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16 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 липня, в Україні святкують День бухгалтера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Якинта. Він походив із Кесарії Каппадокійської та жив у IV столітті. Юнаком Якинт послуговував при дворі імператора Траяна.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 16 липня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Анатолій, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Євлампій, Іван, Іродіон, Костянтин, Марко, Михайло, Никодим, Пилип, а також Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День бухгалтера
- 1643 – експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін.
- 1661 – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.
- 1790 – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.
- 1909 – заснували компанію Audi.
- 1912 – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку
- 1917 – ухвалено ІІ Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.
- 1919 – під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.
- 1923 – Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія.
- 1945 – США підірвали першу атомну бомбу.
- 1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера "Ловець у житі".
- 1965 – відкрили тунель під Монбланом, що зв'язав транспортним сполученням Францію й Італію.
- 1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
- 1996 – Майкл Джексон дав безплатний королівський концерт султану Брунея.
- 1997 – Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.
- 2007 – залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).
- 2010 – в Одесі відкрили новий кінофестиваль – Перший Одеський міжнародний кінофестиваль
- 2010 – акція "Прапор – на вершину!" – присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.
- 2019 – набрав чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЛИПНЯ
- 1486 – Андреа дель Сарто, італійський художник епохи Відродження, представник флорентійської школи Високого Відродження.
- 1571 – Теодор Ґалле, фламандський гравер, малювальник, ілюстратор і видавець епохи раннього бароко.
- 1722 – Джозеф Вілтон, англійський скульптор. Був одним із засновників Королівської академії мистецтв в 1768 році.
- 1723 – Джошуа Рейнольдс, британський художник.
- 1796 – Каміль Коро, французький живописець.
- 1808 – Заблоцький-Десятовський Андрій Парфенович, економіст, журналіст, державний і освітній діяч, був переконаним противником кріпацтва і прибічником ідеї його скасування. Брат Павла Парфеновича Заблоцького-Десятовського і Михайла Парфеновича Заблоцького-Десятовського.
- 1872 – Руал Амундсен, норвезький полярний дослідник, перший підкорювач Південного полюса.
- 1881 – Василь Зеньківський, український філософ, психолог, публіцист та церковний і державний діяч.
- 1908 – Василь Барка, український письменник і перекладач.
- 1928 – Роберт Шеклі, американський письменник-фантаст
- 1931 – Володимир Ковтун, український письменник.
- 1937 – Ада Роговцева, українська акторка театру та кіно.
- 1942 – Борис Небієрідзе, український кінорежисер, сценарист і актор грузинського походження.
- 1946 – Януш Вітвіцький, львівський архітектор, історик, автор пластичної панорами Львова, вбитий НКВС.
- 1948 – Марія Стефюк, українська оперна співачка.
- 1953 – Іан Мозлі, рок-музикант, ударник гурту "Marillion".
- 1954 – Ігор Пилатюк, український музикант (скрипаль), диригент, педагог, культурний та громадський діяч.
- 1956 – Володимир Шовкошитний, український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч
- 1964 – Ніно Бурджанадзе, грузинський політик
- 1968 – Ларрі Сенгер, один із засновників Вікіпедії.
- 1993 – Ганна Різатдінова, українська спортсменка, художня гімнастка, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних турнірів.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Грім під час грози не вщухає – негода буде тривалою.
- Комарі і мошки в'ються колами – погода буде ясною протягом усього тижня.
- Собака на Мокія багато спить і мало їсть – попереду негода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто спати до полудня, адже наші предки вірили, що таким чином можна проспати все життя;
- Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці;
- Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних;
- 16 липня не варто брати нічого у борг, аби не провести ціле літо у злиднях.
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