та співачка.
  • 1879 – Василь Королів-Старий, письменник і художник.
  • 1885 – Зінаїда Рибчинська, українська драматична акторка і співачка.
  • 1905 – Петро Власюк, український агрохімік, ґрунтознавець і фізіолог рослин.
  • 1909 – Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею 1954 року підхопив Рей Крок, який створив всесвітню мережу ресторанів "McDonald's".
  • 1935 – Сонні Боно, американський співак, чоловік співачки Шер.
  • 1954 – Єн Бенкс, шотландський письменник, за надзвичайність прози якого долучили до "авангарду зухвалих прозаїків сучасної Великої Британії".
  • 1959 – Джон Макінрой, американський тенісист, колишня перша ракетка світу.
  • 1961 – Енді Тейлор, гітарист популярної британського гурту "Duran Duran".
  • 1962 – Джон Беланс, англійський музикант, учасник експериментального музичного проєкту "Coil".
  • 1963 – Дейв Ломбардо, барабанщик і один із засновників гурту "Slayer".
  • 1979 – Валентіно Россі, італійський мотогонщик, дев'ятиразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP.
  • 1986 – Вальтер Асеведо, аргентинський футболіст, гравець харківського "Металіста".
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • З 16 і по 24 лютого (День Власія) буває сім крутих ранків.
  • Ліс шумить – до відлиги або снігу, тріщить – до затяжних морозів.
  • Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до холодів.
  • Багато снігу – до дощового літа.
  • Горобці голосно цвірінькають – скоро настане весна.

16 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 386275

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • В цей день не можна брати гроші в борг.
  • Також не можна носити речі чорного кольору, щоб не накликати на себе неприємності.

Читайте також: Максимум сміливості – 5 книг про те, як вижити сьогодні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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